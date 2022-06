Wenn Du heute eine Runde im Casino zocken möchtest, musst Du dafür nicht erst Dein Haus verlassen und Dich vorher einem Dresscode unterwerfen. Zum Glück geht das Ganze heute viel leichter: Einfach das Smartphone oder den Laptop bemühen und ein gutes Online-Casino suchen. Heute gibt es so viele verschiedene Anbieter, die einen erbitterten Wettbewerb um Neukunden führen. Aus diesem Grund bieten Online-Casinos entsprechende Boni für neue Spieler. Dabei hast Du die Auswahl zwischen einem Casino Bonus ohne Einzahlung und solchen mit Einzahlung. Doch wo liegen die Unterschiede und was lohnt sich am Ende mehr?

Welche Arten von Boni werden von Online-Casinos zur Verfügung gestellt?

Wenn Du Dich für ein bestimmtes Online-Casino interessierst, werden Dir oft prominent die möglichen Boni präsentiert. Dabei existieren folgende Möglichkeiten:

Willkommensbonus mit Einzahlung

Diese Variante ist besonders häufig anzutreffen. Der Neukunden-Bonus stellt hier eine Art „Dankeschön“ für die erste Einzahlung dar. Im Normalfall wird hier Deine Einzahlung verdoppelt oder verdreifacht, wobei immer eine gewisse Obergrenze gilt. Legt ein Casino also fest, dass Du einen Willkommensbonus von 100% bei einer Obergrenze von 300 Euro erhältst, fällt die Bonusstaffelung je nach Höhe Deiner ersten Einzahlung folgendermaßen aus:

Erste Einzahlung Bonus (100%) 100 Euro 100 Euro 200 Euro 200 Euro 300 Euro 300 Euro 400 Euro 300 Euro

Tabelle 1: Rechenbeispiel für einen Bonus von 100% bei einer Obergrenze von 300 Euro

Wie Du siehst, ist die Bonusaufstockung auf 300 Euro begrenzt. Zahlst Du also mehr ein, erfolgt keine weitere Aufstockung. Den Bonus kannst Du Dir zudem nicht sofort nach der Anmeldung auszahlen lassen. Vielmehr legen die einzelnen Anbieter in Ihren Bonusbedingungen fest, ab wann Gewinne am Ende auszahlbar sind.

Casino Bonus ohne Einzahlung mit Startguthaben

Neben dem Willkommensbonus mit Einzahlung existiert auch ein Online Casino Bonus ohne Einzahlung. Dieser ist als „Dankeschön“ allein für die Anmeldung bei einem Casino-Anbieter konzipiert. Du musst als Spieler also vorher kein Geld einzahlen und kannst trotzdem schon verschiedene Spiele im jeweiligen Online-Casino nutzen. Im Normalfall bewegen sich solche Echtgeld-Boni auf einem deutlich niedrigeren Niveau als klassische Einzahlungs-Boni. Beträge zwischen 5-15 Euro sind hier jedoch durchaus realistisch.

Hinweis: Auch für den Casino Bonus ohne Einzahlung mit Startguthaben gelten Beschränkungen nach den jeweiligen Bonusbedingungen. Eine reine Auszahlung des Bonus ist zudem ebenfalls nicht möglich.

Casino Bonus ohne Einzahlung mit Freispielen

Eine weitere Variante stellen Freispiele dar, die als Casino Bonus ohne Einzahlung gewährt werden. Die Prozedur ist ganz einfach:

Du meldest Dich beim jeweiligen Online-Casino an Du kannst die Freispiele nutzen

Freispiele werden häufig auch als Zusatz zu einem Bonus mit Einzahlung gewährt, sind aber nicht selten auf bestimmte Slots beschränkt. Darüber hinaus existieren auch hier Bonusbedingungen, die dafür sorgen, dass Du Dir Gewinne nicht sofort oder nur eingeschränkt auszahlen lassen kannst.

Bonusbedingungen: Wie werden Casino Boni eingeschränkt?

Du möchtest verschiedene Online-Casino und ihre Boni vergleichen? In diesem Fall musst Du fast schon zwangsläufig Dein Augenmerk auch auf die Bonusbedingungen richten. Dabei geht es um die Voraussetzungen dafür, den Bonus nutzen zu können und die daraus resultierenden Gewinne ausgezahlt zu bekommen. Doch welche Bonusbedingungen existieren hierbei?

Umsatzbedingung

Die Umsatzbedingung ist der Klassiker, den Du in jedem Online-Casino findest. Im Klartext bedeutet das: Du musst einen erhaltenen Bonus erst mehrere Male verspielen, um Dir am Ende Gewinne daraus auszahlen lassen zu können. Das Ganze funktioniert folgendermaßen:

Wie im obigen Beispiel zahlst Du 300 Euro ein und erhältst einen 100% Einzahlungsbonus. Dein Guthaben beträgt jetzt also 600 Euro. Nun existieren verschiedene Varianten der Umsatzbedingung. Hierbei gehen wir von einem 30fachen Umsatz aus:

a.) Bonus muss 30mal umgesetzt werden

Bonus Umsatzbedingung Zu erzielender Umsatz 300 Euro 30 x 9.000 Euro

In diesem Fall müsstest Du also mit dem Bonus erst einmal 9.000 Euro in Spiele investieren. Das klingt zum einen nach viel Geld und zum anderen nach einem großen Zeitaufwand. Doch grundsätzlich geht dies gerade im Autospiel recht schnell – Umsätze von 3.500 Euro und mehr pro Stunde sind dabei keine Seltenheit. Darüber hinaus erzielst Du im Durchschnitt (je nach Automat und Casino) bei jedem zweiten oder dritten Spin einen Gewinn. Sollte es per Zufall deutlich besser laufen, kannst Du am Ende sogar einen satten Gewinn erzielen.

b.) Komplett-Guthaben muss 30mal umgesetzt werden

Bonus + Einzahlung Umsatzbedingung Zu erzielender Umsatz 600 Euro 30 x 18.000 Euro

In diesem Fall musst Du auch mit Deiner Einzahlung die Umsatzbedingung erzielen, bevor Du dir etwaige Gewinne auszahlen lassen kannst. Dies ist schon deutlich herausfordernder.

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass die Umsatzbedingung bei einem No Deposit Bonus (ohne Einzahlung) oft höher ausfällt. Hier müsstest Du also eher damit rechnen, den Bonus vorher 45-50mal umzusetzen. Bei 10 Euro wären dies also 450-500 Euro Mindestumsatz, bevor Du Dir den Bonus selbst oder die daraus resultierenden Gewinne gutschreiben und auszahlen lassen kannst.

Zeitliche Begrenzung

Gerade ein Casino Bonus ohne Einzahlung wird oft zeitlich strikt begrenzt. Diese zeitliche Begrenzung kann im Extremfall sogar nur wenige Stunden betragen. Genau deshalb solltest Du Dir die Bedingungen des Anbieters vorher immer genau anschauen.

Maximalgewinn

Beim No Deposit Bonus wird nicht selten auch der Gewinn aus dem Bonus-Guthaben beschränkt. So eine Beschränkung kann zum Beispiel folgendermaßen aussehen: Maximal 100 Euro Gewinn.

Beschränkung auf bestimmte Casino-Spiele

Gerade bei Boni ohne kann auch eine Beschränkung auf bestimmte Casino-Spiele vorliegen. So wird beispielsweise der Umsatz nur auf Slots angerechnet – nicht aber auf Tischspiele. Auch eine nur teilweise Anrechnung ist durchaus gängig. So könnten zum Beispiel bei Slots 100% der Umsätze angerechnet werden, während bei Tischspielen nur eine Anrechnung von 20% erfolgt. Für jeden Euro Einsatz gelten also nur 20 Cent für die Umsatzbedingung.

Einsatzbeschränkung

Auch eine vorgegebene Umsatzspanne pro Spin gilt bei vielen Online-Casino. Legst Du einen höheren oder niedrigeren Einsatz fest, zählt der Umsatz nicht im Sinne der Bonusbedingungen.

Online-Casino Boni genau unter die Lupe nehmen und fundierte Entscheidung treffen

Unter dem Strich solltest Du Dir also auch im Zeitalter der deutschen Glücksspielregulierung die verschiedenen Online-Casinos jeweils genau anschauen. Dies gilt umso mehr für die angebotenen Boni und deren Bedingungen. Nur mit einem entsprechenden Vergleich kannst Du am Ende das Online-Casino finden, welches Dir zu Deinen Wünschen passendes Angebot macht.