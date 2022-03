Welche Mannschaften werden am Ende der Saison am ehesten den Pokal gewinnen? Lesen Sie über Betano Erfahrung jetzt!

Die Europa League ist einer der wichtigsten Klubwettbewerbe der UEFA und die Tatsache, dass sie einen Zugang zur Champions League bietet, hat ihre Attraktivität erhöht.

Die Europa League ist zwar nicht das wichtigste Turnier des Kontinents, aber es sind viele namhafte Vereine dabei und die Konkurrenzfähigkeit steigt, wenn ausgeschiedene Champions-League-Teams in der K.o.-Phase antreten.

Welche Mannschaften haben in dieser Saison die besten Chancen auf den Sieg? Goal wirft einen Blick auf die Favoriten, Anwärter und Außenseiter für 2021-22.

Die neuesten Quoten für den Europa-League-Sieger machen Barcelona zum Favoriten auf den Pokal, nachdem sie Napoli in einem Playoff-Spiel besiegt haben, um das Achtelfinale zu erreichen.

Barcelona ist der 3/1-Favorit auf den ersten Sieg in der Geschichte der Europa League, nachdem sie Napoli in der Playoff-Runde mit 5:3 geschlagen haben.

Die Katalanen sind nach dem dritten Platz in ihrer Champions-League-Gruppe in die Europa League eingezogen und treffen in der nächsten Runde auf Galatasaray.

RB Leipzig ist mit 7/2 der zweite Favorit, während der sechsmalige Sieger des Wettbewerbs, Sevilla, mit 11/2 der dritte Favorit ist und auf West Ham United trifft.

Quoten für den Sieger der Europa League

Barcelona ist Favorit auf den Sieg in der Europa League, RB Leipzig und Sevilla.

Barcelona

RB Leipzig

Sevilla

Atalanta

Real Betis

Bayer Leverkusen

West Ham

Monaco

Porto

Lyon

Rangers

Bar

Wetten auf den Ausgang der Europa League

Barcelona ist bei den Buchmachern der Favorit auf den Sieg in der Europa League, nachdem das Achtelfinale gegen Galatasaray in der Türkei ausgelost wurde.

Der fünffache Europameister gewann auswärts mit 4:2 gegen Napoli und hofft nun, die einzige große europäische Trophäe zu gewinnen, die er noch nie gewonnen hat. Nach einer enttäuschenden ersten Saisonhälfte ist der Wettbewerb die einzige realistische Chance für Xavi auf den Titel.

An zweiter Stelle steht RB Leipzig mit 7/2. Wie Barca ist auch die deutsche Mannschaft aus der Champions League in die Europa League abgestiegen und hat ihren Gegner Real Sociedad in zwei Spielen mit 5:3 besiegt. Im Achtelfinale treffen sie auf Spartak Moskau (150/1). Allerdings bleibt abzuwarten, ob die Uefa dem russischen Verein angesichts des Einmarsches in der Ukraine erlaubt, im Wettbewerb zu bleiben.

West Ham United ist die einzige englische Mannschaft, die noch in der Europa League vertreten ist, und steht vor einem harten Test gegen den sechsmaligen Sieger Sevilla, der mit 11/2 als dritter Favorit auf die Trophäe gilt.

Die Rangers haben in den Playoffs mit Borussia Dortmund einen der Favoriten ausgeschaltet und treffen nun auf Roter Stern Belgrad aus Serbien. Giovanni van Bronckhorsts Männer haben eine Quote von 25:1 für das Weiterkommen in dieser Saison, während Roter Stern mit 66:1 bewertet wird.

Die Auslosung der Europa League-Achtelfinals im Überblick

Die Partien werden am 10. und 17. März gespielt