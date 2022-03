E-Commerce ist ein allgemeiner Begriff, der jede Form von Geschäftstransaktionen umfasst, die elektronisch durchgeführt werden und eine Vielzahl von Telekommunikationstechnologien nutzen. Geschäftsvorgänge können direkt zwischen Unternehmen, Unternehmen und Kunden sowie zwischen Unternehmen und staatlichen Behörden stattfinden. Der elektronische Geschäftsverkehr findet im Rahmen der Internet-Wirtschaft statt, die oft auch als Netzwerk-Wirtschaft bezeichnet wird (ein Umfeld, in dem jedes Unternehmen oder jede Einzelperson überall im Wirtschaftssystem leicht und kostengünstig mit jedem anderen Unternehmen oder jeder anderen Einzelperson in Kontakt treten kann, um zusammenzuarbeiten, Handel zu treiben, Ideen und Know-how auszutauschen oder einfach nur zum Spaß).

Außerdem versteht man unter dem Begriff E-Commerce eine geschäftliche Tätigkeit, die mit dem Verkauf, Kauf, der Werbung und dem Vertriebs von Waren und Dienstleistungen über das Internet verbunden ist. Das Konzept umfasst viele Bereiche: Handel, Ticket- und Hotelbuchungen, Bankwesen, Marketing, Geldtransfer über Zahlungssysteme usw. Der Markt für elektronischen Handel wächst ständig und leistet einen bedeutenden Beitrag zur Wirtschaft.

Wenn Sie einen Online-Shop betreiben, ist es wichtig zu wissen, welche Produkte und Kategorien am häufigsten besucht und gesucht werden, was in den Warenkorb gelegt und gekauft wird, welche Verkehrsquellen Kunden anlocken usw.

Es gibt verschiedene Formen des elektronischen Handels, je nach den Merkmalen der Parteien, die eine Handelsbeziehung eingehen:

Business-to-Consumer (B2C) – Einzelhandelsverkäufe von Unternehmen an Privatpersonen mit Hilfe von Internetplattformen. Business-to-Business (B2B) – Unternehmen verkaufen sich gegenseitig Dienstleistungen und Waren, indem sie Kooperationsvereinbarungen miteinander schließen. Consumer-to-Consumer (C2C) – Geschäftsbeziehungen zwischen Verbrauchern. Ein gutes Beispiel ist der Kauf und Verkauf auf Avito und eBay. Government-to-Citizens (G2C) – Dienstleistungen, die die Regierung für die Bürger erbringt. Dabei kann es sich um Dienstleistungen zur Zahlung von Steuern und Bußgeldern handeln. Consumer-to-Business (C2B) – der Kunde legt den Preis für Waren und Dienstleistungen durch Abstimmung fest, und der Verkäufer stimmt der Transaktion zu oder lehnt sie ab. Government-to-Government (G2G) – Geschäftsbeziehungen von Regierung zu Regierung, die auf Online-Plattformen stattfinden.

Der E-Commerce im Internet beinhaltet mehrere unverzichtbare Elemente eines Unternehmens, unabhängig von dessen Größe, Umsatz und Tätigkeitsbereich. Der Marktplatz ermöglicht es Ihnen, eine Beziehung mit dem Verbraucher einzugehen. Dies kann eine persönliche Website, ein Aggregator, ein Online-Shop oder eine Seite in einem sozialen Netzwerk sein. Werbekanäle braucht man für die Gewinnung von Besuchern auf verschiedene Weise: Optimierung der Website (SEO) zur Verbesserung der Positionen in Suchmaschinen, kontextbezogene Werbung (Erstellung von Feed-Anzeigen), Werbung in sozialen Netzwerken (SMM) usw. E-Commerce-Systeme sind notwendig für die Automatisierung von Arbeitsabläufen – CRM, Inventardienste, IP-Telefonie usw.

In den letzten 5 Jahren ist das Wachstum des Online-Shoppings vor allem auf die schiere Auswahl an Produkten und Dienstleistungen zurückzuführen. Mit einer schier endlosen Liste von Marken und Produkten, aus denen man wählen kann, sind die Käufer nicht auf die Verfügbarkeit bestimmter Produkte in ihrer Stadt oder ihrem Land beschränkt. Die Waren können weltweit beschafft und versandt werden. Eine kürzlich durchgeführte Studie hat allerdings ergeben, dass Käufer frustriert sind, wenn sie E-Commerce-Websites besuchen, die zu große Auswahl bieten.

Heutzutage ist es genauso einfach zu verkaufen wie zu kaufen. Die E-Plattform ist eine Chance, die sich heute jedem Hersteller bietet, unabhängig davon, was er produziert. Der Marktplatz ermöglicht es Ihnen, Ihre Kunden mit minimalen Kosten zu finden und Grenzen und Barrieren zu beseitigen. Verkäufer, die aktiv Internetkanäle nutzen, um ihren Einflussbereich zu erweitern, haben die Möglichkeit, ihren Kundenstamm um das Zehn-, Hundert- oder sogar Tausendfache zu vergrößern und so ihr Einkommen zu steigern. Und das alles ohne großen zeitlichen und finanziellen Mehraufwand.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass unter dem Begriff E-Commerce nicht nur elektronischer Handel zu verstehen ist. E-Commerce ist nicht nur ein Handel, der auf der Anwendung neuer Informations- und Kommunikationstechnologien im Internet beruht. Es handelt sich um eine sehr große Anzahl unterschiedlicher Geschäftsvorgänge. Durch den elektronischen Handel werden die wirtschaftlichen und finanziellen Ziele erreicht, die im Auftrag des Unternehmens formuliert sind.