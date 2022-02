Das Konfetti im SoFi Stadium regnen zu sehen, Aaron Donald in Tränen zu sehen – all das brachte mich 2019 zurück nach Atlanta. Ich war vor dem Super Bowl LIII vor Ort, als die Patriots gegen die Rams antraten, und ich wurde mit einer tiefen Wertschätzung für die Rams zurückgelassen. Erfahren Sie mehr über SuperBowl und Betano bonus Code.

8 Gewinner und 1 Verlierer des Super Bowls

Bei Interviews mit NFL-Spielern weiß man nie so recht, was einen erwartet. Viele verachten Reporter und die allgemeine Unannehmlichkeit, Fragen gestellt zu bekommen, was ich durchaus verstehen kann. Die Rams waren anders. Ihre Spieler waren so voller Freude. Niemand hatte damals damit gerechnet, im Super Bowl zu stehen, und sie genossen einfach den Moment – sie hatten so viel Spaß an jedem einzelnen Aspekt des Spiels und lächelten sogar, als ich meine dummen Fragen stellte. Es war unmöglich, diese Spieler nicht zu mögen, und obwohl nur wenige von dem Team von vor drei Jahren übrig geblieben sind, war Aaron Donald so großzügig mit seiner Zeit, dass es schön war, zu sehen, wie er nach dem Schlusspfiff vor Rührung überkam.

Der Super Bowl war nicht perfekt, und wir werden noch darauf eingehen, warum – aber in vielerlei Hinsicht fühlte er sich wie das perfekte Ergebnis an. Wir haben so viele Spieler gesehen, die einen Ring verdient hätten, und das in einer Situation, die ihre letzte Chance hätte sein können – sie haben es endlich geschafft. Nicht nur Matthew Stafford, Aaron Donald oder Odell Beckham Jr. haben den Löwenanteil der Schlagzeilen bekommen, sondern auch Eric Weddle, dessen Engagement bei den Chargers die besten Jahre seiner Karriere verschlungen hat. Oder wie wäre es mit Andrew Whitworth, dem Walter Payton Man of the Year 2021, der von jedem, der in seine Nähe kommt, so geliebt wird, dass er selbst von Spielern, die nie mit ihm zusammengespielt haben, hoch geschätzt wird.

Auch wenn die Bilanz die Bengals nicht als Gewinner ausweist, sind sie auf lange Sicht besser aufgestellt als jedes andere Team in der NFL. Wir werden in den nächsten Jahren eine anhaltende Dominanz erleben, solange dieses Team Joe Burrow etwas Schutz bietet. Es gibt so viel, worauf man sich bei diesem Team freuen kann, so viel, worüber man sich freuen kann, und am Ende haben die Bengals mit mehr Herz und Entschlossenheit gespielt, als ich in der ganzen Saison gesehen habe. Ich habe zugesehen, wie meine Panthers von den Broncos überrollt wurden und ihr Potenzial nicht ausspielen konnten, und DAS hat mich genervt. Es ist keine Schande zu verlieren, wenn man alles in das größte Spiel des Footballs steckt.