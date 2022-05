Die Welt des Glücksspiels unterliegt einem stetigen Wandel. Das zeigt sich unter anderem an den verschiedenen Spielen, die angeboten und immer wieder mit neuen Features ausgestattet werden. Aber auch auf viel grundlegender Ebene tut sich einiges. So wird das Internet ein immer wichtigerer Faktor. Mehr und mehr Casinoanbieter entdecken diesen Markt für sich und verlagern ihre Games in die virtuelle Welt des Internets. Ein Grund, der für viele Spieler dafür spricht, sich für eine der zahlreichen Spielotheken im Internet zu entscheiden, sind die lukrativen Boni, die einem zur Begrüßung angeboten werden. Da ist beispielsweise ein Online Casino 25 Euro Bonus ohne Einzahlung keine Seltenheit. Neben einer bequemeren Spielweise, stehen allerdings auch einige Nachteile zu verbuchen. Während man in die Casinos der realen Welt nämlich eintreten kann, ohne persönliche Daten anzugeben, so sieht das in den Online Casinos anders aus. Hier ist die Regel schließlich, dass man sich als Spieler zunächst einmal anmelden muss, indem persönliche Daten eingegeben werden. Wenn das erst einmal abschreckt, beruhigt es vielleicht zu wissen, dass das nicht immer der Fall ist. Es gibt nämlich durchaus auch Casinos, in denen keine Verifizierung vonnöten ist, was ein noch angenehmeres Spielerlebnis verspricht. Hier erfahren Sie, was es dabei zu beachten gilt.

Was ist ein Casino ohne Verifizierung?

Falls Sie schon Erfahrung im Umgang mit Online Casinos gesammelt haben, dann sind Sie bestimmt schon auf Anbieter getroffen, die zunächst einmal eine Registrierung voraussetzen, ehe es weitergehen kann. In diesen Fällen müssen Sie dann zuerst einmal Ihre persönlichen Daten angeben und Ihr Konto verifizieren. Erst danach ist es möglich, sich zu den Spielautomaten durchzuklicken, um zu spielen. Viele Spieler empfinden das als Ärgernis, was zum einen in der Angabe Ihrer privaten Daten und zum anderen im damit verbundenen Aufwand begründet ist.

Falls das auch Sie betrifft, dann werden Sie mit Sicherheit froh sein zu erfahren, dass es auch Casinos gibt, in denen das nicht verlangt wird. Eine Verifizierung ist von Ihrer Seite dann nicht nötig. Möglich machen das die sogenannten Pay N Play Casinos.

Pay N Play Casinos

Casinos, auf die dieser Name zutrifft, machen es dem Spieler besonders einfach. Dabei handelt es sich nämlich um Spielhallen, bei denen man ohne großen Aufwand direkt losspielen kann. Alles, was dafür benötigt wird, ist eine Einzahlung, mit der das Spielerkonto mit Geld aufgefüllt wird, mit dem dann an den Spielautomaten durchgestartet werden kann.

In der Regel wird in solchen Casinos Trustly als Dienstleister für die Einzahlung genutzt. Dem Casino werden dann die beim Konto hinterlegten Daten übermittelt, sodass Sie dies nicht selbst zu tun müssen.

Eine Einzahlung vorzunehmen und drauf loszuspielen, ist also sehr unkompliziert. Wichtig ist dann aber natürlich auch die Frage, ob sich etwaige Gewinne am Ende problemlos ausgezahlt werden können. Auch hier können die Pay N Play Casinos punkten, da dies ohne Probleme möglich ist. Meistens wird auch die Auszahlung dann über Trustly abgewickelt.

Was das Spieleangebot angeht, so müssen keine Abstriche gemacht werden. Für gewöhnlich sind nämlich alle Klassiker vorhanden. Gleichzeitig werden aber auch moderne Automaten angeboten, sodass für eine große Abwechslung gesorgt ist.

Wie sicher sind solche Casinos?

Während man als Spieler darauf aus ist, ein möglichst entspanntes und reibungsloses Spielgeschehen im Casino zu genießen, so sollte dies natürlich nicht die Sicherheit beim Spielen in den Hintergrund rücken. Gerade beim Spielen um echtes Geld ist ein seriöser Anbieter wichtig. Wie bei herkömmlichen Casinoanbietern auch, lohnt sich auch bei Spielotheken ohne Verifizierung ein Blick auf die Informationen der Seite, damit man sich über die Lizenz des Anbieters informiert. Auch im Bereich der Pay N Play gibt es Casinos im Internet, die mit offiziellen Lizenzen daherkommen. So können Sie sich zum einen sicher sein, dass Ihre Daten sicher verwaltet werden und kein unbefugter Dritter Zugriff erhält, und zum anderen, dass beim Spielen alles mit fairen Dingen zugeht. Unter anderem wird bei der Lizenzierung von Casinos nämlich auch der jeweilige Zufallsgenerator der Spiele getestet, sodass genügend Gewinne ausgeschüttet werden.

Fazit

Casinos, die einem das Spielen ermöglichen, ohne sich vorher aufwändig zu verifizieren, sind eine sehr gute Möglichkeit, um keine Zeit zu verlieren und sofort mit dem Spielen loszulegen. In der Regel stehen in solchen Casinos alle typischen Spiele zur Auswahl, sodass jeder Glücksritter auf seine Kosten kommen wird. Um die Sicherheit Ihrer Daten müssen Sie sich dabei keine Sorgen machen. Voraussetzung, um in solchen Casinos spielen zu können, ist für gewöhnlich allerdings ein Konto bei Trustly, um die Zahlungen durchführen zu können. Sofern dies aber vorhanden ist, steht dem Spielspaß nichts mehr im Wege. Einen seriösen Anbieter zu finden, ist im Internet überhaupt nicht schwierig. In vielen Fällen können Sie dabei sogar durchaus auf lukrative Boni zur Begrüßung hoffen, mit denen Sie Ihre Einzahlung weiter vergrößern können.