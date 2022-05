Die Fußball Weltmeisterschaft 2022 im Wüstenstaat Katar rückt jeden Tag näher. Die Vorweihnachtszeit steht im Zeichen Ball. Insgesamt 32 Mannschaften wollen ins Finale um den Weltmeistertitel zu holen, bevor ab 2026 die WM mit 48 Mannschaften ausgetragen wird.

Die WM ist wohl eines der Ereignisse, das Millionen von Menschen bewegt. Ob groß oder klein, unter Freunden oder bei der Arbeit, es stellt sich immer dieselbe Frage – wer wird Weltmeister? Viele Menschen werden sich zu diesem Zeitpunkt die Quoten und Vorhersagen ansehen. Nicht weniger dynamisch geht es bei den Buchmachern zu, die sich gegenseitig mit den besten Wettquoten WM 2022 überbieten wollen. Je größer die Quoten, desto größer die Chancen, groß zu gewinnen. Kann jemand dieses Jahr für eine Überraschung sorgen?

Die Favoriten im Überblick

Titelverteidiger Frankreich

Die französische Nationalmannschaft gehört auch nach einer enttäuschenden EURO 2020 zu den Top-Favoriten bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2022. Die Starbesetzung von Coach Didier Deschamps kann absolut jeder Mannschaft das Wasser reichen, denn nach wie vor ist die Mannschaft auf nahezu jeder Position mit Spielern aus der Weltklasse besetzt. Mit Hernandez und Varane in der Abwehr, Griezmann und Pogba im Mittelfeld und Benzema und Mbappé im Sturm startet Frankreich vollkommen souverän in den Wettkampf. Im Moment vergeben die Buchmacher aktuell eine Durchschnittsquote von rund 7,00 auf den Weltmeister 1998 und 2018. Aber auch bei den Quoten für Wetten auf den besten Torschützen ist Kylian Mbappé wieder ganz oben mit dabei.

Brasilien

Keine Überraschung ist, dass die Buchmacher neben Fußballnation Frankreich den Rekordträger Brasilien favorisieren. Nach dem Heim-WM-Drama 2014 hat sich Brasilien mit beeindruckenden Auftritten in der Qualifikation zu einer Langzeitquote von ca 6,00 bis 6,50 verholfen. Trainer Tite und seine Mannschaft waren nach 13 Spielen in der Quali ohne Niederlage an der Tabellenspitze und verließen elfmal als Sieger den Platz. Die größten Hoffnungsträger auf dem Weg zum Titel heißen natürlich Neymar, Casemiro und Alisson, aber auch junge Supertalente wie Vinicius Junior sorgen für einen ausgewogenen Mix aus jungen Talenten und routinierten Stammkräften.

England

Die hungrigen Engländer gehen wohl mit dem talentiertesten Kader an den Start der WM 2022. Das Nationalteam von Coach Gareth Southgate will mit Spielern wie Jack Grealish, Phil Foden, Raheem Sterling, Mason Mount, Jude Bellingham, Bukayo Saka und Jadon Sancho stark in die Offensive treten. Sie sollen für die nötigen Tore sorgen und die „Three Lions“ zum Weltmeistertitel schießen. Die derzeitigen Weltmeister-Quoten von ca. 7,00 legen England auf Rang 3 der Favoriten.

Spanien: Die Furia Roja

Als Spanien 2010 die Weltmeisterschaft gewann, erwarteten viele, dass sie auf ihrer Dominanz aufbauen würden. Aber La Roja musste nach Jahren des Erfolges und dem Ende der Ära von Xavi und Iniesta einen Neuanfang bewältigen und hat bei jeder der letzten beiden Weltmeisterschaften nicht überzeugen können. Im vergangenen Sommer zeigten sie jedoch einige positive Anzeichen, als sie das Halbfinale der Euro 2020 erreichten. Unter Luis Enrique stehen sie ganz hoch im Kurs, die Weltmeisterschaft zu gewinnen, gleich nach Brasilien, Frankreich und England. Vor der Auslosung wurde Spanien bei einigen Buchmachern genauso geschätzt wie England, aber ihre Quoten sind leicht gesunken. Spanien wird derzeit mit ungefähr 8,00 – 9,00 bewertet.

Erweiterter Favoritenkreis: Deutschland

Deutschland gehört nicht überraschend zum erweiterten Favoritenkreis. Die WM 2022 ist das erste große Turnier für die DFB-Elf seit dem Rücktritt von Jogi Löw unter dem neuen Bundestrainer Hansi Flick. Aber die Dinge laufen gut. Die Nationalmannschaft hat ihre acht Spiele gewonnen, seit der ehemalige Trainer von Bayern München das Kommando übernommen hat, wobei sie 33 Tore erzielten und nur zwei Gegentore kassierten. Nach der überzeugenden WM Qualifikation haben Fans die Hoffnung, dass die Chancen, Turniersieger zu werden, hoch liegen. Die WM 2022 Wettquoten auf Deutschland als Weltmeister ist derzeit 12,00.