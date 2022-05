Die Entwickler von Online Spielautomaten sind sich bewusst, dass die Spieler eine Vielzahl von Spielen mögen. Daher bieten sie zahlreiche Optionen an, in Bezug auf die Themen dieser. Afrikanische Safari, griechische Götter und der Wilde Westen sind nur einige der häufigsten Slot-Themen. Sie werden auch viele andere Themen in den mobilen Spielen finden.

Kein Thema ist jedoch in der Welt der Online Casinos so verbreitet wie das alte Ägypten. Zahlreiche Spielautomaten drehen sich um alles, von Kleopatra bis Anubis. Aber warum lassen sich die Entwickler von Online Slots so gerne vom alten Ägypten inspirieren? Auch interessant ist dieser Artikel unter https://www.slotozilla.com/de/casino-bonus-ohne-einzahlung, um mehr über Casinos mit Boni ohne Einzahlung zu erfahren. Lesen Sie nun aber über altägyptische Spielautomaten, beliebte Spiele dieses Themas und was sie so auffallend macht.

Häufige Elemente in ägyptischen Spielautomaten

Softwareentwickler achten sehr darauf, dass sich ihre Spiele von der Masse abheben. Schließlich will niemand beschuldigt werden, bei der Konkurrenz abzukupfern. Es gibt jedoch so viele altägyptische Spielautomaten, dass es schwer ist, Überschneidungen zu vermeiden. Infolgedessen werden Sie viele gemeinsame Elemente unter diesen Spielen finden.

Zunächst einmal tauchen in diesen Spielautomaten immer wieder die gleichen Figuren auf. Kleopatra ist bei Weitem die beliebteste weibliche Figur in der Spielwelt. Sie hat im Laufe der Jahre in Dutzenden von Online Slots mitgespielt. Anubis ist eine weitere Gemeinsamkeit bei ägyptischen Spielautomaten. Der Gott des Todes und des Lebens nach dem Tod spielt in einigen Spielen die Hauptrolle und erscheint in vielen anderen als prominentes Symbol (z. B. als Scatter).

Zu den stereotypen Symbolen, die in diesen Spielen erscheinen, gehören Ankhs, Pharaonen, Skarabäen und das Auge des Horus. Ägyptische Spiele haben in vielen Fällen auch die gleichen Schauplätze. Die großen Pyramiden, Kleopatras Palast (Antirhodos) oder Pharaonengräber sind häufig in den Hintergründen von Slots zu sehen.

Auch die Musik klingt bei vielen dieser Spiele gleich. Sie hören langsame, von den alten Ägyptern inspirierte Beats mit schweren Flötentönen.

Beliebte ägyptische Online Spielautomaten

Sie brauchen nicht lange zu suchen, um Online Slots zu finden, die auf dem alten Ägypten basieren. Wir könnten wahrscheinlich eine Top-100-Liste mit diesen Spielen erstellen. Hier werden wir uns jedoch auf ein paar der besten Spiele beschränken.

Kleopatra

Dieser von IGT produzierte Spielautomat mit fünf Walzen und 20 Gewinnlinien wurde vor über einem Jahrzehnt eingeführt. Dennoch ist er auch heute noch einer der beliebtesten ägyptischen Spielautomaten. Dieser Spielautomat bietet Gewinne im Wert von bis zu 10.000x Ihres Linieneinsatzes. Kleopatra bietet außerdem die Chance, bis zu 180 Freispiele pro Bonusrunde auszulösen.

Book of Ra

Book of Ra, ein weiterer Klassiker, ist ein Spielautomat mit fünf Walzen und neun Gewinnlinien von Novomatic. Er dreht sich um einen Indiana-Jones-ähnlichen Forscher, der sich auf der Suche nach dem Buch des Ra nach Ägypten begibt. Dieser Spielautomat ist einer der ersten, der Expanding Wilds einführt, die sich ausdehnen und die entsprechenden Walzen füllen. Die expandierenden Jokersymbole sind während der Gratis Drehs verfügbar. Book of Ra ist so beliebt, dass es eine „Deluxe“-Version hervorgebracht hat. Letztere bietet eine weitere Gewinnlinie und eine ausgefeiltere Grafik.

Rich Wilde and the Book of Dead

Play’n GO löste eine Kontroverse aus, als sie 2016 Rich Wilde and the Book of Dead veröffentlichten. Schließlich hat dieses Spiel dieselbe Handlung, denselben Aufbau (fünf Walzen, 10 Gewinnlinien) und dieselben Funktionen (expandierende Wilds) wie Book of Ra Deluxe. Viele Spieler haben jedoch über das Beinahe-Copyright hinweggesehen und dieses Spiel zu einem äußerst beliebten Spiel erklärt. Book of Dead bietet hochwertige Grafiken und ein unterhaltsames Konzept, das bei vielen Spielern Anklang findet. Rich Wilde hat inzwischen viele andere Abenteuer erlebt. Seine Tochter, Cat Wilde, ist der neue Star der Serie, während ihr Vater sich scheinbar zurückgezogen hat.

Dawn of Egypt

Ein weiterer Play’n GO-Spielautomat, Dawn of Egypt, dreht sich um den Falkengott Horus. Er bietet eine visuell beeindruckende Darstellung des Himmelsgottes zusammen mit spannenden Funktionen. Zu den Funktionen von Dawn of Egypt gehören Freispiele, Scatter-Auszahlungen und Pyramide Spins. Letztere sind eine andere Version von Freispielen, die mehr potenzielle Wild-Symbole bieten.

Warum stellen die Entwickler so viele Spielautomaten für das Alte Ägypten her?

Jedes Echtgeld Online Casino bietet zumindest einige Spiele mit ägyptischen Slots an. Sie fragen sich vielleicht, warum diese Slots bei Casinos und Entwicklern so beliebt sind. Hier sind die wichtigsten Gründe, warum diese Spiele Jahr für Jahr immer wieder auftauchen.

Spieler lieben sie!

Softwareentwickler verschwenden keine Zeit damit, Spiele zu entwickeln, die den Spielern nicht gefallen. Stattdessen konzentrieren sie sich darauf, die Kunden zufriedenzustellen und sie zum Wiederkommen zu bewegen. Ägyptische Spielautomaten haben sich über die Jahrzehnte hinweg als äußerst beliebt erwiesen. Seit den 1990er Jahren, den Anfängen der Online Casinos, bis heute zieren ägyptisch inspirierte Spielautomaten die Online Glücksspielseiten.

Bewährte Entität

Die Entwickler von Spielautomaten müssen innovativ sein, um relevant zu bleiben. Sie können nicht einfach immer wieder dieselben Themen auf den Markt bringen und erwarten, dass sie ihre Kunden halten können. Natürlich gehen die Softwareanbieter auch das Risiko ein, sich auf unbekanntes Terrain zu wagen. Deshalb kehren sie häufig zu den klassischen Produkten zurück. Ägypten ist das Bewährteste Thema in der Welt der Spiele. Solange ein Entwickler solide Spiele herstellt, kann er in der Regel darauf zählen, dass diese Slots Spieler anziehen.

Das soll natürlich nicht heißen, dass es keine schlechten ägyptischen Spiele geben kann. Aber Softwareanbieter werden eher Erfolg haben, wenn sie Spiele auf der Grundlage bewährter Themen entwickeln.

Bekannte Charaktere

Play’n GO hat mit der Rich Wilde-Serie großen Erfolg gehabt. Rich Wilde ist ein Abenteurer, der auf der Suche nach einem Schatz ägyptische Gräber plündert. Der Entwickler hat mit Rich so viel Erfolg, dass er sogar begonnen hat, Spiele zu entwickeln, die auf seiner Tochter, Cat Wilde, basieren.

Die Anbieter von Spielautomaten erhöhen ihre Erfolgschancen, indem sie sich auf bekannte Gesichter konzentrieren. Kleopatra und König Tut sind perfekte Beispiele für diese Tatsache.

Kleopatra ist eine der berühmtesten historischen Figuren aller Zeiten. Die Königin des Nils verführte Julius Cäsar und führte Ägypten zu einer seiner blühendsten Epochen. König Tutanchamun ließ die traditionelle ägyptische Kunst und Religion wiederherstellen. Er überwachte auch den Bau zahlreicher Tempel und Statuen, die die alten Götter des Landes ehrten.

Altägyptische Spielautomaten werden auch in den kommenden Jahren beliebt bleiben

Wenn man bedenkt, dass es sie schon seit Jahrzehnten gibt, könnten altägyptische Spielautomaten den Eindruck erwecken, dass sie ihren Zweck erfüllt haben. Mehr noch, es scheint, dass sie irgendwann an Popularität verlieren werden. Dies scheint jedoch nicht der Fall zu sein. Die von den alten Ägyptern inspirierten Spielautomaten zeigen keine Anzeichen einer nachlassenden Popularität. Spieleanbieter bringen diese Spielautomaten Monat für Monat auf den Markt. Auch hier werden Sie vielleicht mit den Augen rollen, aber Sie sollten diese Spielautomaten nicht allein aufgrund ihres Themas übersehen. Viele von ihnen bieten einzigartige Blickwinkel auf das Spielthema.

Schlussfolgerung

Ägypten ist das Land der Pyramiden, Pharaonen, Königinnen, der Sahara-Wüste und des Nils. Es ist außerdem das populärste Thema bei den Entwicklern von Spielautomaten. Sie sehen also, warum Softwareanbieter dieses Thema so sehr lieben. Sie können aus bekannten Ikonen (z. B. Kleopatra, König Tut) und einer bewährten Einheit, die Spieler immer wieder anzieht, Kapital schlagen. Natürlich sind nicht alle Spielautomaten, die auf dem alten Ägypten basieren, Gewinner. Einige können aufgrund ihrer Symbole, Musik und des Themas immer noch klischeehaft wirken.

Aber die Entwickler haben im Großen und Ganzen gute Arbeit geleistet, indem sie dieses Genre auf neue Weise präsentiert haben. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Sie nicht erwarten sollten, dass die Entwicklung von Slots zum Thema altes Ägypten in nächster Zeit nachlässt.