Die Spielbanken im ganzen Land haben eine mehr als schwere Zeit hinter sich. Die Pandemie hat viele der örtlichen Spielbanken dazu gezwungen, ihre Pforten zu schließen und viele von ihnen werden auch nie wieder öffnen können. Wenn Sie Casinos in Düsseldorf suchen, dann finden Sie immer noch genug, um dort schöne Abende zu verbringen, aber trotzdem gibt es nach der Pandemie nicht mehr ganz so viele Spielbanken wie zuvor.

In dieser schwierigen Zeit haben sich die Online-Casinos, wie Jackpot Piraten, noch stärker hervorgetan, da sie ihre Spiele auch während dieser harten Zeit anbieten konnten und auch über die letzten zwei Jahre sehr viele neue Kunden an sich binden konnten.

Dies hat jedoch mehrere Gründe und ist nicht allein in den letzten zwei schweren Jahren zu begründen. Einer davon ist auch der neue Glücksspielstaatsvertrag, der zum 1. Juli in Deutschland eingeführt wurde. Dieser legt den örtlichen Spielbanken sehr viele Regularien auf, die sie zuvor nicht hatten und sich dementsprechend anpassen müssen.

Das neue Gesetz wirbelt die Branche auf

In Deutschland gilt seit dem 1. Juli diesen Jahres der sogenannte Glücksspielstaatsvertrag. Dieser soll dafür sorgen, dass die Online-Casinos sich Lizenzen besorgen können und so in Deutschland legal arbeiten können. Zuvor befand sich die Online-Glücksspielbranche in einer rechtlichen Grauzone, da sie sich keine Lizenzen besorgen konnten, die in ganz Deutschland gültig sind.

Da das Glücksspiel und die Regelung des Glücksspiels von der Politik auf Landesebene geklärt werden muss, ging das Land Schleswig-Holstein einen eigenen Weg und lizenzierte eine ganze Reihe von Online-Casinos, die in anderen Bundesländern nicht lizenziert waren. Daraufhin suchten sich viele Online-Casinos Möglichkeiten, sich ebenfalls in Schleswig-Holstein eine Lizenz zu besorgen.

Mit dieser Lizenz können sie in ganz Deutschland agieren, verwiesen jedoch darauf, dass nur Menschen mit Wohnsitz in Schleswig-Holstein dort zocken dürften. Darin bestand eine sehr große Ungerechtigkeit, weswegen ein neues Gesetz hermusste, um den Markt des Online-Glücksspiels zu regeln und fairer zu gestalten. Der neue Glücksspielstaatsvertrag soll es jetzt ermöglichen, dass sich alle Betreiber von Online Casinos eine gültige Lizenz beschaffen können und legal arbeiten können. Dazu soll auch eine neue Behörde geschaffen werden, die ausschließlich dazu da ist, um die Online-Casinos zu überprüfen und die Lizenzen auszugeben. Die neue Behörde soll in Sachsen-Anhalt ihren Sitz haben und dabei für das ganze Land zuständig sein.

Eine weitere Neuerung, die besonders die örtlichen Spielbanken hart trifft, ist die neue Abstandsregelung. Diese besagt, dass Spielbanken in einer Stadt einen Abstand von mindestens 500 Metern haben müssen und ansonsten ihren Standort wechseln sollen. Dies sorgt dafür, dass viele Spielbanken schließen mussten oder sich einen neuen Standort suchen, falls dies möglich ist. Viele der Spielbanken sind demnach doppelt getroffen, zum einen von der Pandemie und zum anderen durch den neuen Glücksspielstaatsvertrag.

Die große Konkurrenz lauert im Internet

Da die Spielbanken viele ihrer Spieler verloren, waren diese Spieler auf der Suche nach neuen Möglichkeiten ihre Casino-Spiele zu spielen. Die ideale Lösung fanden die Spieler in den vielen Online-Casinos, die im Netz ihre Services anbieten. Diese bieten gegenüber den örtlichen Spielhallen sogar noch viele Vorteile, mit denen die Spielbanken einfach nicht mithalten können. In einem Online-Casino können die Spieler zu jeder Zeit zocken und müssen dabei keinerlei Abstriche machen.

Die virtuellen Spielhallen unterliegen nämlich keinen Öffnungszeiten und können so 24 Stunden am Tag ihre Services anbieten, was die Zocker natürlich gerne annehmen. Wenn die Spieler ein Smartphone zum Zocken nutzen wollen, ist dies ebenfalls möglich, denn viele Online-Casinos bieten ihre Spiele auch in Apps oder aber zumindest auf deren Webseiten mobil optimiert an. Das heißt für die Spieler, dass sie nicht nur zu jeder Tages- und Nachtzeit, sondern auch von überall aus in einem Online-Casino spielen können.

Wer dann zum Beispiel auf einer Zugfahrt Langeweile hat, der kann mit nur wenigen Klicks das Online-Casino seiner Wahl betreten und dort seine Lieblingsspiele spielen. Da es keine Öffnungszeiten gibt, haben die Spieler zudem die Möglichkeit auch mitten in der Nacht noch ein Pokerturnier zu spielen. Mit diesem benutzerfreundlichen Ambiente schaffen sich die Online Casinos einen klaren Vorteil gegenüber den örtlichen Spielbanken und dieser wird sich auch nicht mehr rückgängig machen lassen.

Durch steigende Internetgeschwindigkeiten im ganzen Land und vor allem durch den Ausbau des 5G-Netzes werden die Online-Casinos und die dortigen Spiele auch immer schneller erreichbar und die Latenzen verringern sich enorm. Das bedeutet für die Spieler, dass sie beispielsweise von ihrem Smartphone aus ein Pokerturnier spielen können und dabei keinerlei Verzögerungen haben. Diesen Vorteil verdanken die Online-Casinos ausschließlich der modernen Technik und diese wird sich auch in Zukunft weiter verbessern und immer schnellere Verbindungen erlauben.

Die Spielbanken müssen nachziehen

Die Spielbanken stehen momentan vor einer sehr schweren Aufgabe, die viele von ihnen an den Rand ihrer Existenz oder gar darüber hinaus bringen wird. Sie müssen sich jetzt neue Wege einfallen lassen, um mit der Konkurrenz aus dem Internet mithalten zu können. Ob sie dies schaffen werden steht noch in den Sternen, denn die Konkurrenz aus dem Netz wird immer stärker und kommt mit immer neuen Ideen, um mehr Spieler anzulocken und die bisherigen noch stärker an sich zu binden. Dazu kommt noch der neue Glücksspielstaatsvertrag, der ihnen Lizenzen verspricht, womit sie dann legal arbeiten können.

Ob sich die örtlichen Spielbanken gegen diese enorme Konkurrenz der Online-Casinos durchsetzen können, wird die Zukunft zeigen. Einen Hoffnungsschimmer gibt es aber, denn viele Spieler legen großen Wert darauf, dass sie neben anderen Menschen spielen und den physischen Kontakt zu anderen haben. Wer dies nicht braucht, der wird vielleicht für immer im Internet spielen und nicht mehr zu den stationären Spielbanken zurückkehren.

Die Spielbanken in den Innenstädten müssen wieder mehr Spieler anziehen, wenn sie konkurrenzfähig sein wollen und in Zukunft auch noch genügend Spieler erreichen wollen. Diese Aufgabe wird definitiv nicht einfach werden, aber mit Kreativität und neuen Ideen könnten sie sich eventuell wieder erholen und wirtschaftlich arbeiten.

Die Konkurrenz ist riesig und scheint momentan übermächtig, aber eventuell haben die Spieler nach dieser schwierigen Zeit auch wieder mehr Lust sich physisch in eine Spielbank zu begeben. Denn eines bieten die Online-Casinos nicht und das sind Kommunikation mit anderen Spielern und das haptische eines Spielautomaten.