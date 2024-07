Bodelshausen (ots) –

Ein Meer aus Lavendelblüten, das ganz besondere französische Flair und eine malerische Landschaft waren die perfekte Kulisse für die Präsentation von Marc Cain Glam. Das neue Label, das zur Frühjahr/Sommer 2024 Saison gelauncht wurde, begeisterte im Rahmen eines exklusiven Events. Mit dabei waren Supermodel Nadja Auermann, ihre Tochter Cosima sowie Supermodel Karolina Kurková.

Die violetten Designs und die von KI kreierten Blütendrucke erinnern an die atemberaubenden Farben eines Gartens bei Sonnenuntergang und entfalteten ihre ganze Pracht inmitten der in voller Blüte stehenden Lavendelfelder. Damit erwies sich die Provence im Sommer als ideale Location für die glamouröse Veranstaltung.

Beim Get-Together am Tag bis hin zum Abend-Event trugen die Influencerinnen unterschiedliche Outfits, um die Vielfalt der ersten Glam-Kollektion „Floralia Sunset“ zu zeigen. Als Highlight wurden die Gäste mit einem spektakulären Dinner im Lavendelfeld überrascht. Die stilvolle Tischdekoration, die Tafel mit überhängenden Kronleuchtern und ein überdimensionales Marc Cain Logo als perfekter Foto-Spot boten ein außergewöhnliches Ambiente. Für musikalische Unterhaltung sorgten eine Sängerin und ein Pianist am weißen Flügel, die die Gäste in eine magische Stimmung versetzten.

Supermodel Nadja Auermann und Tochter Cosima äußerten sich begeistert: „Das Setting war großartig, das Ambiente traumhaft und die Looks sehr glanzvoll. Die Kombination aus der atemberaubenden Landschaft der Provence und den einzigartigen Designs der Glam-Kollektion hat dieses Event für uns zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht.“

„Ich freue mich riesig, dieses besondere Ereignis hier in der Provence mit Marc Cain zu erleben! Letztes Jahr durfte ich nicht nur als Gast, sondern auch als Model das 50-jährige Jubiläum in Bodelshausen mitfeiern. In der neuen Glam-Kollektion habe ich bereits einige Favoriten entdeckt“, so Supermodel Karolina Kurková.

„Die Kollektion ist so vielseitig und lässt sich von morgens bis abends stylen. Sie steht für Glanz und Glamour und vereint Eleganz und Stil mit einem Hauch von Luxus. Die bezaubernden Farben, prächtigen Drucke, edlen Stoffe und opulenten Details wie funkelnde Kristalle machen die Pieces zu etwas ganz Besonderem“, erklärten Marinela Oglan, Head of Design Glam und Mioara Buda, Senior Designer.

Zu den prominenten Gästen zählten neben Supermodel Nadja Auermann, Cosima Auermann und Supermodel Karolina Kurková die Influencerinnen Farina Opoku und Jessica de Oliveira.

