Die Videospielbranche wächst nicht nur unaufhaltsam, sondern befindet sich auch in einem enormen Wandel, der verändert, wie Spieler auf Game-Inhalte zugreifen. Sind Nutzer zuvor noch in ein Ladengeschäft gegangen, um ein Videospiel als Datenträger zu kaufen, findet dieser Prozess zunehmend digital statt. Mehr als die Hälfte aller Konsolen- und PC-Spiele wurden im letzten Jahr in Deutschland in Form von Downloads gekauft. Dies unterstreicht den Trend der gesamten Spielbranche, der immer mehr Bereiche der Spielwelt in die digitale Ebene hebt.

Über die Hälfte der Videospiele werden als Download gekauft

Eine neue Studie des Verbands der deutschen Games-Branche zeigte basierend auf Daten des Marktforschungsunternehmens GfK, dass die Deutschen im letzten Jahr mehr als die Hälfte ihrer PC- und Konsolenspiele als Download erworben haben. Mit 59 % des Game-Absatzes werden damit rund 6 von 10 Spielen als Download gekauft. Damit wurde der Trend des Vorjahres fortgesetzt: 2020 kam es zu einem enormen Anstieg der Download-Käufe von Konsolen- und PC-Spielen, da wurden 58 % der Spiele per Download erworben. 2021 wuchs der Anteil des Absatzes damit um ein Prozent im Vergleich zum Vorjahr an.

Diese Zahlen umfassen sowohl Games für Spielkonsolen als auch Computerspiele. Schaut man sich jedoch nur das letztere Segment an, ist der Anteil deutlich höher: 2021 wurden 93 % der PC-Spiele als Download gekauft. Bei den Konsolenspielen liegt der Anteil der Download-Käufe bei 36 %. Damit kaufen zwei Drittel der Konsolenspieler auch weiterhin ihre Games in Form von Datenträgern. Diese werden entweder über Online-Shops bestellt oder im stationären Ladengeschäft gekauft.

Die Branche auf digitalen Wegen

Mit den Online-Shops wie etwa Steam und Epic Games für den PC oder den jeweiligen PlayStation-, Nintendo- und Xbox-Stores für die Konsolen ist es heutzutage einfacher denn je, Spiele zu erwerben. Die einfache Zugänglichkeit und zeitunabhängige Verfügbarkeit spricht für viele Spieler für den Kauf im Netz. Mit wenigen Klicks ist das gewünschte Spiel gekauft und je nach Größe des Games in kurzer Zeit auf die Maschine heruntergeladen – ohne das Haus verlassen zu müssen.

Die Konsolenhersteller Sony und Microsoft haben dieses veränderte Nutzerverhalten längst erkannt und mit ihren Next-Gen-Konsolen entsprechend reagiert. So gibt es mit der PlayStation 5 Digital Version und der Xbox Series S von beiden Herstellern jeweils ein kostengünstigeres Gerät, das kein Laufwerk besitzt und damit nur digitale Inhalte wiedergeben kann.

Online-Dienste beflügeln den Trend

Weiterhin unterstreichen die zahlreichen Online-Services der Spielanbieter, die sich in der Branche etabliert haben, diesen Trend ebenfalls maßgeblich. Mit Abonnement-Services wie PS Plus, Xbox Game Pass, Nintendo Switch Online, Ubisoft+ und mehr können Spieler für eine monatliche Mitgliedsgebühr auf eine Bibliothek an Spielen online zugreifen. Zum Teil kann hier aus hunderten von Titeln ausgewählt werden, die ohne einen Kaufpreis zahlen zu müssen, direkt heruntergeladen oder gestreamt werden können. Derartige Abonnements beflügeln den Trend, auf digitalem Weg auf Spiele zuzugreifen, anstatt diese in Form eines Datenträgers zu kaufen.

Der Trend, Spiele digital bereitzustellen, zeigt sich auch in der Spiel- und Unterhaltungsindustrie als Ganzes. Inzwischen gibt es von analogen Spielklassikern von früher bis hin zu populären mobilen Spielen allerlei Games, die rund um die Uhr online bzw. digital gespielt werden können. So sind zum Beispiel bereits allerlei Brett-, Karten- und Gesellschaftsspiele online verfügbar und können am PC oder mobil gespielt werden. Zahlreiche Apps ermöglichen es etwa, Schach gegen Spieler aus aller Welt online zu spielen, Netflix hat eine eigene App zum Hit-Kartenspiel Exploding Kittens auf ihrer Plattform im Programm und auch der Pokerabend kann heutzutage online stattfinden. So gibt es im Netz Plattformen, die es ermöglichen, Echtgeld Poker im Internet zu spielen und mit einer Auswahl an Zahlungsmethoden auf digitalem Weg beim beliebten Kartenspiel online Geld zu setzen. Die Vorteile derartiger Angebote liegen auf der Hand: Spieler können rund um die Uhr auf die Games zugreifen, die enorm umfangreiche Spielauswahl der Plattformen im Netz bietet für jeden Spieler etwas Passendes und niemand muss ein stationäres Ladengeschäft aufsuchen, um an das gewünschte Spiel zu gelangen.

Mit der Digitalisierung befindet sich die Games-Branche im enormen Wandel. Spieler kaufen ihre Games zum Großteil per Download im Internet, während zudem zahlreiche Services und Plattformen den Trend weiter beflügeln. Es wird spannend, zu sehen, wie viele Spiele in Zukunft noch als Datenträger gekauft werden.