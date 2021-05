Hula Hoop ist DIE neue Trend-Sportart, allerdings fÀllt es vielen gar nicht so leicht den Reifen oben zu lassen. Daher wird der Smart Hula Hoop immer beliebter. Wir haben uns den Smart Hoop genauer angsehen und beantworten unter anderem die Fragen: Was ist ein Smart Hula Hoop? Welche Erfahrungen gibt es mit dem Smart Hoop? Wo liegen die Unterschiede zum normalen Hula Hoop? Und wo finden Sie den besten Preis? Alle wichtigen Informationen sowie unseren Selbstversuch finden Sie in diesem Beitrag!

Was ist der Smart Hula Hoop eigentlich?

Ein Smart Hula Hoop ist ein perfektes TrainingsgerĂ€t fĂŒr Einsteiger oder AnfĂ€nger. Mit diesem Smart Hoop können Sie trainieren, die Fettverbrennung ankurbeln und Gewicht reduzieren. Gleichzeitig sorgen spezielle Noppen fĂŒr einen Massage-Effekt. Der Smart Hula Hoop Reifen verbindet ein effektives Training mit Spaß und Freude.

Vergleich – Wo sind die Unterschiede vom Smart Hula Hoop zum herkömmlichen Hula Hoop Reifen?

Den typischen Hula Hoop kennen wir bereits aus unserer Kindheit – dieser wurde im letzten Jahr zur neuen Trendsportart, die vor allem bei Frauen sehr beliebt ist. Neu ist nun auch der Smart Hula Hoop, der vor allem von AnfĂ€ngern besonders begehrt ist, da man hier keinen “Reifen hochhalten” muss. Genau darin liegt die Schwierigkeit bei der klassischen Variante. Wir wollten wissen, welche Unterschiede sonst noch zwischen den beiden Produkten liegen. So können Sie fĂŒr sich entscheiden, welches Produkt besser zu Ihnen passt.

Der grĂ¶ĂŸte Vorteil fĂŒr einen herkömmlichen Hula Hoop ist wohl, dass dieser oftmals nicht so viel kostet, wie ein Smart Hula Hoop. Allerdings ist der Smart Hula Hoop in der Anwendung wesentlich einfacher und besser fĂŒr Einsteiger und AnfĂ€nger geeignet.

Der Smart Hoop im Selbstversuch 2021



Ich habe den Selbstversuch gewagt. Ich habe mir den Smart Hoop im Internet bestellt und damit 4 Wochen lang tĂ€glich 30 Minuten trainiert. Der Smart Hoop ist einfach zusammen zu bauen, er besteht aus 24 einzelnen Elementen an denen jeweils Massagenoppen befestigt sind – welche zu den wichtigsten Eigenschaften zĂ€hlen. ZusĂ€tzlich ist er einfach an der HĂŒfte festzumachen.

Zu Anfang war ich etwas unsicher, ob das Trainieren mit einem solchen Smart Hula Hoop auch wirklich effektiv ist. Aber ich habe die erste Woche trainiert und bin begeistert von der Massagefunktion des Reifens (es sind Massagenoppen innen angebracht). Ich spĂŒre förmlich, wie die Fettverbrennung am Bauch angekurbelt wird 🙂

Nach zwei Wochen habe ich schon einen Erfolg auf der Waage. Ich habe 0,5 KG abgenommen. Ich trainiere tÀglich weiter und die Massagefunktion des Reifens wird immer angenehmer und zum Schluss der 4 Wochen habe ich schon 1,5 Kilo abgenommen. Und meine Taille ist schon deutlich fester und schlanker finde ich.

Meine Bewertung des Smart Hoop ist: Er bietet eine gute Alternative zum herkömmlichen Hula Hoop Reifen. Es ist möglich mit Leichtigkeit zu trainieren, ohne sich darauf konzentrieren zu mĂŒssen, dass der Reifen von der HĂŒfte fĂ€llt.

Ich kann abschließend sagen, dass das Üben mit dem Smart Hoop begeisternd einfach ist, da er nicht von der HĂŒfte rutschen kann. Zudem kann sich mein Gewichtsverlust sehen lassen. Alles in allem lohnt es sich definitiv sich einen Smart Hula Hoop zu kaufen, um seine Fitness zu verbessern.

Erfahrungen und Bewertungen

Da der normale Hula Hoop Reifen bei ungeĂŒbten Personen oftmals von der HĂŒfte fĂ€llt ist der Smart Hoop eine gute Alternative fĂŒr AnfĂ€nger und Einsteiger. Viele beschreiben den Smart Hula Hoop als ein supertolles TrainingsgerĂ€t, welches fit macht und fit hĂ€lt. Es ist super einfach mit dem Smart Hoop zu trainieren und es macht sogar Spaß, sagen die Verwender. Sowohl Kinder wie auch Erwachsene sind von dem Trendsport begeistern und mit den Fitness Ergebnissen Ă€ußerst zufrieden.

Anleitung zum SmartHoop



Bevor Sie mit dem Smart Hula Hoop Training beginnen, können Sie den Smart Hoop auf die entsprechende GrĂ¶ĂŸe ganz einfach zusammenstecken.

Hier kommt eine Schritt-fĂŒr-Schritt Anleitung, wie der Smart Hoop als Fitness-GerĂ€t zu nutzen ist. Zuerst sollten Sie darauf achten, dass sie einen Raum haben, an dem Sie genĂŒgend Platz zum Trainieren haben.

Der Smart Hula Hoop wird mit einem GĂŒrtel an der Taille befestigt. Schnallen Sie also den GĂŒrtel an der Taille fest. Achten Sie hierbei, dass der GĂŒrtel nicht zu festsitzt. Er sollte noch etwas Spielraum haben. Nun stellen Sie sich aufrecht hin, spannen die Bauchmuskeln etwas an und stellen die Beine hĂŒftbreit auseinander. Nun beginnen Sie das Gewicht kreisen zu lassen. HierfĂŒr bewegen Sie Ihre HĂŒfte in kreisenden Bewegungen.

Tipps fĂŒr AnfĂ€nger und Einsteiger

AnfÀngern fÀllt das Fitness-Training mit dem Smart Hoop wesentlich einfacher, wenn sie ein paar wichtige Tipps und Tricks befolgen. Diese wurden im nachstehenden Video sehr gut von der YouTuberin Juttifit erklÀrt:

Smart Hula Hoop Workout und Übungen

Allein durch die Bewegung, welche man fĂŒr den Schwung benötigt, kann ein Fitness- bzw. Trainingseffekt erzielt werden. Wer diesen Trainingseffekt jedoch verstĂ€rken möchte, kann auch mit dem Smart Hula Hoop ein Workout starten. Ein besonders effektives und von AnfĂ€ngern empfohlene Übungs-Workout ist ebenfalls von der YouTuberin Juttifit und dauert nur 10 Minuten:

Wirkung und Wirkungseintritt

Die Wirkungen und der Wirkungseintritt sind von Menschen zu Menschen verschieden. Hier kann man keine allgemein gĂŒltige Aussage treffen. Dennoch ist es so, dass Sie recht schnell mit ersten Erfolgen rechnen können. Der Bauch wird straffer und Sie können an Gewicht verlieren.

Mögliche Nebenwirkungen und Risiken

Sie können Hautreizungen, an den Stellen bekommen, wo der Smart Hula Hoop an der Taille festsitzt. Diese sollten bei regelmĂ€ĂŸiger Verwendung wieder zurĂŒckgehen. Dies liegt vor allem an den Massagenoppen (werden auch als Knoten bezeichnet), denn die Massage-Wirkung ist fĂŒr Haut und Muskeln ganz neu, daher können durchaus blaue Flecken auftreten. Wer das verhindern möchte, greift am besten zu einem sogenannten Bauchschutz, wie man ihn auch fĂŒr den normalen Hula Hoop Reifen verwenden kann.

Eine weitere “Nebenwirkung” eines effektiven Trainings, ist der Muskelkater in Bauch, Beine, RĂŒcken oder Po – aber das wollen wir doch erreichen! 🙂

Wo können Sie den Smart Hoop kaufen?

Preisvergleich – Was kostet der SmartHoop?

FAQ – HĂ€ufig gestellte Fragen

Sie haben noch Fragen? Dann lesen Sie weiter. Hier kommen die hÀufig gestellten Fragen auf einen Blick.

Kann ich mit dem SmartHoop gezielt am Bauch abnehmen? Sie können mit dem Smart Hula Hoop Reifen gezielt am Bauch abnehmen und zusÀtzlich können Sie Ihren Bauch straffen. Allerdings werden Sie durch den Sport und die Begwegung am ganzen Körper die Fettverbrennung aktivieren.

Ist der SmartHoop genau so effektiv wie ein normaler Hula Hoop? Ja, in der EffektivitĂ€t nehmen sich die beiden Reifen nichts. Bei beiden Reifen kannst du einen Gewichtsverlust herbeifĂŒhren. Die Trainingseinheiten sind gleich intensiv. Lediglich die Anwendung eines Smart Hula Hoop Reifens ist einfacher.

Wie viel Kalorien kann mit dem SmartHoop verbrennen? Bei einer normalen Fitness- bzw. Trainingseinheit können Sie bis zu 600 Kalorien in der Stunde verbrennen.

In welche GrĂ¶ĂŸen kann ich den SmartHoop verstellen? Der Smart Hoop ist bis zu 130 cm Bauchumfang einstellbar.

Tut das Training mit dem SmartHoop weh? Nein, das Training mit einem Smart Hula Hoop tut nicht weh. Ganz im Gegenteil Sie haben durch die speziellen Noppen am Smart Hula Hoop einen Massageeffekt. Jedoch können bei anfĂ€nglichen Trainingseinheiten blaue Flecken an Bauch und HĂŒfte entstehen und die Massegefunktion als ungewohnt empfunden werden.

Wie laut bzw. leise ist der SmartHoop beim Training? Man kann den Smart Hula Hoop beim Training definitiv hören, das ist jedoch nur ein kleiner Nachteil unserer Meinung nach. Denn wenn Sie nebenher Musik laufen lassen, wird das GerÀusch gemindert. Die meisten Kunden berichten, dass sie das GerÀusch beim Trainieren nicht stört.

Was ist im Lieferumfang enthalten? Im Lieferumfang vom Smart Hoop aus dem baaboo Shop ist folgendes enthalten: Smart Hula Hoop Reifen

Schwerkraftball

Bedienungsanleitung

Bis zu welchem Gewicht kann ich den SmartHoop verwenden? Das Körpergewicht ist beim SmartHoop nicht allzu entscheidend. Wichtiger ist der Taillenumfang, dieser darf 130 cm nicht ĂŒberschreiten.

Kann ich den SmartHoop auch in der Schwangerschaft verwenden? Sie sind geĂŒbt, dann ist es am Anfang in der Schwangerschaft kein Problem mit dem Smart Hula Hoop Reifen zu trainieren. Sie sind AnfĂ€nger oder Einsteiger? Dann sollten Sie davon absehen mit dem Smart Hoop in der Schwangerschaft zu trainieren. Denn der SmartHoop kann am Anfang blaue Flecken am Bauch und an der HĂŒfte machen. Je mehr die Schwangerschaft fortschreitet, desto eher sollten Sie vom Üben mit einem Hula Hoop Reifen absehen. Generell sollten Sie die Nutzung eines Smart Hula Hoops bei der Schwangerschaft mit Ihrem Frauenarzt besprechen, nur wenn dieser sein ok gibt, sollten Sie diesen Sport ausĂŒben.

Bekomme ich den SmartHoop auch bei eBay oder Amazon? Nein, Sie bekommen den originalen SmartHoop nicht bei Amazon oder eBay. Das Originalprodukt gibt es momentan nur bei baaboo zu kaufen.

Gibt es den SmartHoop auch in SupermÀrkten zu kaufen? Nein, auch in SupermÀrkten gibt es den originalen SmartHoop nicht zu kaufen.

Unsere Bewertung zum SmartHoop

Unsere Bewertung zum Smart Hula Hoop fĂ€llt definitiv sehr positiv aus. Der neue Fitnesstrend besteht den Test. Es ist ein einfaches Üben möglich. Es ist kein rhythmisches Kreisen erforderlich um diesen Reifen an den HĂŒften zu Halten. Zudem sind der Massageeffekt und die Gewichtreduktion, welche man mit einem Smart Hula Hoop erreichen kann, sehr gut. Ganz egal ob Sie Ihre Fitness verbessern wollen, Gewicht reduzieren wollen oder einfach nur Spaß haben wollen. Der SmartHoop bietet bei allem ein wunderbares Fitnesserlebnis, darum sagen wir Ja zum Smart Hoop. Also keine MĂŒdigkeit vortĂ€uschen und auf gehts in den Kampf gegen unser Körperfett!