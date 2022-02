Sportler sind berühmt für ihre körperliche Stärke und Ausdauer und sie geben in der Hoffnung auf einen Triumph ihr Bestes. Es ist daher nicht verwunderlich, dass viele Sportler den Nervenkitzel von Online Casino Spielen mögen. Auf jeden Fall hat die florierende Casino Gaming Industrie die Welt im Sturm erobert.

Entwicklung des Glücksspiels

Heutzutage kann man problemlos von Zuhause mit Leuten auf einem anderen Kontinent Poker oder Casino Spiele spielen. Dieses internationale Phänomen hat viele Länder dazu veranlasst, ihre Glücksspielgesetze zu korrigieren, um die enormen finanziellen Gewinne nicht zu verpassen. Die Schweiz zum Beispiel hat im Jahr 2019 ihr Glücksspielgesetz verändert, so dass es jetzt erlaubt ist, schweizer online casino zu treiben, solange man eine Lizenz dafür besitzt. Und so was macht das Spielen in einem Casino viel einfacher als zuvor.

Die berühmtesten Sportler, die gern Casino Spiele spielen

Wetten und Casino spielen kann für Sportler und den Rest von uns ein angenehmer Zeitvertreib sein. Für viele ist es genauso, wie zum Beispiel die Sportler, die zu Pokerspielern gewechselt sind. Auf die gleiche Weise sind Online Casino Spiele jetzt unglaublich populär, mit unzähligen Meisterschaften und Turnieren, die jährlich abgehalten werden. Hier erfahren Sie ein bisschen mehr über berühmte Sportler, die auch in der Casino Welt tätig sind.

Michael Phelps

Michael Phelps ist ein ehemaliger amerikanischer Leistungsschwimmer. Vor einigen Jahren war Phelps Teil eines Teams bei der $10.000 Tag Team No-Limit Hold’em Championship der World Series of Poker. Phelps sagte gegenüber WSOP.com, das Event sei eine Gelegenheit, „seiner Sammlung von Goldmedaillen ein wenig Hardware hinzuzufügen“. Phelps, der höchstdekorierte Athlet in der Geschichte der USA, spielt seit 2008 professionell Poker.

Wayne Rooney

Wayne Rooney war ein berühmter Fußballprofi aus England. Er hat für Manchester United FC, Everton FC usw. gespielt. Derzeit ist er Trainer bei Derby County FC. Er spielte als Stürmer.

Rooney ist seit seiner Jugend ein Casino Spieler. Er spielt Roulette und einige andere Kartenspiele. Er glaubt, dass er es sich leisten kann, zu spielen, wann immer er will. Er spielt regelmäßig in Clubs und Casinos.

Mario Balotelli

Balotelli ist ein italienischer Fußballprofi. Er spielt derzeit als Stürmer in Adana Demirspor in der Süper Lig in der Türkei. Balotelli hat in Top Clubs in Europa wie dem AC Mailand, Liverpool, Inter Mailand und Manchester City gespielt.

Balotelli ist ein Casino Spieler, der seine Gewinne großzügig teilt. Er hat 25.000 Pfund in einem Casino in Manchester gewonnen. Er soll einem Straßenjungen mit einigen tausend Dollar geholfen haben, nachdem er diesen großen Gewinn eingesteckt hatte. Er ist einer der größten Fußballer, die für Casino Glücksspiele bekannt sind.

Neymar

Neymar ist ein brasilianischer Top Fußballer, der als Stürmer für den Ligue 1 Klub Paris Saint Germain spielt. Er gilt weithin als einer der besten Spieler der Welt.

Einer der Gründe, warum er sich für ein in Paris ansässiges Team entschieden hat, ist das Glücksspiel. Neymar ist nämlich ein leidenschaftlicher Casino Spieler, der alle Arten von Spielen liebt. Poker bleibt jedoch Neymars großer Favorit, da er sogar an der European Poker Tour teilgenommen hat. Im Gegensatz zu vielen anderen Zockern scheut sich Neymar nicht davor, es öffentlich zu sagen.

Tiger Woods

Tiger Woods hatte eine der größten Amateurkarrieren in der Geschichte des Golfes und wurde später zum dominierenden Spieler auf dem professionellen Niveau. Er stammt aus Kalifornien in den Vereinigten Staaten von Amerika. Er hat so viele Golf Rekorde aufgestellt und gilt als einer der größten Athleten aller Zeiten. Er hat große Siege bei den U.S. Open, PGA Championship, Masters Tournament und vielen anderen.

Tiger Woods war ein regelmäßiger Casino Spieler in einem Casino in Las Vegas mit einem Einsatzlimit von 1 Million Dollar. Zu seinen Lieblingsspiele gehören vor allem Video Poker und Blackjack. Er gibt viele tausend Dollar für diese Spiele aus, wann immer er spielen möchte. Das Casino Spiele machen ihm sehr viel Spaß.

Floyd Mayweather

Floyd Mayweather ist ein pensionierter amerikanischer Profiboxer. Seine Boxkarriere dauerte von 1996 bis 2015, obwohl er 2017 ein Comeback feierte. Er ist auch Boxpromoter und hat in seiner Karriere 15 große Titel gewonnen. Er hatte insgesamt 51 Kämpfe und 51 Siege in seinem Leben. 2010 wurde er zum „Kämpfer des Jahrzehnts“ gekürt.

Er ist einer der größten Casino Spieler in Las Vegas. Er erhielt den Spitznamen „Geld“, weil jeder wusste, dass er bereit war, es zu verlieren. Er kämpfte mit einem UFC Champion und wollte 400.000 Dollar auf sich selbst wetten, um zu gewinnen, obwohl es ihm nicht erlaubt war. Er hatte ein Blackjack Turnier auf den Bahamas veranstaltet.