Der Urlaub im Sommer kann gleichermaßen Vorfreude, aber auch Frustration bedeuten. Vorfreude, wenn man bereits genau weiß, wohin es geht, und wann es losgeht. Frust bedeutet die Reise dann, wenn man sich seines Zieles noch nicht sicher ist, die Lieblingsorte schon ausgebucht sind oder man aufgrund der ausbleibenden Zusagen der Reiseteilnehmer noch unnötig warten muss.

Gerade dann, wenn im Urlaub die Zeit begrenzt ist, braucht es eine gute und handfeste Planung. Nur so ist garantiert, dass sich die Kosten im Rahmen bewegen und dass man auch dort hinkommt, wo man eigentlich hinwill.

Gerade im Jahr 2021 stellt sich mehr denn je die Frage, wohin es eigentlich gehen soll. Aufgrund eingeschränkter Möglichkeiten rückt mehr und mehr die Reise im Inland in den Fokus der Urlaubsbereiten. Doch um entscheiden zu können, was nun tatsächlich das richtige Ziel für einen ist, sollte man es so wie auch bei anderen Sachen machen und schlichtweg vergleichen.

Inland oder Ausland – die Top Sieben im Vergleich

Am Ende der Urlaubsplanung fällt die Entscheidung auf einen Ort. Zu dogmatisch und streng sollte man bei der Entscheidung dabei nicht mit sich umgehen, schließlich stehen der Spaß und das Vergnügen im Vordergrund. Die nachfolgenden Listen sollen der Information und der Anregung dienen.

Die beliebtesten Reiseziele im Inland im Jahr 2021

Das bayerische Voralpenland : Nach wie vor ist Bayern der große Klassiker, wenn es um Reiseziele im Inland geht. In Bayern sticht dabei vor allem eine Region heraus: das Alpenvorland mit seinen zahlreichen malerischen Seen. Reisende wandeln hier auf den Spuren König Ludwigs und tauchen in eine Welt der rustikalen Kulinarik ein.

: Nach wie vor ist Bayern der große Klassiker, wenn es um Reiseziele im Inland geht. In Bayern sticht dabei vor allem eine Region heraus: das Alpenvorland mit seinen zahlreichen malerischen Seen. Reisende wandeln hier auf den Spuren König Ludwigs und tauchen in eine Welt der rustikalen Kulinarik ein. Die Ostsee : Vor allem im Norden Deutschlands ist die Ostsee ein echter Klassiker. Sie bietet Sommer, Sonne, Strand und Meer – und das noch immer zu einem erstaunlich günstigen Preis. Auch in Süddeutschland hat man mittlerweile den Reiz der Ostsee erkannt und nutzt das eigene Auto oder den Zug zur Anreise.

: Vor allem im Norden Deutschlands ist die Ostsee ein echter Klassiker. Sie bietet Sommer, Sonne, Strand und Meer – und das noch immer zu einem erstaunlich günstigen Preis. Auch in Süddeutschland hat man mittlerweile den Reiz der Ostsee erkannt und nutzt das eigene Auto oder den Zug zur Anreise. Der Schwarzwald : Der Schwarzwald ist eine der ältesten sagenumwobenen Regionen Deutschlands. Doch nicht nur wegen seiner Geschichte ist diese Region überaus beliebt, sondern auch wegen der malerischen Städtchen, die sich dort finden lassen. Der Schwarzwald erweist sich als ideal, wenn Reisende für ein paar Tage Ruhe und Entspannung suchen.

: Der Schwarzwald ist eine der ältesten sagenumwobenen Regionen Deutschlands. Doch nicht nur wegen seiner Geschichte ist diese Region überaus beliebt, sondern auch wegen der malerischen Städtchen, die sich dort finden lassen. Der Schwarzwald erweist sich als ideal, wenn Reisende für ein paar Tage Ruhe und Entspannung suchen. Der Bayerische Wald : Auch bei diesem Tipp geht es wieder in den Wald, beziehungsweise in ein Mittelgebirge. Der Bayerische Wald ist das größte und älteste Naturschutzgebiet in Europa. Wer Lust auf unberührte Natur, echte Urgesteine, die Glasmacherkunst und traumhaft schöne Wanderungen hat, der ist im Bayerischen Wald bestens aufgehoben.

: Auch bei diesem Tipp geht es wieder in den Wald, beziehungsweise in ein Mittelgebirge. Der Bayerische Wald ist das größte und älteste Naturschutzgebiet in Europa. Wer Lust auf unberührte Natur, echte Urgesteine, die Glasmacherkunst und traumhaft schöne Wanderungen hat, der ist im Bayerischen Wald bestens aufgehoben. Der Harz : Der Harz zählt zu den großen Klassikern der Ausflugs- und Reiseziele in Deutschland. Immer mehr entdecken auch junge Leute die Vorzüge dieses traumhaft schönen Gebiets, das zu Wanderungen der besonderen Art einlädt.

: Der Harz zählt zu den großen Klassikern der Ausflugs- und Reiseziele in Deutschland. Immer mehr entdecken auch junge Leute die Vorzüge dieses traumhaft schönen Gebiets, das zu Wanderungen der besonderen Art einlädt. Die Sächsische Schweiz : Seit der Wiedervereinigung hat sich die Sächsische Schweiz zum beliebtesten Reiseziel im Osten entwickelt. Möchte man in ein wahres Märchen voller Abenteuer eintauchen, dann ist die Region um die weltberühmte Bastei einfach perfekt.

: Seit der Wiedervereinigung hat sich die Sächsische Schweiz zum beliebtesten Reiseziel im Osten entwickelt. Möchte man in ein wahres Märchen voller Abenteuer eintauchen, dann ist die Region um die weltberühmte Bastei einfach perfekt. Die Mecklenburger Seenplatte: Ein weiteres Ziel, das jedem bekannt ist, aber erst von wenigen besucht wurde, ist die Mecklenburger Seenplatte. Vielseitig, interessant und wie gemacht, um den Stress des Alltags für eine gewisse Zeit hinter sich zu lassen.

Die besten Reiseziele für den Sommer 2021 im Ausland

Das Ausland lockt mit einer neuen Sprache, einer fremden Küche und bislang nicht dagewesenen Abenteuern. In Kauf nimmt man dafür eine längere Anreise und eventuell höhere Kosten. Wägt man noch ab, ob es in die Ferne gehen soll oder ob man lieber in der Nähe bleibt, treten für das Ausland die folgenden Destinationen an:

Die Balearen : Die Balearen mit ihrer Hauptinsel Mallorca sind mehr als nur Ballermann und Party. Ein einzigartiges Klima, pittoreske Dörfer und eine besondere Küche warten auf neugierige Reisende.

: Die Balearen mit ihrer Hauptinsel Mallorca sind mehr als nur Ballermann und Party. Ein einzigartiges Klima, pittoreske Dörfer und eine besondere Küche warten auf neugierige Reisende. Norditalien : Der Norden des Stiefels ist vor allem für Reisende aus Süddeutschland schnell zu erreichen. In Regionen wie der Emiglia Romagna warten vor allem kulinarische Höhepunkte, wie der Grana Padano, Balsamico und handgemachte Tortellini auf einen.

: Der Norden des Stiefels ist vor allem für Reisende aus Süddeutschland schnell zu erreichen. In Regionen wie der Emiglia Romagna warten vor allem kulinarische Höhepunkte, wie der Grana Padano, Balsamico und handgemachte Tortellini auf einen. Österreich : Noch leichter als Norditalien ist Österreich zu erreichen. Dieses Land bieten den Vorteil der einfachen Verständigung und weiß mit gewaltigen Alpenpanoramen zu beeindrucken.

: Noch leichter als Norditalien ist Österreich zu erreichen. Dieses Land bieten den Vorteil der einfachen Verständigung und weiß mit gewaltigen Alpenpanoramen zu beeindrucken. Osteuropa : Bei Osteuropa darf man von einem wahren Juwel sprechen. Dort gibt es noch so viel zu entdecken, dass auf jeden Reisenden ein eigenes, unvergessliches Abenteuer wartet. Die Küche ist reichhaltig, der Wein intensiv und in Mitteleuropa bislang noch kaum bekannt.

: Bei Osteuropa darf man von einem wahren Juwel sprechen. Dort gibt es noch so viel zu entdecken, dass auf jeden Reisenden ein eigenes, unvergessliches Abenteuer wartet. Die Küche ist reichhaltig, der Wein intensiv und in Mitteleuropa bislang noch kaum bekannt. Das Baltikum : Auch hierbei handelt es sich um einen Sehnsuchtsort, der binnen weniger Stunden von Deutschland aus erreichbar ist. Die besten Sehenswürdigkeiten des Baltikums sollte man, sofern man sich für diese Reise entscheidet, nicht entgehen lassen.

: Auch hierbei handelt es sich um einen Sehnsuchtsort, der binnen weniger Stunden von Deutschland aus erreichbar ist. Die besten Sehenswürdigkeiten des Baltikums sollte man, sofern man sich für diese Reise entscheidet, nicht entgehen lassen. Frankreich : Frankreich hat abseits von Paris, der Normandie und der Camargue noch so viel mehr zu bieten. Besonders interessant ist etwa das französische Baskenland, das ein bislang noch unbekanntes Frankreich zeigt.

: Frankreich hat abseits von Paris, der Normandie und der Camargue noch so viel mehr zu bieten. Besonders interessant ist etwa das französische Baskenland, das ein bislang noch unbekanntes Frankreich zeigt. Portugal: Portugal ist der Traum an der Atlantikküste – ein Land, das nur so voller Traditionen, Geschichte und Schönheit strotzt. Trotz seiner geringen Größe gibt es kaum andere Länder, denen es gelingt, sich derart vielseitig zu präsentieren.

Nun ist es einem selbst überlassen, wofür man sich entscheidet. Wichtig ist, dass man auf sein Herz hört und es macht gar nichts aus, wenn man in ein bereits besuchtes Land zurückkehrt, weil einen die Sehnsucht dort hinzieht. Erlaubt ist, was zum Träumen einlädt und die Vorfreude ins Unermessliche steigert.