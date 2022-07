Dein WLan ist langsam oder in vielen Bereichen des Hauses nicht stark genug? Nicht mehr lange – zumindest, wenn es nach den Entwicklern des RangeXTD WLan Verstärkers geht.

Denn dieses kleine, handliche „Wunderwaffe“ soll dafür sorgen, dass die vorhandene Leistung von deinem WLan Router auf ein Maximum erhöht wird und auch die letzte Ecke deines Hauses erreicht. Fake oder hilfreiches Gadget für schnelles Surfen? Wir haben den Test gewagt und RangeXTD selbst ausprobiert. Alle Ergebnisse finden Sie hier in unserem Artikel.

RangeXTD – Was ist das?

Der RangeXTD ist im Grunde genommen ein 3-in-1 Gerät. So können Sie ihn einsetzen als

WLan Booster (Repeater Modus) – Hier nimmt der RangeXTD dein vorhandenes Signal auf und erhöht deine WLan Reichweite ohne Verluste bei der WLan Geschwindigkeit zu produzieren.

Range Extender (Router Modus) – In diesem Modus wird der RangeXTD mit einem kabelgebundenen Netzwerk verbunden und wandelt es in ein kabelloses Netzwerk um.

Access Point (Access Point Modus) – Hier wird der RangeXTD mit einem DSL- bzw. Kabelmodem verbunden und fungiert dann als WLan Router.

Der RangeXTD WLan Repeater kann dabei überall egal ob zu Hause, im Büro oder an einem anderen Ort verwendet werden und soll die Verbindung deutlich erweitern. Funklöcher oder Stellen mit nur einem schwachen Signal sollen hierdurch überbrückt, die WLan-Verbindung allgemein verbessert werden.

Die Einrichtung soll dabei spielend einfach sein. Es wird weder Werkzeug, noch technische Kenntnis benötigt. Lediglich eine vorhandene Verbindung und ein Router sind notwendig.

RangeXTD im Selbsttest 2022

Für unseren RangeXTD Wifi Verstärker Selbsttest probierten wir das Gerät in unseren eigenen Büroräumen aus. Denn wie es der Zufall will, haben wir eine unbeliebte Stelle in unserem Büro, in welcher Handys, Tablets und unsere PCs schnell an ihre Grenzen stoßen und das vorhandene WLan offenbar Probleme mit der Verbindung hat. Abstürze oder ewig lange Ladezeiten, selbst von einfachen Webseiten, gehören hier zur Tagesordnung.

Mit einer Geschwindigkeit bis zu 300 Mbps soll der WLAN-Verstärker in der Lage sein, selbst auffällig langsamen Internetempfang zu beschleunigen – wir bieten ihn in unseren Räumen die perfekten Voraussetzungen. Denn mit einer Reichweite bis zu 70 Metern soll der Verstärker für besseren Internetempfang auf einer ganzen Etage ausreichend sein. In unseren relativ übersichtlichen Büroräumen, die nur an vereinzelten Stellen schlechtes Signal haben also mehr als ausreichend.

Die Einrichtung selbst ging mithilfe der Bedienungsanleitung Ruck-Zuck von der Hand. Unser Praktikant Nikolas führte die Installation und Einrichtung innerhalb von kurzer Zeit problemlos durch. Dabei nutzte er die WPS Taste, die die Verbindung zwischen WLan Router und WLan Repeater blitzschnell herstellte.

Anhand der sichtbaren Signalstärkeanzeige (LED Anzeigen) war nach kurzer Zeit zu erkennen, dass die Verbindung vom RangeXTD WLan Repeater zum PCs sehr gute Ergebnisse lieferte. Aber auch ohne diese Anzeige war es festzustellen, da unser WLan Geschwindigkeit nun tatsächlich merklich schneller war.

Gerade für den Einsatz im Büro gefiel uns außerdem die Verschlüsselung mittels WPS- und die WPS2 und auch der relativ günstige Preis im Vergleich zu anderen Wlan-Boostern punktete ins unserem Selbsttest.

Für unseren Test bestellten wir uns das Gerät direkt über den Online Shop baaboo zu einem hervorragenden Preis und schnellem Versand.

Range XTD Erfahrungen und Bewertungen

Nach unserem Selbsttest waren wir gespannt, ob auch andere Kunden diese Erfahrung mit dem RangeXTD teilen konnten. Und tatsächlich mussten wir nicht lange suchen, bis wir auf entsprechende Rezensionen und Erfahrungen vom einem oder anderen Verbraucher stießen.

Das allgemeine Stimmungsbild ist hier sehr ähnlich dem Resultat unseres eigenen Tests. Käufer loben vor allem die Range Extender Funktion und das sehr gute Preis-Leistungs-Verhältnis.

Und auch Personen, die nicht technikaffin waren, überzeugte der RangeXTD mit der schnellen und einfachen Installation per WPS Taste, die auch für Laien problemlos in wenigen Augenblicken durchzuführen ist.

Wie installiere ich den RangeXTD Wlan Verstärker richtig?

Was für unser Team in unserem Selbsttest erst einmal für Verwunderung sorgte – der RangeXTD WLan Repeater kommt ganz ohne zusätzliche Teile daher. Einmal ausgepackt befinden sich in dem Päckchen nur das Gerät selbst und die Bedienungsanleitung.

In dieser findest Du alle Informationen und Schritt für Schritt Anleitungen wie Du den Router in den verschiedenen Modi einrichten kannst.

Online finden sich Empfehlungen darüber, dass sich der ideale Ort zum Einrichten des Boosters zwischen dem Router und dem Funkloch befindet. Grundsätzlich müssen Sie vielleicht etwas experimentieren, um die Stelle zu finden, an welchen der WLan Verstärker die beste Leistung erzielt.

Für welche Haushalte ist der RangeXTD gedacht?

Der RangeXTD WLan Repeater eignet sich für alle Haushalte, die sich eine schnellere WLan-Verbindung in jedem Winkel des Hauses wünschen. Und das alles ohne tief in den Geldbeutel zu greifen, bauliche Maßnahmen durchzuführen oder monatliche Gebühren zu zahlen.

Somit kann man sagen, dass sich der RangeXTD für einen Großteil der Internetkunden eignet, denn egal ob Gamer, Studierende, Arbeitnehmer oder Hausfrau – fast jeder benutzt täglich das Internet und ist oft mit der Signalstärke unzufrieden.

Wie funktioniert ein RangeXTD WLan Repeater?

Lange Ladezeiten, Pufferung oder einfach eine schlechte Gesamtverbindung. Eine zu langsame Internetverbindung macht sich schnell bemerkbar. Der RangeXTD WLan Extander soll dieses Problem in nur wenigen Schritten lösen:

Stecken Sie das Gerät in eine Steckdose. Die eingebaute Leuchte am Repeater zeigt Ihnen, wo die Signalstärke am besten ist. Dadurch finden Sie schnell den besten Platz zum Anschluss des Boosters. Verbinden Sie das den Extender nun mit Ihrem Router.

Der leistungsfähige Verstärker nimmt nun das bestehende WLan-Signal auf, verdoppelt die Reichweite mit einer deutlich höheren Frequenz und verteilt das nun stärkere und schnellere Signal im Haus.

Wo sollte man den Range XTD Wifi Extender nicht installieren?

Für ein bestmögliches Signal sollten Sie folgende Dinge bei der Installation von RangeXTD möglichst vermeiden:

Dicke Wände – Dicke Mauern sind ein No-Go für ein gutes WLan-Signal. Wer es also vermeiden kann, sollte das Gerät nicht in der Nähe dieser Wände aufzustellen.

Große, reflektierende Objekte – Große, reflektierende Objekte wie Spiegel oder Kühlschränke beeinträchtigen das Signal und können dazu führen, dass dieses abprallt und an eine andere Stelle umgeleitet wird.

Andere Geräte – Auch andere Geräte mit dieselben oder ähnlichen Signalen können die Verbindung stören. Dies können etwa Mikrowellen und Babyphone sein.

Wo kann ich den RangeXTD kaufen?

Derzeit ist RangeXTD ausschließlich im Onlinehandel erhältlich. Neben dem Direktkauf beim Hersteller finden Sie das Gerät etwa im baaboo Onlinestore oder bei Amazon. Bei Angeboten bei Ebay ist hingegen Vorsicht geboten, hier handelt es sich oft nicht um das Originalprodukt.

Die schlechte Nachricht: Neben dem Online Handel gibt es leider keine weiteren Kaufoptionen. So bekommst Du RangeXTD weder bei Geschäften wie Saturn oder Media Markt noch im Fachmarkt.

Preisvergleich – Wo gibt es den günstigsten Preis?

Die Preise für den RangeXTD staffeln sich auf den gängigen Portalen wie folgt:

Herstellerkauf: Im Rahmen einer Sonderaktion erhalten Sie hier einen großzügigen Rabatt und zahlen aktuell €54,99 anstatt ursprünglich €109,98.

Der baaboo Onlinestore toppt diesen Preis mit einem Gesamtpreis in Höhe von € 39,99 nochmals deutlich.

Bei Ebay beginnen die Preise bei €65,99

Amazon listet das Gerät für € 49,99

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Weitere Informationen über den Wlan-Booster finden Sie in unserem nachfolgenden übersichtlichen Fragen-und-Antworten-Bereich.

Kann ich den RangeXTD bei Amazon bestellen? Ja, auch Amazon führt das Gerät im Sortiment. Bietet allerdings nicht den Bestpreis im Direktvergleich zum Baaboo Onlineshop.

Ist der RangeXTD ein Produkt aus Deutschland? Auf diese Frage konnten wir im Zuge unserer Recherche leider keine eindeutige Antwort finden.

Kann ich den RangeXTD Wifi Booster ohne fremde Hilfe einrichten? Ja, das Gerät ist in wenigen Minuten eingerichtet. Die Installation bedarf keiner Vorkenntnisse oder technischem Wissen.

Liegt dem RangeXTD eine Bedienungsanleitung bei? Ja, dem Gerät liegt eine Bedienungsanleitung bei.

Handelt es sich bei RangeXTD um ein fake Produkt oder um einen echten Wlan Verstärker? Nein. Auch wenn wir auf diese Frage im Internet öfter gestoßen sind konnten wir keine Hinweise darauf finden, dass es sich bei RangeXTD um ein Fake Produkt handelt.

Unsere RangeXTD Bewertung

Wer auf der Suche ist nach einer kostengünstigen effektiven Möglichkeit, sein WLan Signal zu verstärken, ist bei dem WLan-Extender RangeXTD sicher gut beraten. Das Gerät konnte sowohl in unserem Test, als auch bei anderen Käufern bestehen und punktete Dank seiner Leistung, des Preis-Leistungs-Verhältnisses und der einfachen Einrichtung. Die Leistung ist selbst für mehrstöckige Haushalte oder viele User ausreichend.

Zusammengefasst ist RangeXTD somit eine sehr gute Möglichkeit, die eigene Internetleistung ohne große Mühe zu verstärken.