Online Casinos gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Vor allem die bekannten großen Anbieter gibt es bereits seit einigen Jahren. Und diese sind immer ein Spiel wert. Es gibt neben den altbekannten Online Casinos aber mittlerweile auch viele neue Casinos, die ein paar andere Angebote als die Platzhirsche bereitstellen. Wir haben uns umgesehen, welche neuen Casinos es gibt und welche man sich dabei etwas genauer ansehen sollte.

Das HappySpins Casino ist vielleicht der Favorit unter den neueren Casinos auf dem deuchten Markt. Das Casino bietet ein doppeltes Willkommensangebot, das man sonst in kaum einem anderen Casino findet. Die Spielauswahl ist beeindruckend und der Anbieter setzt sehr stark auf die Sicherheit seiner Besucher und Besucherinnen. Das Design des Online Casinos hat uns sofort begeistert und auch die mobile Version des Casinos ist mehr als überzeugend. Gefallen hat uns bei diesem Casino auch das Cashback-Programm und das Live Casino. Wer ein etwas neueres Casino ausprobieren will, der wird am HappySpins Casino nicht vorbeikommen.

Als Nächstes haben wir uns das SilverPlay Casino angesehen. Und wir müssen sagen, dass der Anbieter auch hier sehr viel richtig macht. Man erkennt sofort, dass es sich um ein neueres Casino handelt. Denn mit den alten und seit Jahren bestehenden Anbietern hat dieses Casino nur noch wenig zu tun. Dies liegt vor allem daran, dass man neben Casino Spielen auch Sportwetten abschließen kann. Das SilverPlay Casino bietet außerdem ein Willkommensangebot, das man kaum verneinen kann. Dieses dürfte für Anfänger und Vielspieler gleichermaßen interessant sein. Überzeugt hat uns bei diesem Casino auch das Live Casino, in dem man eine riesige Auswahl an Tisch- und Kartenspielen angeboten bekommt.

Im Ice Casino bekommt man im Vergleich zu den zuvor genannten Casinos ein Willkommensangebot, das sich noch mal sehr stark abhebt. Vor allem High Roller dürften von diesem Angebot begeistert sein. Aber auch Anfänger werden hier ihre wahre Freude haben. Denn neben dem Willkommensangebot wartet hier auch ein Cashback Bonus, ein Glücksrad und ein tolles VIP Programm auf die Spieler und Spielerinnen. Das Ice Casino kann mit einer Vielzahl von speziellen Angeboten punkten. Dabei muss man aber auch nicht auf eine große Auswahl an Spielen verzichten. Denn auch hier kann das Casino punkten. Das Ice Casino ist einer unserer Favoriten auf dieser Liste.

Im Zinkra Casino haben Sie den Vorteil, dass Sie sich nicht anmelden müssen. Dies ist eine Besonderheit, die Sie in keinem der anderen Casinos auf unserer Liste finden werden. Daher ist das Zinkra Casino auch perfekt für Anfänger und Neulinge geeignet. Wenn Sie ihre ersten Schritte im Online Casino machen wollen, dann ist dieser Anbieter genau richtig für Sie.

Das Dazard Casino muss sich vor den anderen Casinos auf dieser Liste nicht verstecken. Auch dieses Casino ist noch relativ jung, kann aber mit seinem Angebot überzeugen. Uns hat vor allem gefallen, dass das Live Casino sich positiv von vielen anderen Anbietern abheben kann. Die Auswahl ist stark und das Design der Spiele ist hervorragend. Darüber hinaus hat uns hier gefallen, dass das VIP-Programm des Anbieters einen echten Mehrwert bietet und nicht nur ein Marketingpunkt ist. Für uns war es auch vorteilhaft, dass das Casino Krypto als Zahlungsmittel zulässt. Dies ist vielleicht nicht für jeden Spieler relevant. Aber es ermöglicht für Spieler, die auf eine große Privatsphäre Wert legen, zumindest die Möglichkeit, anonyme Zahlungen durchzuführen. Ein großer Vorteil gegenüber anderen Online Casinos.

Casinozer hat den großen Vorteil, dass man neben Casino Spielen auch Sportwetten abschließen kann. Das starke Angebot an Casino Spielen wir durch ein riesiges Angebot an Sportwetten erweitert. Wer das Beste aus beiden Welten will, der sollte sich dieses Online Casino etwas genauer ansehen. Auch weil das Live Casino des Anbieters richtig gut aufgestellt ist und das VIP Programm die vergleichbaren Angebote der Konkurrenz hinter sich lässt.

Das Slotman Casino ist vielleicht das beste Slot Casino auf dieser Liste. Denn die Auswahl der Spielautomaten ist einfach nur beeindruckend. Dies liegt vor allem daran, dass der Anbieter mit einer Vielzahl von Software Herstellern zusammenarbeitet. Hinzu kommt, dass man hier Cashback und Reload Angebote bekommt, die man bei vielen anderen Anbietern vergeblich sucht. Auch im Slotman Casino kann man übrigens mit Krypto bezahlen. Unter anderem stehen hier Bitcoin und Ethereum zur Auswahl. Hinzu kommt, dass man bei der Einzahlung mit Krypto einen 5 % Bonus bekommt, den man sich nicht entgehen lassen sollte.

Das Casiqo Casino ist das letzte Casino auf unserer Liste. Aber dies sollte nicht den Eindruck erwecken, dass es sich dabei um das schlechteste der acht vorgestellten Online Casinos handelt. Ganz im Gegenteil! Hier bekommt man eine Auswahl von sagenhaften 2000 Spielen! Und so eine große Spielevielfalt können bekanntlich nur die wenigsten Online Casinos vorweisen. Wer eine große Auswahl an Spielen sucht, sollte sich dieses Casino ganz genau ansehen.