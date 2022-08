Seriöse Online Casinos in Österreich gibt es jede Menge wie die auf online-casino-österreich.com. Tatsächlich hat man als Spieler die Qual der Wahl und muss sich zwischen Dutzenden Anbietern entscheiden.

Wir möchten Ihnen bei der Auswahl helfen und verraten Ihnen, worauf Sie bei der Suche nach einem Casino online in Österreich besonders achten sollten. In diesem Artikel verraten wir Ihnen unter anderem, wie sich die verschiedenen Glücksspielanbieter voneinander unterscheiden können. So finden Sie bestimmt das für Sie beste Online Casino Österreichs.

Sicherheit und Lizenz

Wenn Sie ein neues Online Casino aus Österreich entdeckt haben, so sollten Sie die Augen nach einer gültigen Online Casino Lizenz offenhalten. Nur diese sind ein Garant für einen seriösen Spielbetrieb und faire Casinospiele. In Österreich dürfen nur mit einer Glücksspiellizenz Echtgeld Casino Spiele angeboten werden. Viele Anbieter verfügen zum Beispiel über eine Online Casino Lizenz aus Malta oder Curacao. Diese sind durchaus ausreichen, um innerhalb der EU-Glücksspiele aller Art anbieten zu dürfen.

Wenn Sie auf der Casino Homepage keine Hinweise auf eine Lizenz finden können, so sollten Sie den Anbieter unbedingt meiden. In diesem Fall kann Ihnen niemand garantierten, dass der Anbieter seriös und die Casino Spiele fair sind. Ein Glücksspielanbieter ohne gültige Lizenz ist es einfach nicht wert ausprobiert zu werden. Es stehen zu viele seriöse Anbieter zur Verfügung, als das man hier unnötig ein Risiko eingehen sollte.

Verlässliche Zahlungsoptionen

Österreichische Online Casinos bieten verschiedene Zahlungsmethoden an, um Ein- und Auszahlungen so einfach wie möglich zu machen. Sie können bei praktisch allen Glücksspielanbietern mit Kreditkarte, Debitkarte, Prepaidkarte, mittels Instant Banking oder per E-Wallet Guthaben einzahlen.

Immer mehr österreichische Online Casinos akzeptieren zudem Bitcoin und andere Kryptowährungen. Dafür benötigen Sie in der Regel nur eine Krypto-Wallet, etwa von CoinsPaid, und schon können Sie im Casino mit Bitcoin spielen. Wer also Guthaben auf sein Casino Konto laden möchte, der wird bestimmt einen Anbieter finden der die bevorzugte Online Banking Methode akzeptiert.

Bei den meisten Bezahlmethoden wird die Einzahlung praktisch sofort gutgeschrieben. Die Zeiten, wo man mehrere Tage auf die Gutschrift warten musste, sind schon lange vorbei. Auch bei Auszahlungen werden Online Casinos in Österreich immer schneller. Bezahlgebühren sind dagegen ein Teil der Vergangenheit. Im Gegenteil, oft erhält man vom Casino für eine Einzahlung sogar einen Bonus gutgeschrieben.

Tolle Bonusangebote

Online Casinos sind auch deswegen so beliebt, weil man hier oft bereits bei der Anmeldung tolle Bonusangebote erhält. Sie können dabei aus einer breiten Palette an Bonusangeboten für österreichische Online Casinos wählen.

Wenn Sie ein Online Casino einfach einmal ausprobieren möchten, sollten Sie nach einem Casino Bonus ohne Einzahlung Ausschau halten. Bei einem solchen Angebot erhalten Sie alleine für Ihre Anmeldung vom Online Casino in Österreich gratis Freispiele oder ein kleines Startguthaben gutgeschrieben. Sie können so die verschiedenen Casino Spiele einfach einmal anspielen, ohne dass Sie auch nur einen Cent Ihres eigenen Geldes einsetzen müssten.

Steht Ihnen der Sinn nach Glücksspiel mit größeren Einsätzen, dann ist allerdings ein Einzahlungsbonus deutlich lukrativer. Bei einem solchen Casino Bonus wird Ihre nächste Einzahlung vom Betreiber vervielfacht. Das Bonusgeld können Sie anschließend wie echtes Geld für die Casino Spiele verwenden. Mit dem richtigen Bonus können Sie Ihr Spielbudget also kräftig aufbessern.

Spannende Spiele

Der wichtigste Teil einer jeden Online Casino Review gehört natürlich den Casino Spielen selbst. Hier hat sich in den letzten Jahren vieles getan. War es früher noch üblich, dass ein Casino die Spiele von einem einzelnen Hersteller im Angebot hatte, so setzt sich heute das Spielangebot selbst von kleinen Online Casinos aus über einem Dutzend Softwareanbietern und mehr zusammen.

Dennoch ist ein Blick auf das Spielangebot immer eine gute Idee. So können Sie sicherstellen, dass das Online Casino in Österreich alle Ihre Lieblingsspielautomaten und Spieltische im Angebot hat.

Als Neuling spricht aber nichts dagegen, wenn Sie einfach ein Online Casino auswählen und losspielen. Selbst das kleinste Casino online in Österreich verfügt über Hunderte verschiedene Spielautomaten, Video Slots, Spieltische und noch einiges mehr. Hier ist bestimmt für jeden Geschmack etwas dabei.

Hilfreicher Kundensupport

Ein kompetenter Kundendienst ist mit Gold nicht aufzuwiegen. Wer sich bereits einmal mit einem störrischen Kundenmitarbeiter herumschlagen musste, der bei einem Problem nicht helfen konnte oder wollte, weiß, wovon hier gesprochen wird.

Österreichische Online Casinos investieren daher bewusst viel Geld und Aufwand in den Kundensupport. So können Probleme oder Missverständnisse schnell geklärt werden. Dann hat man als Kunde mehr Zeit für die spannenden Spiele und der Anbieter erspart sich schlechte Bewertungen.

Zudem kommt hier auch die Casino Lizenz wieder mit ins Spiel. Eine seriöse Glücksspiellizenz verfügt immer auch über Möglichkeiten für ein unabhängiges Schiedsgericht. Dieses soll im Streitfall sicherstellen, dass der Spieler wirklich an sein Recht kommt. In einem Casino ohne Lizenz ist man dagegen auf den guten Willen des Casino Betreibers angewiesen.

Das ist also ein weiterer Grund, warum man sich nur einem Casino in Österreich mit Online Glücksspiellizenz aus einem EU-Land anmelden sollte. Nur dann ist man als Spieler bestens geschützt und hat die besten Chancen an sein Recht zu kommen.

Zusammengefasst

Wenn Sie auf der Suche nach einem Online Casino aus Österreich sind, so stehen Ihnen Dutzende verschiedene Optionen zur Auswahl. Wichtig ist dabei nur, dass Sie einen Anbieter wählen, welcher über eine Online Glücksspiellizenz aus einem EU-Land verfügt. Alles andere ist Geschmackssache.

Wenn Sie bereits wissen, was Sie von einem Casino möchten, so werden Sie bestimmt einen Anbieter finden, der genau Ihren Vorstellungen entspricht. Wenn Sie ein Casino nur ausprobieren möchten, so spricht nichts dagegen, dass Sie sich bei einem Anbieter mit einem tollen Willkommensbonus anmelden und losspielen. Bei den Online Casinos aus Österreich können Sie eigentlich nichts falsch machen.