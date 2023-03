Said Shiripour ist ein erfolgreicher Unternehmer und Gründer von EZFunnels, einer Plattform zur Erstellung von Webseiten und Sales-Funnels. Mit seiner Expertise und Erfahrung im Bereich des Online-Marketing hat er es geschafft, ein Millionen-Unternehmen aufzubauen und gilt heute als einer der bekanntesten Sales Funnel Experten in der gesamten DACH-Region.

Doch was sind Sales Funnels und warum sind sie so wichtig?

Ein Sales Funnel ist ein branchenunabhängiges Marketing-Konzept, bei dem potenzielle Kunden durch verschiedene Schritte geleitet werden, um am Ende zu einem Kaufabschluss zu kommen. Der Sales Funnel ist also ein Prozess, der Kunden gezielt und systematisch auf den Kauf eines Produkts oder einer Dienstleistung vorbereitet.

Sie sind im Online-Marketing von entscheidender Bedeutung, da sie Unternehmen dabei helfen, den Prozess vom Interessenten zum zahlenden Kunden zu optimieren. Durch die Nutzung von Sales-Funnels können Unternehmen ihre Conversion-Raten erhöhen und dadurch ihre Umsätze steigern sowie einen höheren Customer-Lifetime-Value (CLV) erreichen. Mit einem klar aufgestellten Sales Funnel optimieren Unternehmen somit Ihre Marketing- und Vertriebsprozesse.

Shiripour hat das Konzept des Sales Funnels perfektioniert und eine Plattform geschaffen, die es Unternehmen und Online-Marketern ermöglicht, schnell und einfach maßgeschneiderte Sales Funnel zu erstellen. Mit EZFunnels kann man Landingpages, Verkaufsseiten, Upsell-Seiten und vieles mehr erstellen, ohne über Programmierkenntnisse verfügen zu müssen.

Erste Charge des neuesten Buches in wenigen Tagen ausverkauft

Doch nicht nur die Plattform selbst ist ein Erfolg, auch Shiripours Expertise und seine Fähigkeit, komplexe Themen verständlich zu erklären, machen ihn zu einem gefragten Speaker, Autor und Trainer. In seinen Büchern und Kursen teilt er sein Wissen und gibt wertvolle Tipps, wie man erfolgreich im Online-Marketing sein kann. Sein neuestes Buch „Das perfekte Affiliate Business“ wurde wenige Tage nach Veröffentlichung tausendfach verkauft, so dass die erste Charge bereits nach einer Woche vergriffen war. In diesem Buch bringt er die Geschäftsidee des Affiliatemarketings Einsteigern näher und zeigt in Schritt-für-Schritt-Anleitungen auf, wie man sein eigenes Onlinebusiness aufbauen kann. Darüber hinaus geht das Buch auch auf andere wichtige Aspekte des Affiliate-Marketings ein. Es beginnt mit dem richtigen Mindset und zeigt, wie man sich auf das Geschäft einstellt und welche Ziele man sich setzen sollte. Shiripour gibt Tipps, wie man motiviert bleibt und wie man seine Zeit am besten nutzt.

Said Shiripour hat es geschafft, mit EZFunnels und seinem Know-how eine ganze Industrie zu revolutionieren. Sein Erfolg zeigt, wie wichtig es ist, sich mit den neuesten Entwicklungen im Online-Marketing zu beschäftigen und seine Marketingstrategien immer wieder zu überdenken und anzupassen.

Said Shiripour wurde 1990 im Iran geboren und wanderte mit zehn Jahren gemeinsam mit seiner Familie nach Deutschland aus. Hier studierte er Software-Ingenieurwesen mit Fachrichtung Informatik und legte bereits während des Studiums den Grundstein für seine Karriere im Online-Marketing. 2013 veröffentlichte er seine ersten digitalen Produkte. Durch seine erfolgreichen Bücher und Firmengründungen in Deutschland und Dubai hat er sich als einer der bekanntesten Online-Marketer Deutschlands etabliert. Als Speaker auf den größten Bühnen in Deutschland begeistert er sein Publikum mit seiner Leidenschaft und seinem unternehmerischen Denken. Heute beschäftigt er in seinen Unternehmen mehr als 40 Mitarbeiter weltweit.