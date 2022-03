Im Laufe des Lebens verändert sich der menschliche Körper. Der Lebensabend stellt besondere Ansprüche an den Menschen selbst, als auch an sein Umfeld. Körperliche und seelische Veränderungen können dazu führen, dass Bewegung und soziale Kontakte kaum möglich sind. Im Alltag kann die Treppe zu einem unüberwindbaren Hindernis werden. Bewegungseinschränkungen haben vielfältige Gründe. Ob unerwartet oder altersbedingt, ein Treppenlift erhöht die Bewegungsfreiheit und die Selbstbestimmtheit im Alter. So können selbst Rollstuhlfahrer sich frei Zuhause bewegen.

Für jeden Bedarf das passende Modell

Treppen gibt es in verschiedenen Formen und Größen, aus diesem Grund sind auch Treppenlifte einzigartig. Handicare-Treppenlifte werden maßgeschneidert und auf die vorhandene Treppe zugeschnitten. Die Kosten variieren je nach Aufwand und Modell. In jedem Fall sind Handicare-Treppenlifte qualitativ hochwertig und sicher. Handicare-Treppenlifte sind für den Innen- und Außenbereich erhältlich. Man hat die Möglichkeit, sich beraten zu lassen, um das passende Modell für sein Zuhause zu finden. Außerdem hat man die Wahl zwischen gebrauchten und neuwertigen Treppenliften. Für jedes Budget und jeden Bedarf findet sich das passende Modell. Selbst auf gebrauchte Treppenlifte erhält man bei Handicare-Treppenlifte eine Garantie und einen zuverlässigen und professionellen Einbau. Je nach gesundheitlicher Situation finden sich verschiedene Modelle. Auf diese Weise können sich Menschen, die auf einen Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sind, sich trotzdem weiterhin im gewohnten Umfeld frei bewegen. Handicare-Treppenlifte erleichtern den Alltag, senken die Sturzgefahr und erhöhen die Mobilität. Sie sind ein wichtiger Beitrag zur Barrierefreiheit und einem eigenständigen Lebensalltag im gehobenen Alter. Dieser Umstand erleichtert den Alltag nicht nur für die Betroffenen, sondern auch für deren Angehörige und Pflegekräfte.

Die Vorteile eines Treppenlifts

Der körperliche Zustand und die damit einhergehenden Ansprüche verändern sich im Laufe des Lebens. Im Alter verändert sich der gesundheitliche Zustand und die Kräfte lassen nach. Eine Treppe zu überwinden, kostet in solchen Fällen Kraft und Mühe oder ist sogar unmöglich, wie es etwa bei Gehbehinderungen der Fall sein kann. Betroffene meiden die Treppe, nutzen sie seltener oder gar nicht mehr und ziehen sich zurück. Aus Scham oder Angst fragt man häufig nicht nach Hilfe von außen, um der Familie oder Freunden nicht zur Last zu fallen. Man meidet die Treppen und lebt in einem eingeschränkten Radius. Ein Treppenlift überwindet eben dieses Hindernis sicher und zuverlässig. Auf diese Weise kann man seinen Alltag wie gewohnt ganz nach eigenem Wunsch fortführen. Dadurch, dass sich Senioren flexibel und selbstbestimmt Zuhause bewegen können, wird ein wichtiger Beitrag zur körperlichen und seelischen Gesundheit der Betroffenen geleistet. Die Krankenkassen erkennen diesen Umstand an und bieten einen Zuschuss, um das Wohnumfeld zu verbessern und die Barrierefreiheit Zuhause zu erhöhen.

Ein Zuschuss durch die Krankenkasse erfolgt einkommensunabhängig

Die Grundvoraussetzung für den Zuschuss zu einem Treppenlift ist das Vorliegen eines Pflegegrad. Der Zuschuss kann bei der Krankenkasse beantragt werden und wird von der Pflegeversicherung übernommen. Diese finanzielle Unterstützung zählt zu den wohnumfeldverbessernden Maßnahmen. Dem Gesundheitssystem ist bewusst, wie wichtig die Bewegungsfreiheit und Eigenständigkeit im Alter eines Menschen ist. Aus diesem Grund erfolgt der Zuschuss einkommensunabhängig. Den Treppenlift sollte man erst nach dem Erhalt des Zuschusses kaufen. Die für die Beantragung notwendigen Unterlagen erhält man bei der Krankenkasse. Die Krankenkasse übernimmt nicht den vollen Betrag für den Erwerb eines Treppenlifts, sondern zahlt einen Pauschalbetrag in Höhe von 4.000 Euro pro Person. Wohnen zwei Personen mit einem Pflegegrad in einem Haushalt, so kann man in diesem Fall einen Zuschuss in Höhe von 8.000 Euro erhalten. Je nach Einkommenssituation lohnt es sich, über den Kauf eines gebrauchten Treppenlifts nachzudenken. Handicare-Treppenlifte sind in gebrauchtem oder neuwertigem Zustand erhältlich. In jedem Fall werden diese professionell und sicher eingebaut und die Betroffenen erhalten zusätzlich eine Garantie auf den Lift.

Treppenlifte erhalten die Eigenständigkeit und Bewegungsfreiheit im Alter. Das erleichtert den Alltag für die betroffenen Senioren, als auch für deren Angehörige und Pflegekräfte. Durch den Einbau kann das Zuhause flexibel und selbstständig genutzt werden und auch Aktivitäten außerhalb des Hauses bleiben möglich.