Sport in allen Facetten beliebt

Sport ist ohnehin eines der bevorzugten Hobbies, rund um den Globus. Über 10 Millionen Menschen geben in Deutschland an, mehrmals die Woche der körperlichen Ertüchtigung nachzugehen. Ganz oben steht dabei der Volkssport schlechthin – Fußball. Doch nicht nur in diesem Bereich verfolgen die Zuschauer am liebsten den König des Ballsports, auch in anderen Feldern ist er ganz vorne zu finden.

So auch bei Sportwetten, die sich speziell in der jüngeren Vergangenheit großer Beliebtheit erfreuen. Allein von 2018 auf 2019 konnte ein Wachstum von mehr als 20% verzeichnet werden. Zusätzlichen frischen Wind brachte eine Neuerung der Regierung im Sommer 2021, als ein neuer Glücksspielvertrag aufgesetzt wurde. Dieser soll neben digitalen Spielbanken auch den Sportwettenmarkt regulieren und somit für mehr Sicherheit und Transparenz für Nutzer und Anbieter sorgen.

Somit werden Buchmacher mit entsprechenden Lizenzen ausgestattet, mit denen sie sich vollkommen legal im deutschen Raum bewegen können, ein Bereich, der zuvor recht unübersichtlich war. An seriösen und etablierten Anbietern mangelt es nicht und ein Großteil der Menschen, die bereits eine Wette platziert haben, nutzen dafür Oddset, einen Teil der deutschen Lottogesellschaft. Ansonsten befindet sich Tipico schon länger an der Spitze des Marktes, der heiß umkämpft ist. Doch ebenjene Konkurrenz ist es, die mit neuem Input und verschiedenen Möglichkeiten herausstechen möchte. So greifen immer mehr Interessierte auf Tipico Alternativen zurück, um von anderen Quoten oder detaillierteren Wetten zu profitieren.

Umsätze steigen

Ob stationär im Wettbüro, in der rasant wachsenden Internetlandschaft oder per App auf Smartphone und Tablet – Sportwetten sind längst im Alltag angekommen und sind durch bessere Technologien überall schnell und unkompliziert abrufbar. Das sorgt für neue Rekordumsätze im Jahresrhythmus, welche die Spieleinsätze in Deutschland bei knapp über 9 Milliarden Euro im Jahr 2019 sah. Hohe Summen, die auch für die deutsche Wirtschaft wichtig sein können. Durch den neuen Glücksspielvertrag sollen die Steuereinnahmen, die in den Jahren zuvor häufig in anderen Ländern blieben, nun dem deutschen Wirtschaftsapparat zur Verfügung stehen.

Der neue Vertrag beinhaltete unter anderem die Informationen, dass 5% des Einsatzes deutscher Kunden an das Finanzamt abgegeben werden müssen. Auf das Jahr 2019 gerechnet wären es in diesem Falle stolze 450 Millionen Euro, die der deutschen Steuerkasse zugutekommen. Diese 5% werden entweder direkt dem Nutzer vom Einsatz abgezogen, alternativ gibt es aber Anbieter, die eigenständig für die Abgaben aufkommen und den Nutzern damit den vollen Einsatz bieten können. Während die Umsätze des Marktes im Jahr 2020 wieder leicht fielen, konnte 2021 ein neuer Rekordwert von 9,4 Milliarden Euro aufgestellt werden.

Das unterstreicht das Interesse an Sportwetten, das auch in diesem Jahr nicht abreißen wird. So gab es mit dem UEFA Euro League Finale bereits einen internationalen Wettbewerb mit deutscher Endspielbeteiligung und das Endspiel der UEFA Champions League gehört ohnehin zu den absoluten Toppartien eines jeden Fußballjahres. Als großes Highlight wird auch die Weltmeisterschaft im Winter in Katar anstehen, wo stets historisch viele Leute einen Wettschein abgeben. Die Chancen stehen also gut, dass auch in diesem Jahr an den Umsatzhöchstwerten gekratzt wird.

Gesteigertes Interesse

Wie erwähnt ist Fußball die populärste Sportart in Deutschland und macht einen Anteil von ganzen 55% aus. Tennis ist mit 17% die zweitstärkste Kategorie, während Handball mit 7% knapp auf dem Podium landet. Doch auch die Spannung der Formel 1, wie es sie in den letzten beiden Jahren gab, sorgte für einen Aufstieg des Motorsports, der sich inzwischen zu einem echten Publikumsliebling mausert.

Auffällig bei den Statistiken ist außerdem, dass speziell im Sportwettenbereich eine recht klare Geschlechterverteilung existiert. So geben 10% der Männer an, bereits eine Sportwette platziert zu haben, bei den Damen sind es hingegen nur 3%. Wie häufig in der globalen Wirtschaft zu beobachten, stellt im internationalen Vergleich China den größten Markt im online und offline Bereich – Spanien landet jeweils auf Rang zwei.

Auf der ganzen Welt gehören Sportwetten für viele Menschen zu ihren Lieblingsevents dazu. Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt auch hierzulande die deutliche Popularität und generiert durch den neuen Glücksspielvertrag außerdem zusätzliche Steuereinnahmen für den Staat. Auch für 2022 ist mit einem erfolgreichen Jahr in der Branche zu rechnen, genaue Zahlen werden allerdings noch etwas auf sich warten lassen.