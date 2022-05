Das Feld der Sportwetten zählte in den letzten Jahren zu den großen Profiteuren der Digitalisierung. Immer mehr Anbieter stehen für die Abgabe eines Wettscheins bereit. Zugleich müssen Verbraucher einige Punkte beachten, um bei diesem Vorhaben wirklich das beste Verhältnis von Preis und Leistung erzielen zu können. Welche Aspekte dabei besonders wichtig sind, sehen wir uns hier in diesem Artikel an.

Daten, Fakten und Statistiken



Viele Kunden der Buchmacher setzen auf ihr Gefühl, wenn es um das Platzieren der nächsten Wette geht. Und auch die Wettanbieter spielen mit diesem Vorgehen in ihrem Marketing. Dort wird ganz bewusst die Emotion der Fans angesprochen, die sie dazu bringen soll, möglichst schon auf das nächste Spiel zu tippen.



In Anbetracht dieser Wirkung könnte man leicht außer Acht lassen, dass es darüber hinaus zahlreiche Fakten und Statistiken gibt, die in die Gestaltung der nächsten Wette mit einbezogen werden können. Im Internet stehen diverse Portale zur Verfügung, um wichtige Erkenntnisse über die Form beider Teams, die besten Torschützen und ihre Begegnungen in der jüngeren Vergangenheit zu gewinnen. Manch ein Buchmacher hat diese Zahlen und Fakten schon längst in die eigene Webseite integriert. Hin und wieder ist es aus dem Grund gar nicht mehr notwendig, einen Drittanbieter für diese Art von Auskünften aufzusuchen.

Der Quotenvergleich



Welche Wette lohnt sich für mich am Ende des Tages? Wo steht mein Einsatz in einem guten Verhältnis zu den möglichen Gewinnen? Darüber kann vor allem der ausführliche Quotenvergleich Aufschluss geben. Denn die Quoten, die einzelne Buchmacher auf ein bestimmtes Event ausrufen, unterscheiden sich bisweilen deutlich.



Wenn Sie nach der richtigen Wette suchen, können Sie Dienste wie Unibet nutzen. Die Plattform bietet einen detaillierten Quotenvergleich für alle anstehenden Spiele. Auf diese Weise sehen Spieler sofort, wo sie aktuell die besten Quoten entdecken können. Auf diese Weise wird das Platzieren von Wetten auf den DFB-Pokal Wetten erleichtern, um den Spielern die höchstmöglichen Gewinne zu bieten. Dank der Übersicht der Website dauert es nur wenige Augenblicke, um zu erfahren, wo die besten Wettplätze sind.

Der Bonusvergleich



Doch es ist nicht nur die einzelne Wette, bei der sich zeigt, ob der ersehnte finanzielle Gewinn möglich wird. Viele Anbieter von Sportwetten möchten ihre neuen Kunden mit einem Bonus überzeugen, der zumeist auf die erste Einzahlung gewährt wird. Auf diese Weise steht den Spielern noch mehr Guthaben zur Verfügung, das sie für ihre ersten Wetten einsetzen können.



Auch die wachsende Zahl an Bonusangeboten macht es in diesen Tagen schwer, einen vollständigen Überblick zu behalten. Aus dem Grund erscheint es wichtig, einerseits die Höhe des Bonus zu vergleichen. Während manche Anbieter lediglich 25 Euro zur Verfügung stellen, sind auf anderen Seiten gleich dreistellige Beträge möglich.



Zum anderen spielt die Fairness der Bonusbedingungen eine Rolle. Diese gilt es zu erfüllen, ehe die Auszahlung des Bonus überhaupt möglich ist. Je weniger Steine ein Buchmacher seinen Spielern dabei in den Weg legt, desto besser stehen die Chancen, den Bonus tatsächlich auszahlen lassen zu können. Wer hierfür die Dienste der Vergleichsseiten nutzt, muss sich nicht selbst durch die AGBs kämpfen.