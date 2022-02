Ein gesunder Schlaf ist wichtig. Nicht nur, um die Aufgaben des Alltags zu meistern sondern auch unser Körper braucht diese Regenerationsphase. Aber wer kennt das nicht – man geht müde ins Bett und kann nicht einschlafen. Wenn die bekannten Hausmittel nicht wirken, greifen viele von uns auf freiverkäufliche Einschlafhilfen zurück. Ein solches Präparat ist Restonight, welches wir genauer unter die Lupe genommen haben. Wir wollten wissen, ob das Präparat wirklich helfen kann, besser einzuschlafen bzw. durchzuschlafen.

Restonight – Was ist das?

Restonight ist ein freiverkäufliches Nahrungsergänzungsmittel, welches mit natürlichen Inhaltsstoffen die Regenerationsphase des Körpers unterstützt. Gleichzeitig enthält das Getränkepulver zusätzlich Vitamin C, dass Ihr Immunsystem stärkt und somit Ihre natürlichen Abwehrkräfte unterstützt.

Restonight im Selbsttest 2021



Wir wollten wissen, ob man mit diesem Getränkepulver wirklich besser einschlafen kann. Das vom Hersteller gegebene Wirkversprechen lässt sich natürlich am besten mit einem Selbsttest überprüfen. Als Testperson stellte sich unsere Leserin Kerstin zur Verfügung. Kerstin ist 34 Jahre alt und leidet in letzter Zeit öfter unter Einschlafproblemen. Da sie keine Schlaftabletten nehmen möchte, stimmte sie dem Test sofort zu.

Restonight ist nicht im stationären Handel erhältlich und so haben wir es bequem online bei baaboo bestellt. Der Online-Händler überzeugt nicht nur durch seinen fairen Preise, die Lieferungen erfolgen schnell und zuverlässig. Schon nach zwei Tagen hielten wir unser Päckchen in den Händen – der Test konnte beginnen. Kerstin versprach, sich genau an die Dosierungsanweisung des Herstellers zu halten.

Woche 1: Wie vom Hersteller empfohlen, löste Kerstin einen Portionsbeutel in 250ml stillem Wasser auf und trank den „Gute-Nacht-Drink“ vor dem Schlafengehen in kleinen Schlucken. Das Pulver lässt sich schnell auflösen und die Dosierung ist denkbar einfach. Das Orangen-Zitronen Aroma ist angenehm fruchtig und schmeckt.

Woche 2: Schon nach der zweiten Testwoche konnte Kerstin deutlich schneller einschlafen und wachte morgens entspannt auf. Anders, als bei Schlaftabletten, fühlte sie sich erfrischt und wach. Nebenwirkungen traten bisher nicht auf.

Woche 3: Kerstin trank weiterhin jeden Abend das Einschlafgetränk, welches sich einfach und unkompliziert zubereiten lässt, kann gut schlafen und fühlt sich insgesamt sehr wohl.

Woche 4: Unser Test neigte sich dem Ende entgegen und wir wollten von Kerstin wissen, was sie zu diesem Nahrungsergänzungsmittel sagt.

Ihr Fazit – mit Restonight kann sie deutlich schneller einschlafen, schläft nachts durch und wacht ausgeruht auf. Sie fühlt sich fitter und vitaler. Für sie hat sich der Test wirklich gelohnt und sie wird auch in Zukunft bei Einschlaftproblemen auf das Getränkepulver zurückgreifen. Nebenwirkungen traten bei Kerstin während des gesamten Testzeitraums nicht auf.

Restonight – Erfahrungen und Bewertungen

Wir wollten wissen, was andere Anwender zu diesem Nahrungsergänzungsmittel sagen. Im Internet fanden wir schnell zahlreiche Kundenbewertungen, die ähnliche Ergebnisse berichten. Das Getränk ist gut verträglich, Nebenwirkungen sind bei keinem Anwender aufgetreten und es hilft, die Einschlafzeit deutlich zu verkürzen. Auch für körperlich sehr aktive Menschen ist Restonight eine gute Option, durch eine zusätzliche Portion Vitamin C ihr Immunsystem zu stärken. Weiterhin wird die einfache und schnelle Zubereitung – Sie müssen das Getränkepulver nur in stillem Wasser einrühren – und die einfache Dosierung immer wieder lobend erwähnt. Zudem kann Restonight auch durch den fruchtigen Geschmack punkten, der auch von vielen Anwendern sehr geschätzt wird.

Für wen ist Restonight gedacht?

Restonight ist für Erwachsene gedacht, die unter gelegentlichen Einschlafproblemen leiden und gleichzeitig noch ihr Immunsystem stärken wollen.

Wie ist die Wirkung?

Mit diesem Präparat können Sie

Regenerationsprozesse Ihres Körper unterstützen

Ermüdungs- und Erschöpfungssymptome vorbeugen oder verringern

Ihren Energiestoffwechsel unterstützen

Ihr Immunsystems stärken

die Einschlafzeit verkürzen

Mögliche Risiken und Nebenwirkungen

Das Präparat enthält ausschließlich natürliche Inhaltsstoffe und ist daher gut verträglich. Nebenwirkungen sind bisher nicht bekannt.

Restonight Einnahme & Dosierung

Der Hersteller empfiehlt einen Beutel täglich, idealerweise am Abend, einzunehmen. Mischen Sie hierzu einfach den Inhalt eines Portionsbeutels mit ca. 250 ml stillem Wasser und rühren Sie dieses Gemisch, bis das Pulver sich vollständig aufgelöst hat.

Wo kann ich Restonight kaufen?

Das Getränkepulver ist nicht im stationären Handel erhältlich. Sie können es aber bequem online, zum Beispiel bei Amazon oder baaboo bestellen.

Preisvergleich – Wo gibt es den günstigsten Preis?

Auch beim Kauf im Internet lohnt sich immer ein Preisvergleich. So konnten wir den günstigsten Preis für Restonight beim Online-Händler baaboo finden. Hier wird eine Packung, in der 30 Getränke-Beutel enthalten sind, zum Preis von €18,85 angeboten.

Zudem können Sie hier aus verschiedenen Sparpaketen wählen. So bekommen Sie mit der „2 plus 1“ bzw. der „3 plus 2“-Sparoption zusätzlich zu Ihrer Bestellung ein bzw. zwei Gratispackungen des Einschlafgetränks. Das senkt den Einzelpreis pro Packung deutlich. Ab einem Bestellwert von €29,00 zahlen Sie außerdem keine Versandkosten mehr, da diese vom Händler übernommen werden.

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Uns erreichen immer wieder zahlreiche Fragen zu den von uns vorgestellten Produkten. Hier haben wir die wichtigsten für Sie zusammengestellt.

Kann ich Restonight auch bei Amazon bestellen? Ja, auch bei Amazon ist das Präparat erhältlich.

Gibt es Restonight auch in der Apotheke zu kaufen? Nein, hier wird das Einschlafgetränk nicht angeboten. Es handelt sich aber bei diesem Präparat auch nicht um ein verschreibungs- oder apothekenpflichtiges Medikament, es ist ein freiverkäufliches Nahrungsergänzungsmittel.

Darf ich Restonight während der Schwangerschaft einnehmen? Das Einschlafgetränk besteht aus rein natürlichen Inhaltsstoffen. Trotzdem sollten Sie während der Schwangerschaft Ihren behandelnden Arzt vor der Einnahme des Präparats konsultieren.

Welche Geschmacksrichtungen von Restonight gibt es? Das Getränk ist nur in einer Geschmacksrichtung erhältlich: Orangen-Zitronen Aroma (Citrus). Ist Restonight das gleiche wie Fitline Restorate? Nein. Jedoch ähneln die Produkte Restonight und Fitline Restorate sich geschmacklich und sie sind beide zur Regeneration und Versorgung des Körpers mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen gedacht.

Kann ich Restonight nach dem Sport zur Regeneration trinken? Restonight ist mit seinen hochwertigen Vitaminen und Mineralien ist der ideale Gute Nacht Drink. Es hilft, die Einschlafzeit zu verkürzen und ist nicht als Regenerationsgetränk nach dem Sport gedacht.

Unsere Restonight Bewertung

Jeder, der gelegentlich unter Einschlafstörungen leidet, wird die Unterstützung von Restonight schätzen. Das Präparat verkürzt die Einschlafzeit und hilft Ihnen so, die nötige Ruhe zu finden. Die zusätzliche Portion Vitamin C unterstützt außerdem Ihr Immunsystem. Dieses Präparat ist also eine gute Alternative zu verschreibungspflichtigen Mitteln. Obwohl das Präparat gut verträglich ist, sollten Sie trotzdem auf eine ausgewogene Ernährung achten, vor dem Schlafengehen nur leichte Kost zu sich nehmen und so alle Voraussetzungen schaffen, die das Einschlafen erleichtern.