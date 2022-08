Für jeden Fleck, für jede Art von Schmutz, für jeden Bereich des Haushalts gibt es ein spezielles Mittel. Sei es ein Backofenreiniger, ein Mittel zu Reinigen von Teppichen oder einen Fliesenreiniger zum Entfernen lästiger Kalkablagerungen in Bad und Küche. Diese Reiniger gehen nicht nur ins Geld, sie nehmen auch jede Menge Platz weg.

Der WunderRein Allesreiniger soll hier Abhilfe schaffen. Das Wundermittel soll so gut wie alle Putzmittel ersetzen können. Doch kann es das wirklich? Wie will WunderRein das schaffen? Wie wird er verwendet? Und wie bewerten ehemaligen Kunden das Mittel? Diese und weitere Fragen widmen wir uns in diesem Artikel.

Was ist WunderRein?

WunderRein ist ein neuartiger Allesreiniger in der Tube, der von einem junge Unternehmen aus Österreich (PUROLEX Betriebshygiene & Gastroservice GmbH) entwickelt wurde. Der Plan war es nicht nur ein Mittel für fast alle Putz-Aufgaben im Haushalt zu entwickeln, im Fokus stand auch eine nachhaltige Produktion und recyclingfähige Materialien.

So ist der WunderRein Allesreiniger in der Tube ist frei von Silikon, Mikroplastik und Nanopartikel. Zusätzlich ist er laut Aussagen des Herstellers äußerst sparsam, biologisch abbaubar und sogar dermatologisch getestet worden.

WunderRein Allesreiniger im Selbsttest 2022

Wir wollten wissen, was die Reinigungspaste wirklich kann und haben 4 Tester gebeten, sie in unterschiedlichen Bereichen des Haushalts auszuprobieren und uns ein ehrliches Feedback zu den Reinigungsergebnissen zu geben.

Die Tuben, die unsere Tester verwenden sollten, haben wir direkt im Online-Shop der Firma bestellt, da das Mittel zur Zeit nicht im stationären Handel verfügbar ist. Der Versand erfolgt innerhalb von 2 Tagen und der Test konnte für alle 4 Probanden beginnen.

Was sagen die Tester – lesen Sie hier ihre Erfahrungen:

Alisa: Wenn meine Kinder aus der Schule kommen, machen sie sich ihr Essen in der Mikrowelle warm. Leider passen sie nicht immer auf und vergessen den Deckel über die Speisen zu legen. Im Garraum der Mikrowelle sind deshalb Speisereste und andere Flecken die Regel. Ich habe den Wunder Rein also zum Reinigen der Mikrowelle benutzt. Für das Reinigungsgemisch habe ich einfach ein etwa erbsengroßes Stück Wunderrein Paste direkt in die Sprühflasche mit lauwarmen Wasser gegeben, geschüttelt – fertig. Das Gemisch habe ich dann auf die verschmutzten Stellen aufgetragen. Bereits nach kurzer Einwirkzeit habe ich die Verkrustungen mit einem feuchten Microfasertuch mühelos abwischen können. Das Reinigungsergebnis hat mich mehr als überzeugt und ich bin froh, einen umweltschonenden Allesreiniger gefunden zu haben, der aus nachhaltig angebauten Rohstoffen hergestellt wird.

Johannes: Ich arbeite im Servicebereich und trage immer gebügelte Oberhemden. Das heißt aber auch – jede Woche Hemden bügeln. Das hinterlässt aber unschöne Flecken auf der Sohle meines Bügeleisens, was zur Folge hat, dass das Eisen selbst nicht mehr so gut über die Wäsche gleitet. Im Internet hatte ich zahlreiche Hausmittel wie zum Beispiel Essig, Zitronensaft oder die Reinigung mit Backofenspray gefunden. Einige habe ich ausprobiert, war aber von dem Ergebnis nie richtig begeistert. Nun wollte ich den Wunderrein Allesreiniger ausprobieren. Ich habe die Paste direkt auf die Sohle des Bügeleisens aufgetragen, verteilt kurz einwirken lassen und mit einem feuchten Tuch abgewischt. Mein Bügeleisen erstrahlt in neuem Glanz und gleitet jetzt wieder sanft über den Stoff. Ich habe mich über die weiteren Anwendungsmöglichkeiten des Allesreinigers informiert und werde ihn auch noch in anderen Bereichen der Wohnung anwenden. Nur ein Reiniger für den gesamten Haushalt ist wirklich eine tolle Erfindung.

Sandra: Mein Backblech ist bei uns zu Hause im Dauereinsatz. Egal ob Plätzchen, Kuchen oder Pizza, es vergeht kaum ein Tag, an dem ich nicht etwas backe. Mein Backblech sieht natürlich dementsprechend aus – einige Verkrustungen lassen sich schon länger nicht mehr abwaschen. Da ich Backofenspray nicht gut vertrage, versuche ich, die Verkrustungen zu ignorieren und stelle das Blech nur in den Geschirrspüler, der zwar den groben Schmutz entfernt aber nicht alle Verschmutzungen schafft. Als ich von Wunderrein hörte, war ich überrascht – ein Reiniger der solchen Schmutz schafft soll so gut verträglich sein? Das musste ich testen. Ich habe einfach etwas WunderRein direkt auf das Backblech gegeben, mit einem Schwamm eingearbeitet und eine halbe Stunde einwirken lassen. Danach habe ich die Paste einfach mit einem Tuch und lauwarmen Wasser abgewaschen – und was soll ich sagen, mein Backblech erstrahlt im neuen Glanz. Meine Hände weisen keine Rötungen auf, wie bei anderen Reinigungsmitteln. Zwei Daumen hoch für diesen tollen Alleskönner.

Robert: Ich spiele mehrmals pro Woche Tennis. Leider sehen meine Turnschuhe schon nach wenigen Wochen nicht mehr sauber aus, das Rot vom Sand des Platzes frisst sich in wahrsten Sinne des Wortes in das Material. Auch in der Waschmaschine werden die Schuhe nicht vollständig sauber. Als ich auf Facebook das erste Mal von dem WunderRein Allesreiniger hörte, war ich neugierig, ob die Paste auch mit so hartnäckigem Schmutz fertig wird und wollte ihn ausprobieren. Ich habe die Wunder Paste also, so wie es in der Anleitung des Herstellers beschrieben ist, auf die Ränder der Schuhe aufgetragen und mit einer weichen Bürste einmassiert. Nach wenigen Minuten habe ich alles mit lauwarmen Wasser abgewischt. Das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen – alle Schmutzränder und auch das typische „Sandplatzrot“ sind verschwunden. Die Turnschuhe sehen aus wie neu – die Saison kann weitergehen. Aber nicht nur das Reinigungsergebnis finde ich beeindruckend. Nachdem ich auf der Homepage von der Vielseitigkeit von WunderRein gelesen habe, werde ich die Paste auch in anderen Bereichen ausprobieren.

WunderRein – Erfahrungen und Bewertungen

Waren nun unsere 4 Tester eine Ausnahme oder geht es anderen Kunden auch so? Um dieser Frage nachzugehen, haben wir im Internet nach Erfahrungsberichten und Kundenbewertungen gesucht, sie gesammelt und ausgewertet.

Es wird sehr schnell klar, der WunderRein Alleskönner kann in vielen Bereichen des Haushalts überzeugen. Egal, ob es sich um Backbleche, Grillroste oder Heizkörper handelt, sie erstrahlen mit Hilfe des Allzweckreinigers im frischen Glanz. Zudem überzeugt das Produkt viele Anwender durch seine einfache Anwendung und seine Ergiebigkeit.

Aber auch der Nachhaltigkeits- und Umweltaspekt spielt bei vielen Käufern eine große Rolle. Einen kraftvollen Reiniger, der die Umwelt schont, ist eine Investition, die sich lohnt – so die Meinung zahlreicher Kunden.

War WunderRein schon bei Stiftung Warentest?

Die Tester des unabhängigen Instituts Stiftung Warentest untersuchen neben technischen Geräten auch Kosmetika und Reinigungsmittel. Eine Bewertung des kraftvollen Allesreinigers liegt gegenwärtig jedoch noch nicht vor.

Inhaltsstoffe vom WunderRein Allesreiniger

Der kraftvolle Reiniger besteht aus insgesamt 16 sorgfältig ausgewählten Inhaltsstoffen, darunter Rohstoffe wie 4-C10-13-sec-Alkylderivate, Benzolsulfonsäure, Natriumhydroxid, Sulfuric acid, mono-C12-18alkyl esters und sodium salts.

Diese Kombination aus ausgewählten Rohstoffe macht die Reinigungspaste so effektiv und lässt sie auch starke Verschmutzungen kraftvoll beseitigen. Gleichzeitig ist der Allesreiniger sehr sparsam, verträglich und umweltschonend. Der vegane Allesreiniger wurde dermatologisch getestet und wird tierversuchsfrei in Österreich hergestellt.

Anwendung vom WunderRein Allesreiniger

Die Anwendung bzw. Nutzung des WunderRein Allesreinigers ist denkbar einfach. Er wird grob gesagt auf 2 verschiedenen Arten angewendet:

Anwendung als Spray – In den meisten Fällen wird es reichen die WunderRein Allesreiniger Paste verdünnt als Spray zu verwenden.

Geben Sie eine erbsengroßes Stück der Reinigungspaste in eine Sprühflasche. Füllen Sie danach die Sprühflasche mit lauwarmen Wasser auf. Schütteln Sie das Ganze für ca. 1 Minute gut durch. Das Gemisch können Sie jetzt auf die zu behandelnde Bereiche aufsprühen. Lassen sie das Ganze einige Minuten einwirken. Nach entsprechender Einwirkzeit können Sie den gelösten Schmutz mit einem Tuch und etwas Wasser entfernen.

Direkt aufgetragen – Bei besonders hartnäckigen Verschmutzungen können Sie die Paste direkt auftragen.

Geben sie ein wenig der Reinigungspaste auf die zu reinigende Stelle. Dann sollten Sie die Paste verteilen bzw. mit einem Schwamm oder einer Bürste einarbeiten. Auch hier sollten Sie das Ganze einige Minuten einwirken lassen. Nach der Einwirkzeit kann der gelöste Schmutz dann wieder mit einem Tuch und lauwarmen Wasser entfernen.

Wo kann ich das Reinigungsmittel überall einsetzen?

Wie schon mehrfach erwähnt, der WunderRein Allesreiniger ersetzt eine Vielzahl von Reinigern, die bisher im Haushalt Anwendungen gefunden haben. Daher sind die Anwendungsmöglichkeiten breit gefächert. Die Paste eignet sich unter anderem zur Reinigung von:

Toilette

Backofen

Geschirr

Besteck

Aluminium

Glas und Glasflächen

Möbel

zur Beseitigung von Flecken aller Art

für die Feinwäsche

zum Waschen von Wolle und Seide

zum Reinigen der Vorhänge

zum Putzen von Badewannen und Waschbecken bewährt

zum Reinigen von Holz- und Kunststoffböden

Auf der Homepage des Herstellers und in der Produktbeschreibung finden Sie weitere hilfreiche Tipps, wie und wo Sie die Paste noch einsetzen können.

Wo können Sie den WunderRein Allesreiniger kaufen?

Der Allzweckreiniger aus Österreich kann bequem online, im Shop des Herstellers, beim Online-Händler baaboo oder auch bei Amazon bestellt werden. Außerdem ist er im stationären Handel in Österreich, bei ausgewählten Partnern, erhältlich.

In Deutschland hingegen werden Sie ihn im stationären Handel nicht finden. Hier müssen Sie für den Einkauf auf eine Bestellung im Internet zurückgreifen.

Reinigungsbox, Premium Box & Co. – Was sind Ihre Möglichkeiten?

Das Unternehmen bietet die Reinigungspaste auch in Kombination mit weiteren Reinigungsprodukten an. So sind folgende Renigungsboxen entstanden, die alles enthalten, alles was das Wunderrein Herz begehrt:

WunderRein Premiumbox – enthält 2 Tuben WunderRein, 2 Reinigungssteine, 2 Zauberradierer, 1 Mikrofasertuch, 1 Glastuch, 1 Sprühflasche

– enthält 2 Tuben WunderRein, 2 Reinigungssteine, 2 Zauberradierer, 1 Mikrofasertuch, 1 Glastuch, 1 Sprühflasche WunderRein Familienbox – enthält 3 Tuben WunderRein, 3 Reinigungssteine

– enthält 3 Tuben WunderRein, 3 Reinigungssteine WunderRein Reinigungsbox – enthält 2 Tuben WunderRein, 1 Reinigungsstein, 1 Zauberradierer, 1 Mikrofasertuch

– enthält 2 Tuben WunderRein, 1 Reinigungsstein, 1 Zauberradierer, 1 Mikrofasertuch WunderRein Vorratsbox – enthält 5 Tuben WunderRein

– enthält 5 Tuben WunderRein WunderRein Zubehörbox – hier sind zusätzliche Reinigungsartikel wie zum Beispiel das spezielle Mikrofastertuch, die Sprühflasche, der Zauberradierer oder der Reinigungsstein enthalten

– hier sind zusätzliche Reinigungsartikel wie zum Beispiel das spezielle Mikrofastertuch, die Sprühflasche, der Zauberradierer oder der Reinigungsstein enthalten WunderRein Testbox – enthält 1 Tube WunderRein und 1 Reinigungsstein

Preisvergleich – Wo gibt es den günstigsten Preis?

Die vorgestellten Reinigungsboxen erhalten Sie auf der Homepage des Herstellers zu folgenden Preisen:

WunderRein Premiumbox: € 39,90

WunderRein Familienbox : € 26,90

WunderRein Reinigungsbox: € 26,90

WunderRein Vorratsbox: € 29,90

WunderRein Zubehörbox: € 24,90

WunderRein Testbox: € 15,90

Die Versandkosten werden vom Hersteller übernommen.

Bei Amazon erhalten Se die Vorratsbox zum Preis von € 35,20, die Lieferung erfolgt kostenfrei. Der Online-Händler baaboo bietet die Reinigungspaste zum Preis von € 16,99 zuzüglich Versandkosten an.

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Uns erreichen immer wieder zahlreiche Fragen zu den von uns vorgestellten Produkten. Hier haben wir noch weitere Informationen zum WunderRein Allesreiniger für Sie zusammengestellt.

Ist der WunderRein Allesreiniger wirklich so gut? Diese Frage können wir nur mit einem eindeutigen Ja beantworten. Sowohl unsere Tester als auch zahlreiche Kunden, die ihre Bewertungen im Internet veröffentlicht haben, sind von der Reinigungsleistung der Paste überzeugt.

Wie lange kommen ich mit einer Tube WunderRein aus? Eine Tube WunderRein hat einen Inhalt von 300 g Reinigungspaste. Die Verwendungsdauer hängt von der Häufigkeit und dem Grad der Verschmutzung ab. In der Regel reicht einen Tube für die Reinigung des gesamten Haushalts über einen Zeitraum von mehreren Monaten.

Ist der WunderRein Allesreiniger vegan und tierversuchsfrei? Ja, der Reiniger ist sowohl vegan als auch tierversuchsfrei.

Gibt es noch weitere Produkte von WunderRein? Neben der Reinigungspaste selbst, kann der Hersteller noch die Entwicklung und Vermarktung von weiteren Produkten bestätigen. So werden zudem noch spezielle Mikrofasertücher, Reinigungssteine, Sprühflaschen und Schmutzradierer angeboten.

Kann ich den WunderRein Allesreiniger auch bei Amazon kaufen? Ja, Sie können den Allesreiniger auch bei Amazon bestellen.

Finde ich WunderRein im Sortiment bei DM oder Rossmann? In Österreich erfolgt der Vertrieb des Reinigers nicht nur online sondern auch über ausgewählte Partnerstores. In Deutschland ist der WunderRein Allesreiniger nicht im stationären Handel erhältlich. Sie können ihn daher auch nicht in den bekannten Drogerien wie dm, Rossmann oder Müller kaufen.

Wer ist das Unternehmen hinter dem WunderRein Reinigungsmittel? WunderRein wird durch die österreichische Firma PUROLEX Betriebshygiene & Gastroservice GmbH hergestellt und vertrieben. Die Herstellung des Alleskönners erfolgt ausschließlich in einer Manufaktur in Oberösterreich.

Unsere WunderRein Bewertung

Ein Reiniger für alle Bereiche des Haushalts – das spart nicht nur Platz im Küchenschrank sondern auch Geld. Mit dem WunderRein Allesreiniger in der Tube entscheiden Sie sich für ein Produkt, das vieles reinigen kann, für das Sie bisher spezielle Reinigungsmittel brauchten. Egal ob eingebrannte Backbleche oder ob es um das fensterputzen geht – kein Problem WunderRein hilft. Zudem kann die Verwendung des umweltschonenden Reinigers durch seine Sparsamkeit und seine Hautverträglichkeit überzeugen.