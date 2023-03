Abnehmhelfer wie Kapseln oder Tropfen gibt es auf dem Markt wie Sand am Meer. Sogenannte Keto-Gummies sind hier der letzte Schrei. Sie sollen wie auch die anderen Produkte bei einer Gewichtsreduktion. Ein solches Produkt sind die Ketoxplode Fruchtgummis.

Wir haben uns das Produkt, seine Zutaten, seine Wirkversprechen und die entsprechenden Erfahrungen einmal genauer angeschaut. Außerdem haben wir einen Selbsttest durchgeführt, der uns mehr Details geben sollte. Auf dieser Seite finden Sie alle unsere Test und Recherche-Ergebnisse.

Ketoxplode – Was ist das?

Ketoxplode ist ein Nahrungsergänzungsmittel, das dafür gedacht seinen Anwender bei der geplanten Diät zu unterstützen, in dem es dem Körper dabei hilft den Zustand der Ketose zu erreichen und so die Fettverbrennung massiv anzukurbeln. Fettpolster sollen so regelrecht dahinschmelzen.

Ein großer Pluspunkt an diesem Fettverbrenner: Das Produkt kommt in Form von leckeren Fruchtgummis mit Apfelgeschmack zu Ihnen.

Ketoxplode Fruchtgummis im Selbsttest 2023

Unsere Aufgabe war es, Dinge wie Wirkung, das Preis-Leistungs-Verhältnis und die Seriosität des Nahrungsergänzungsmittels zu bewerten. Und deswegen haben wir uns entschieden zu aller erst einmal einen eigenen Praxistest durchzuführen.

Wir fanden schnell eine Freiwillige in unserem Team, Anna, eine 22-jährige Praktikantin, die neugierig auf die ungewöhnliche Wirkung der Gummibärchen war. Sie hat sich bereit erklärt, den Selbsttest durchzuführen und uns jede Woche der 4 wöchigen Testphase ein Feedback zukommen zu lassen.

Wir haben genügend Ketoxplode Gummibärchen für 4 Wochen bestellt und konnten sie problemlos im Online-Handel erwerben. Das Paket kam innerhalb von 3 Werktagen an. Wir haben uns ausführlich über die Einnahme und Wirkung beraten, um sicherzustellen, dass Anna den Anweisungen des Herstellers folgt. Und dann konnte es auch schon losgehen:

Woche 1: Nach einer guten Woche hat Anna noch nicht abgenommen. Doch damit hatte sie zu beginn des Tests auch nicht gerechnet. Was sie aber besonders positiv hervorhebt ist die Einnahme und Verträglichkeit der Kapseln. Sie ist begeistert von den Fruchtgummis mit Apfelgeschmack und muss aufpassen wirklich auch die empfohlene Dosierung einzuhalten.

Woche 2: Anna hatte keine hohen Erwartungen an die Einnahme von Ketoxplode, aber nach 14 Tagen hat sie bereits ein Kilo abgenommen. Sie fand die Einnahme angenehm und schwärmte wieder mal vom Geschmack der Fruchtgummis. Sie hatte nicht das Gefühl, Diätpillen zu nehmen und das gefiel ihr besonders gut.

Woche 3: Nach 21 Tagen hatte Anna weiter abgenommen und empfahl die Ketoxplode Fruchtgummis bereits an einige ihrer Freundinnen. Außerdem fühlte sie sich insgesamt fitter und zufriedener.

Woche 4: Nach 4 Wochen war Anna sehr zufrieden mit dem Ergebnis und beschloss, die Einnahme fortzusetzen und eine weitere Packung zu bestellen. Sie hatte insgesamt 4 Kilo abgenommen und fühlte sich fit, munter und zufrieden.

Erfahrungen und Bewertungen mit Ketoxplode

Das allgemeine Stimmungsbild der Ketoxplode Fruchtgummis scheint gemäß der Kundenerfahrungen sehr positiv zu sein. Auf der Webseite des Herstellers haben viele Nutzer ihre Erfahrungen und Bewertungen geteilt, die als authentisch und realistisch beschrieben werden. Viele zufriedene Kunden haben sogar Vorher-Nachher-Bilder gepostet, um ihren Gewichtsverlust zu dokumentieren.

Die meisten Verbraucher bewerten die Keto-Fruchtgummis als angenehm und einfach in der Anwendung. Sie schätzen es, dass sie nicht mehrere Tabletten schlucken müssen, sondern einfach ein Gummibärchen essen können. Besonders beeindruckt waren Verbraucher, die zuvor Schwierigkeiten hatten, Gewicht zu verlieren und dann im Jojo-Effekt wieder zunahmen. Hier konnten die Gummibärchen ihre Stärken ausspielen und erfolgreich sein.

Zusammenfassend scheint das allgemeine Feedback für Ketoxplode positiv zu sein, insbesondere für Menschen, die Schwierigkeiten haben, Gewicht zu verlieren und ihr Gewicht zu halten.

Für wen ist Ketoxplode gedacht?

Die Keto-Gummis sind geeignet für jeden Erwachsenen Menschen, egal ob Mann oder Frau, der oder die ein wenig Gewicht verlieren will.

Aber auch ältere und kranke Menschen, die große Schwierigkeiten beim Abnehmen haben, können von Ketoxplode profitieren.

Zutaten von Ketoxplode Fruchtgummis

Die Inhaltsstoffe der Ketoxplode Fruchtgummis sind folgende:

Apfelessig-Extrakt

Ingwer

Pektin

Kokosöl

Wie ist die Wirkung der Inhaltsstoffe?

Mit der Kombination dieser Inhaltsstoffe beabsichtigt das Unternehmen hinter Ketoxplode folgende Wirkungen:

Apfelessig-Extrakt : Der Extrakt aus Apfelessig wird mit einer Beschleunigung der Gewichtsabnahme, einem erhöhten Sättigungsgefühl und einer antioxidativen Wirkung in Verbindung gebracht.

: Der Extrakt aus Apfelessig wird mit einer Beschleunigung der Gewichtsabnahme, einem erhöhten Sättigungsgefühl und einer antioxidativen Wirkung in Verbindung gebracht. Ingwer-Extrakt : Ingwer wird oft als Schlankheitsmittel genutzt, da er den Stoffwechsel ankurbelt und dazu beitragen kann, dass der Körper mehr Kalorien verbrennt.

: Ingwer wird oft als Schlankheitsmittel genutzt, da er den Stoffwechsel ankurbelt und dazu beitragen kann, dass der Körper mehr Kalorien verbrennt. Pektin : Pektin, ein Pflanzenpolysaccharid, das in vielen Obst- und Gemüsesorten enthalten ist, kann das natürliche Sättigungsgefühl verstärken und somit die Gewichtsabnahme unterstützen.

: Pektin, ein Pflanzenpolysaccharid, das in vielen Obst- und Gemüsesorten enthalten ist, kann das natürliche Sättigungsgefühl verstärken und somit die Gewichtsabnahme unterstützen. Kokosöl: Kokosöl, ein wichtiger Bestandteil der Keto-Diät, enthält mittelkettige Triglyceride, die vom Körper schnell aufgenommen und in Energie umgewandelt werden können. Das hilft dabei, das Hungergefühl zu reduzieren und beim Abnehmen zu helfen. Neue Forschungsergebnisse legen nahe, dass das in Keto-Gummis enthaltene Kokosöl die Gewichtsabnahme und den Stoffwechsel fördert.

Gibt es Risiken oder Nebenwirkungen?

Es scheint keine schwerwiegenden Risiken oder Nebenwirkungen bei der Einnahme der Ketoxplode Fruchtgummis zu geben.

Da der Artikel jedoch aus verschiedenen natürlichen Zutaten besteht, ist es empfehlenswert, die Packungsbeilage sorgfältig zu lesen und sich über mögliche allergische Reaktionen zu informieren. Eine Über- oder Unterdosierung sollte vermieden werden, da nur bei der richtigen Dosierung der gewünschte Effekt erzielt werden kann.

Konsultieren Sie ihren Arzt, wenn es zu anhaltenden Nebenwirkungen kommen sollte.

Wo können Sie die Ketoxplode Fruchtgummis kaufen?

Um die Ketoxplode Fruchtgummis zu kaufen müssen Sie innerhalb von Deutschland einen Blick in den Online-Handel werfen. Dort haben Sie die Möglichkeit das Nahrungsergänzungsmittel mit Apfel entweder über die Website des Herstellers oder über einige wenige ausgewählte Online-Shops zu bestellen. Zu diesen Optionen gehört bspw. auch der baaboo Online-Shop.

Preisvergleich – Wo gibt es den günstigsten Preis?

KetoXplode wird in drei verschiedenen Angebotsgrößen verkauft, wobei größere Angebote pro Flasche günstiger sind. Derzeit bietet der Online-Shop baaboo den besten Preis für eine Dose mit 60 Ketoxplode Fruchtgummis für 39,95 € im Vergleich zum Preis des Herstellers von 59,90 € an. Es ist jedoch zu beachten, dass die Angebote begrenzt sind und jederzeit auslaufen können.

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Wann kann ich mit dem Wirkungseintritt rechnen? Hier gehen die Meinungen und Berichte von ehemaligen Anwendern des Produkts stark auseinander. Einige haben bereits nach wenigen Wochen Ergebnisse erkennen können, andere brauchten dafür deutlich länger. Allgemein kann man bei Nahrungsergänzungsmitteln aber auch Medikamenten oft keine eindeutige Antwort auf diese Frage geben.



Kann mir Ketoxplode wirklich bei einer Diät helfen? Betrachtet man die Inhaltsstoffe, und die Erfahrungen ehemaliger Anwender, so wird klar, dass die Ketoxplode Fruchtgummis eine effektive Unterstützung sein können, eine Diät durchzuziehen und die unliebsamen Kilos zu verlieren.



Waren die Fruchtgummies schonmal bei Stiftung Warentest? Nein. Die Fruchtgummies wurden bisher noch nicht von dem unabhängigen Institut Stiftung Warentest geprüft. Ob es in Zuukunft einen Beitrag dazu geben wird ist aktuell nicht klar.



War die Keto Fruchtgummis schonmal bei „Die Höhle der Löwen“? Nein. Die leckere Alternative zu herkömmlichen Abnehmprodukten mit der Hauptzutat Apfel war nie bei der Vox Show „Die Höhle der Löwen“.



Kann ich Ketoxplode über Amazon bestellen? Nein. Aktuell ist der Kauf der Apfel-Fruchtgummis nicht über Amazon möglich. Trotz der großen Auswahl, wirst Du das Produkt beim bekannten Online-Händler nicht finden.



Kann ich Ketoxplode in Apotheken kaufen? Nein. Weder in einer örtlichen noch in einer der vielen Online-Versandapotheken ist der Artikel erhältlich.



Wer ist der Unternehmen hinter Ketoxplode? Der Hersteller hinter den Ketoxplode Fruchtgummis ist Med One Solution Limited. Alle Infos und Kontaktmöglichkeiten finden Sie im folgenden Steckbrief: Med One Solution Ltd.

32 Creedwell Orchard, Flat 223

Taunton, TA4 1JY

United Kingdom Website: https://ketoxplode.com/ E-Mail: [email protected]

Unsere Ketoxplode Bewertung

Die Ketoxplode Fruchtgummis helfen Ihnen dabei, die Fettverbrennung effektiv anzukurbeln. Außerdem helfen sie den Stoffwechsel anzukurbeln und das Hungergefühl zu reduzieren, um dadurch die Gewichtsabnahme weiter zu unterstützen.

Die Gummibären enthalten eine Mischung aus natürlichen Inhaltsstoffen wie Apfelessig-Extrakt, Ingwer, Pektin und Kokosöl, die alle für ihre möglichen Vorteile bei der Gewichtsabnahme bekannt sind. Zusätzlich dazu gibt einige positive Erfahrungsberichte von Kunden, die durch die Einnahme der Gummibären tatsächlich Gewicht verloren haben. Allerdings sollte man sich bewusst sein, dass solche Erfahrungen von Person zu Person unterschiedlich ausfallen können.

Bezüglich der Verfügbarkeit und des Preises gibt es verschiedene Angebote direkt beim Hersteller oder auf anderen Online-Plattformen. Derzeit gibt es auch einen Sonderpreis im baaboo Online-Shop.