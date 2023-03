Oft sind die von den Großbetrieben eingesetzten Produkte und Prozesse zur Herstellung von Überzügen äußerst schädlich für die Umwelt, wobei es für die umweltbewussten Verbraucher gute Lösungen bestehen, um umweltfreundliche Bezüge kaufen zu können. Mit der Einführung des Porzellan-Feinsteinzeugs können alle dafür sorgen, dass die eigene Behausung ganz im Sinne der Ästhetik ausgerichtet ist und die Umweltfreundlichkeit zur Genüge berücksichtigt wird.

Beim Kauf eines Fußbodens muss man die Beständigkeit des Produktes erwägen sowie dessen Nachhaltigkeit prüfen, indem die Umweltbelastung während der Produktion und der Verwendung in Betracht gezogen wird. Die kostengünstigsten Fußböden sind oft jene mit den schlimmsten Auswirkungen für die Umwelt, wie etwa jene aus Laminaten, PVC, SPC und LVT. Es gibt aber auch Lösungen, die von jedermann bezahlt werden können und dabei hohe Leistungen bei niedrigen Preisen bieten.

Ist das Porzellan-Feinsteinzeug umweltverträglich?

Eines der Vorzeigeexemplare in unserer Produktion von italienischen Fußböden ist das Porzellan-Feinsteinzeug, ein Material mit einer geringen Umweltbelastung, dass alle möglichen Effekte erzeugen kann sowie optimale Leistungen in Punkto Widerstandsfähigkeit und Kostengünstigkeit liefert. Die Stadt Sassuolo konzentriert den Großteil der italienischen Herstellung von Fließen mit den meisten hier angesiedelten nationalen Produzenten.

Der große Erfolg dieser Produkte wird durch die chinesischen und türkischen Nachahmungen des italienischen Porzellan-Feinsteinzeugs bestätigt. Diese Länder bieten ja keine Garantien hinsichtlich der bei der Produktion angewendeten umweltpolitischen Maßnahmen. Zudem gestaltet sich während des Verkaufs der Transport der Produkte durchaus nicht als ideal für die Umwelt, denn es werden große Entfernungen beim Transport der Artikel von einem Ort zum anderen zurückgelegt. Deswegen sollte man stets auf die Herkunft und die Herstellungs- und Vertriebskosten achten, um die tatsächliche Umweltverträglichkeit des Produktes zu gewährleisten.

Wie erkennt man umweltfreundliche Fußböden: Umweltzertifikate für das Porzellan-Feinsteinzeug

Glücklicherweise gibt es auf europäischer Ebene Vereinigungen, die sich mit der Kontrolle der reduzierten Umweltverseuchung im Zusammenhang mit den von den Betrieben angebotenen Produkten und Dienstleistungen befassen. Jeder Artikel wird mit dem europäischen Öko-Label EU Ecolabel versehen, wenn er als umweltverträglich anerkannt wird. Nicht alle Betriebe sind daran gehalten, diese Art von Analyse durchzuführen. Allerdings wird die Zertifizierung auf allen Artikeln ausgestellt, die sich der freiwilligen Kontrolle unterziehen und alle Tests bestanden haben, die deren Umweltfreundlichkeit bestätigt.

Im Falle des Porzellan-Feinsteinzeugs in Holzoptik , d. h. eines der beliebtesten Produkte von den Naturliebhabern, ist dessen Anspielung auf die Natur. In diesem Fall muss auf der Verpackung der Fließen die Marke ECOLABEL angebracht sein, die mit der EG-Verordnung im Jahre 1993 eingeführt wurde. Die Marke Ecolabel zertifiziert die korrekte Herstellung und Nutzung der Produkte mit einer niedrigen Umweltbelastung während des gesamten Arbeitszyklus des Porzellan-Feinsteinzeugs.

Der Umweltschutz wird anhand der Kriterien je nach der Zugehörigkeitskategorie des Produkts zertifiziert. Die wichtigsten berücksichtigten Faktoren sind folgende:

die Lebensdauer des Produkts

die Entsorgungskosten

die vorhandenen Verpackungsstoffe

der Verbrauch

Nennenswert ist die Tatsache, dass jeder Betrieb, der das eigene Produkt einem Test unterziehen sollte, bei Bestehen des Tests die Möglichkeit hat, die Marke nur für das getestete Produkt verwenden zu können: Daraus folgt, dass die umweltverträglichen Produkte aufgrund der Eindeutigkeit der durchgeführten Kontrolle leicht erkennbar sind und die Marke keinesfalls für die nicht kontrollierten Produkte verwenden werden kann.

Die technischen Eigenschaften des Porzellan-Feinsteinzeugs

Aufgrund der außerordentlichen Härte des Feinsteinzeugs ist diese Art von Fließen umweltverträglich, da sie nicht dauernd ausgetauscht werden muss: Deren Lebenszyklus dauert sehr lange an. Da es sich zudem aufgrund der Stoßfestigkeit um eine besonders geeignete Lösung handelt, gewährleistet sie auch eine hervorragende Zeitbeständigkeit.

Zusätzlich zur Eigenschaft des Materials kommt zudem die umweltverträgliche Produktionsphase hinzu: Sämtliche bei der Herstellung der Fliese verwendeten Rohstoffe kommen natürlich in großen Mengen vor, wie etwa Lehm, Kaolin und Sand. Die Materialien werden gepresst und zerkleinert, bis man Platten erhält, die bei hohen Temperaturen gebrannt werden. Im gesamten Prozess ist lediglich eine niedrige CO2-Emission vorgesehen. Das Feinsteinzeug ist dann am Ende der Lebensdauer absolut wiederverwertbar und ermöglicht also einen neuen Zyklus für die Rohstoffe