Wer ein Online Casino besucht, verspricht sich Gewinne und Spaß. Um diese Erwartungen erfüllt zu bekommen, sollten Spieler zuvor ein paar Tipps und Tricks verinnerlichen. Denn nur so können sie das Maximum aus ihrer Zeit im Online Casino herausholen. Unsere Tipps werden dabei helfen, das Risiko beim Zocken zu minimieren und die Chancen auf Gewinne maximieren.

Vorbereitung

Bevor Sie sich für einen Anbieter entscheiden, empfehlen wir, das Casino der Wahl erst einmal ausgiebig zu recherchieren. Überprüfen Sie, wie viel Prozent der Einsätze wieder an die Spieler ausgezahlt werden, befassen Sie sich mit der Auszahlungsgeschwindigkeit und achten Sie darauf, dass die Spiele mit Ihren Geräten und der Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung kompatibel sind. Erkunden Sie sich außerdem, ob das jeweilige Online Casino Freispiele oder Free Spins ohne Einzahlung anbietet oder nicht. Freispiele bieten die Möglichkeit, mehr Unterhaltung und Chancen für weniger eigenen Einsatz zu bekommen.

Finden Sie Spiele mit einem niedrigen Hausvorteil

Jedes Casinospiel hat einen Hausvorteil. Damit ist der statistische Vorteil gemeint, den das Casino – also das Haus – gegenüber dem Spieler hat. Wer seine Wahrscheinlichkeit auf Gewinne maximieren möchte, sollte versuchen, Spiele und Wetten mit niedrigem Hausvorteil zu finden.

Zum Beispiel hat Craps einfache „One-Roll Proposition Bets“, die dafür bekannt sind, einen wesentlich niedrigeren Hausvorteil zu haben als andere Wetten. Gleiches gilt auch für Poker. Hier ist der Hausvorteil weitaus niedriger als bei Slots. Pfeilen Sie an Ihren Strategien, um sicherzustellen, dass Ihre Wetten und Spiele mit höherer Wahrscheinlichkeit höhere Gewinne abwerfen.

Jagen Sie Verlusten nicht hinterher

Manchmal befindet man sich gleich zu Beginn eines Spiels in einer Abwärtsspirale. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass es statistisch gesehen normal ist, dass dies gelegentlich vorkommt.

Bewahren Sie einen kühlen Kopf und versuchen Sie nicht, alles schnell durch höhere Einsätze oder Wetten mit höherem Risiko zurückzugewinnen. Beim Pokern gibt es für dieses Verhalten sogar einen Begriff: „Tilt“. Wenn dies passiert, bemerken andere Spieler Ihre schlechte Entscheidungsfindung und nutzen diese zum eigenen Vorteil aus. Erkennen Sie rechtzeitig Ihre Pechsträhne, akzeptieren Sie Verluste und widerstehen Sie der Versuchung, mehr als ihr angestrebtes Budget zu riskieren.

Sammeln Sie die besten Boni

Der große Vorteil von Online Casinos? Die Boni. Diese werden meistens in Form von Willkommensangeboten an neue Nutzer ausgegeben. Boni bieten die Möglichkeit, das meiste aus dem eingesetzten Geld herauszuholen. Jedes Online Casino hat verschiedene Angebote, die zu unterschiedlichem Spielverhalten passen. Achten Sie genau auf alle Bedingungen, die mit dem jeweiligen Bonus verbunden sind. Denn manche Bonus-Bedingungen sind quasi nicht zu erfüllen. Hier gibt es bei den Anbietern durchaus große Unterschiede, auf die man achten sollte.

Vermeiden Sie Alkohol

Wenn Sie im Online Casino um Geld spielen, empfehlen wir dringend, dass Sie nebenbei keinen Alkohol trinken. Bleiben Sie wachsam und konzentriert. So stellen Sie sicher, dass Sie die besten Entscheidungen treffen. Alkohol senkt Ihre Hemmschwelle und kann Sie dazu bringen, größere Risiken einzugehen, die Sie sonst nicht eingehen würden. Das ist unter anderem der Grund, weshalb Casinos in Las Vegas den Spielern auf den Spielflächen Alkohol ausschenken.

Testen Sie kostenlose Casino-Spiele

Viele Online Casinos bieten kostenlose Versionen von vielen Slots an. Das Gameplay ist das gleiche wie bei Echtgeldspielen, doch sie setzen und gewinnen Punkte statt Geld. Diese bieten eine Pause von der Intensität des richtigen Zockens und eine Gelegenheit, sich mit der Spielmechanik vertraut zu machen oder ein neues Spiel auszuprobieren. Auch wenn Sie gerade eine Pechsträhne haben, bieten kostenlose Spiele eine gute Abwechslung, bis Sie Ihre Glückssträhne wiederfinden.

Die beste Zahlungsmethode

Bei der Auswahl eines Online Casinos sollten Sie auch die angebotenen Zahlungsmethoden genauer unter die Lupe nehmen. Einige Zahlungsoptionen bieten bessere Boni, sind kostenlos oder zumindest mit niedrigeren Gebühren verbunden. Bei einigen Online Casinos kann man sogar mit Kryptowährungen bezahlen. Achten Sie auch darauf, wie lange es dauert, bis Auszahlungen auf Ihrem Konto ankommen. Dies hängt nicht ausschließlich vom gewählten Online Casino, sondern auch von der präferierten Zahlungsmethode ab.

Hören Sie auf, solange Sie gewinnen

Der beste Zeitpunkt, um den Besuch im Casino zu beenden? Wenn es am schönsten ist und Sie gerade eine Glückssträhne haben. Natürlich ist es verlockend, dann weiter zu spielen, wenn es gerade großartig läuft. Viele Spieler denken, dass es immer so weiter gehen wird. Dies ist jedoch ein klarer Fehler, denn nach dem Aufstieg kommt immer der Fall – zumindest was das Zocken angeht. Verlassen Sie die Party, wenn diese am besten ist. Sollte dies nicht für Sie funktionieren, versuchen Sie die folgende Strategie: Legen Sie ein Budget fest, halten Sie sich daran und beenden Sie den Abend, wenn Sie Ihr Limit erreicht haben.