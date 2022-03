Es handelt sich bei Federn um elastische Aufhängungselemente. Durch die Federn wird die Fahrzeugkarosserie in Position gehalten. Zudem werden unebene Straßen gedämpft, der Komfort wird bei der Bewegung erhöht und auch die Fahrzeugladekapazität wird gesteigert. Die Federtypen Standard. Sie sind besonders hart und man verbaut sie bei standardmäßigen Stadtfahrzeugen. Verstärkt. Es kommt aufgrund der Stange mit größerem Querschnitt zu einer hohen Steifigkeit. LKWs mit einer höheren Last auf der Hinterachse haben oftmals diese Komponente. Höhereinstellen. Zur Erhöhung oder zum Absenken der Freiheit Der Parameter verändert sich in Abhängigkeit zur Situation auf den Straßen. Durch einen variablen Querschnitt der Stande werden derartige Eigenschaften erreicht.

Tipps zur idealen Nutzung der Federn

Man sollte die Federn alle drei Jahre austauschen.

Man installiert elastische Elemente in Paaren an den Achsen installiert. Dies unterbindet eine Ausrichtung des Körpers bei der Fahrt.

Eine Inspektion der Federn sollte man in Bezug zu Integrität, Rost und Abnutzung bei allen technischen Inspektionen vornehmen.

Sie müssen beschädigte Teile direkt austauschen, weil es ansonsten zu weiteren Schäden bei den Aufhängungskomponenten kommen kann.

Versagen von den Federn mechanische Schäden

Korrosion

Eine Verformung der Einzelteile

Abnutzung von der Aufhängung

Anzeichen für ein Versagen der Federn:

reduzierende Laufruhe

eine schräge Fahrzeugkarosserie

Erhöhte Vibration, sowie ein Wackeln bei der Fahrt

Absinken der Hinter- und Frontachse

systematischer Auswahl von der Aufhängung

Ursachen für ein Versagen der Federn:

ein sportlicher Fahrstil

Fahrten auf Straßen mit geringer Qualität

Abnutzung von einem Einzelteil

Oxidation eines Einzelteils

Austausch von den Federn Eine Reparatur elastischer Aufhängungselemente sollte von Fachleuten mit speziellen Werkzeugen in einer Werkstatt vorgenommen werden. Sie sollte das Teil nicht versuchen eigenhändig zu reparieren, wenn ihnen die Erfahrung damit fehlt. Nachfolgend geben wir eine Anleitung für einen Austausch der Federn. https://www.youtube.com/embed/wlSdU5iwBNM

Aus unserer Videoanleitung zum Austausch der vorderen Aufhängungsfedern von autodoc.de.

Die folgenden Werkzeuge sind erforderlich für einen Austausch der vorderen Aufhängungsfedern:

WD-40-Spray

Drahtbürste

Drehmomentschlüssel

Kupferpaste

Bremsenreiniger

Steckschhlüssel-Einsatz Nr. 18

Ring-Gabelschlüssel Nr. 18

Ratschenschlüssel

Impact-Nuss für Felgen Nr. 17

Unterlegkeil

Hydraulischer Getriebeheber

Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Schritte für einen Austausch der Komponente:

Heben Sie zuerst die Vorder- oder Rückseite des Autos an mit einem Wagenheber und legen Sie auch zuverlässige Stützen darunter

drücken Sie dann vorsichtig den Balken nach hinten mit dem Wagenheber

Dann entfernen Sie die unteren Schrauben, die den Stoßdämpfer sichern

Unterbalken, entfernen Sie dann die elastischen Elemente, sowie Sattelfedern von den Stützen