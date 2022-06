Endlich kann man sich problemlos mit jemandem unterhalten, dessen Sprache man nicht versteht – das verspricht der Hersteller von Muama Enence, einem Echtzeitübersetzer. Dieser soll problemlos Gespräche in Echtzeit in die gewünschte Sprache übersetzen. Ob das wirklich funktioniert – wir haben es für Sie getestet und herausgefunden, wo Sie Muama Enence zum günstigsten Preis kaufen können und obendrauf noch GRATIS Exemplare erhalten!

Was ist Muama Enence?

Muama Enence ist ein kleines Gerät, das es Ihnen ermöglicht, in Echtzeit mit Ihrem Gegenüber, dessen Sprache Sie nicht beherrschen, zu kommunizieren. Es übersetzt sozusagen „auf Knopfdruck“ Ihre Sätze in die von Ihnen gewünschte Sprache. Neben allen europäischen Sprachen beherrscht das „Kästchen“ insgesamt 36 Sprachen, in die es innerhalb von 1,5 Sekunden Worte übersetzt. Um das Gerät zu aktivieren sind nur noch ein Smartphone und eine WLAN-Verbindung notwendig und dann kann es schon losgehen – Sie können direkt, ohne krampfhaft nach den passenden Wörtern in einer Sprache zu suchen, mit Ihrem Gesprächspartner kommunizieren.

Welche Sprachen kann der Sprachübersetzer?

Englisch, Italienisch, Spanisch oder auch Arabisch? Alles das ist für Muama Enence kein Problem. Aber auch Sprachen wie traditionelles Chinesisch, Japanisch oder Tschechisch beherrscht der Übersetzter, dessen Äußeres an einen MP3-Player erinnert. Insgesamt kann das Device Wörter in 36 Sprachen dieser Welt übersetzen.

Eine Übersicht aller verfügbaren Sprachen finden Sie hier:

Arabisch Ägyptisches Arabisch (Ägypten) Hocharabisch (Saudi Arabien)

Bulgarisch (Bulgarien)

Mandarin-Chinesisch Vereinfachtes Chinesisch (Festland-China, Hong Kong) Traditionelles Chinesisch (Taiwan)

Kroatisch (Kroatien)

Tschechisch (Tschu. Republik)

Dänisch (Dänemark)

Niederländisch (Niederlande)

Englisch Englisch (Australien) Englisch (Kanada) Englisch (Indien) Englisch (Irland) Englisch (Großbritannien) Englisch (USA)

Finnisch (Finnland)

Französisch Französisch (Kanada) Französisch (Frankreich)

Deutsch (Deutschland)

Griechisch (Griechenland)

Hebräisch (Israel)

Hindi (Indien)

Ungarisch (Ungarn)

Indonesisch (Indonesien)

Italienisch (Italien)

Japanisch (Japan)

Koreanisch (Südkorea)

Malay (Malaysien)

Norwegisch Bokmål (Norwegen)

Polnisch (Polen)

Portugiesisch Portugiesisch (Portugal) Portugiesisch (Brasilien)

Rumänisch (Rumänien)

Russisch (Russland)

Slovakisch (Slowakei)

Schwedisch (Schweden)

Spanisch Spanisch (Spanien) Spanisch (Mexiko)

Slowenisch (Slowenien)

Tamil (Indien)

Telugu (Indien)

Thai (Thailand)

Türkisch (Türkei)

Ukrainisch (Ukraine)

Vietnamesisch (Vietnam)

Muama Enence Instant Translator Anleitung

Im Lieferumfang eines jeden Geräts ist eine Gebrauchsanweisung enthalten, die Sie aber auch auf der Homepage des Herstellers finden. Hier wir die erste Installation und die Bedienung des Geräts Schritt für Schritt erklärt. Die Nutzung des Übersetzers ist einfach und unkompliziert und vereinfacht viele Situationen, egal ob Sie beruflich unterwegs sind oder im Urlaub Alltagssituationen meistern wollen. Die Installation erfolgt in diesen Schritten:

Verbinden Sie Ihr Smartphone mit einem WLAN Netz oder einem Mobilfunknetz

Laden Sie die Muama Enence App runter

Scannen Sie den QR-Code in der Bedienungsanleitung

Öffnen Sie die Benachrichtigung, die Sie auf Ihrem Bildschirm erhalten

Erlauben Sie dem Sofortübersetzer das Mikro und Bluetooth zu benutzen

Verbinden Sie Ihr Telefon mit dem Muama Enence Übersetzer via Bluetooth

Wählen Sie „Muama Enence Translator“ um Ihr Smartphone mit dem Übersetzer zu koppeln

Wählen Sie Ihre Muttersprache und die gewünschte Sprachausgabe Mit der A-Taste erfolgt die Audioübersetzung aus Ihrer Muttersprache in die gewünschte Fremdsprache Mit der B-Taste erfolgt die Übersetzung aus der eingestellten Fremdsprache in Ihre Muttersprache



Unser Test – Was taugt Muama Enence?

Wir wollten wissen, was dieses kleine Gerät wirklich kann und haben es getestet. Die Übersetzungshilfe wird nicht im stationären Handel angeboten und so haben wir sie direkt, zum rabattierten Preis auf der Homepage des Herstellers bestellt. Die Lieferung erfolgte schnell und zuverlässig, schon nach drei Tagen hielten wir unser Päckchen in den Händen.

Das kleine Gerät hat ein optisch ansprechendes Design und nach dem ersten Check des Lieferumfangs konnte es direkt losgehen. Wir haben uns die kostenlose App auf ein Smartphone geladen, Bluetooth eingeschaltet und das Mikrophone aktiviert. Die Bedienungsanleitung erklärt alle Schritte, die man gehen muss, um das Gerät zu aktivieren.

Nach der Installation konnte es auch schon losgehen und wir wählten für unseren Test bunt verschiedene Sprachen aus – die Übersetzung kam schnell und zumindest in den uns bekannten Sprachen konnten auch unsere Muttersprachler die Qualität der Übersetzung bestätigen. Auch wenn die Stimmqualität sicherlich nicht die beste ist, die Stimme aus dem Lautsprecher hört sich leicht blechern an, so ist das Device eine tolle Hilfe bei Übersetzungen und erfüllt ihren Zweck.

Gibt es offizielle Testberichte?

Das innovative Gerät wurde schon von verschiedenen Experten getestet und bewertet. „Computer Bild“ und die Fachzeitschrift „CT“ haben in ihren Beiträgen neben verschiedenen anderen Sprachübersetzern auch den Muama Enence bewertet.

Muama Enence Erfahrungen und Bewertungen

Natürlich waren wir auch neugierig, was andere Anwender zu diesem Übersetzer sagen. Bei unseren Recherchen haben wir nicht nur die Bewertungen auf der Homepage des Herstellers ausgewertet sondern auch die Rezensionen und Erfahrungsberichte in verschiedenen Foren studiert. Hier zeichnet sich ein recht positives Bild. Der Sprachübersetzer kann durch seine leichte Bedienung, seine schnelle Übersetzung und seine Übersetzungsgenauigkeit überzeugen. Hier zwei Beispiele:

Robert: „Die Installation der App ist einfach, allerdings braucht es auch beim Übersetzen eine Internetverbindung, was beim Wandern in den französischen Alpen nicht immer gegeben war. Aber die Übersetzungen sind toll, die Sätze werden semantisch korrekt wiedergegeben, es ist also keine einfache Wort für Wort Übersetzung sondern eine Übersetzung, die verständlich ist und den Sinn der Sätze wiedergibt.“

Lena: „Uns hat der Übersetzer im Urlaub gute Dienste geleistet. Wir waren in Süditalien unterwegs, dort sprechen viele Menschen kein Englisch. Mit Muama Enence sind wird auch in der Autowerkstatt gut zurechtgekommen.“

Wo kann ich Muama Enence kaufen? Amazon, Media Markt?

Den originalen Muama Enence Übersetzer können Sie ausschließlich auf der Homepage des Herstellers bestellen. Er ist nicht im stationären Handel, also auch nicht in Elektronikmärkten wie Media Markt oder Saturn erhältlich. Auf Amazon werden ähnliche Übersetzungshilfen angeboten, allerdings nicht der Muama Enence.

Preisvergleich – Was kosten Sofortübersetzer?

Sie können den Muama Enence Echtzeitübersetzer ausschließlich direkt auf der Homepage des Herstellers bestellen. Hier wird er gegenwärtig zum rabattierten Preis von €89,- (statt €179,-) angeboten. Zudem haben Sie hier noch die Möglichkeit aus verschiedenen Angebotspaketen zu wählen:

2 Übersetzer zum Preis von €138,- (Einzelpreis = €69,-)

4 Übersetzer zum Preis von €220,- (Einzelpreis = €55,-)

Zusätzlich gibt es aber auch immer wieder Aktionen wie z.B. „Kaufe 3 und bekomme 2 UMSONST“, hier zahlt man aktuell €265,- für dann insgesamt 5 Muama Enence Sofortübersetzer und umgerechnet sind das nur noch €53,- pro Gerät.

Der Versand erfolgt bei alle Bestellungen kostenlos und Sie haben ein 30-tägiges Rückgaberecht.

Häufige Fragen

Uns erreichen immer wieder zahlreiche Fragen zu den von uns vorgestellten Produkten. Hier haben wir die häufigsten für Sie zusammengestellt.

Gibt es eine Muama Enence App? Ja, die App ist zum Einstellen des Gerätes erforderlich. Sie können die kostenlose App z.B. im Google Play Store auf Ihr Smartphone oder Tablet laden.

Was ist alles in der Lieferung enthalten? Zum Lieferumfang der Übersetzungshilfe gehören neben dem eigentlichen Gerät eine Bedienungsanleitung, ein Ladekabel und ein Kabelbinder dazu. Ein Tipp von uns: die Bedienungsanleitung ist in Englisch verfasst. Auch wenn die Bedienung des Devices eigentlich einfach und unkompliziert ist, die deutsche Gebrauchsanweisung ist im PDF-Format auf der Homepage des Herstellers eingestellt.

Wie funktioniert die Spracherkennungstechnologie? Sowohl die Spracherkennung als auch die Übersetzung selbst werden durch die App gesteuert.

Woran erkenne ich die Mikrofon Taste? Die Mikrophone-Taste its als „A-Taste“ gekennzeichnet.

Was bedeutet Instant Translator? Instant Translator bedeutet nicht anderes als dass die Übersetzung in Echtzeit erfolgt. Es werden also keine Wörterbücher im Hintergrund gewälzt sondern Sie erhalten das Ergebnis Ihrer Sprachanfrage innerhalb von 1,5 Sekunden.

Sind die Kosten gerechtfertigt? Der Muama Enence kann durch seine einfache Bedienung und sein Sprachvolumen überzeugen. Damit sind, das ist unsere Meinung, auch die Kosten für dieses Device gerechtfertigt.

Wer ist der Hersteller? Der Hersteller ist die Firma Enence aus Litauen.

Wie erreiche ich den Kundendienst? Sie erreichen den Kundendienst online auf den auf der Homepage über das entsprechende Kontaktformular oder aber telefonisch unter +1 (205) 782 7133..

Fazit – Unser Muama Enence Review

Der Muama Enence Instant Translator Übersetzer ist ein innovatives Device, dass Ihnen im Urlaub oder auf einer Geschäftsreise gute Dienste leisten kann. Die Audioübersetzung erfolgt schnell und ohne grobe Fehler. Mit diesem Gerät können Sie Alltagssituationen meistern aber auch etwas komplexere Sätze übersetzen. Eine wirkliche Hilfe auf Reisen.