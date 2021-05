Die grüne Dusche soll ihren Nutzern ein besseres Duscherlebnis bieten. Durch die Nutzung des einzigartigen Duschkopfs profitieren seine Anwender von einem besseren Wasserdruck und sparen gleichzeitig Wasser ein. Kann das funktionieren? Wir haben uns das Produkt näher angesehen. Im Folgenden erfahren Sie alles Wissenswerte rund um die innovative Handbrause.

Was ist der Duschkopf “Die grüne Dusche?”

Die grüne Dusche ist ein Duschkopf, der laut Herstellerangaben den Wasserdruck erhöhen soll. Gleichzeitig entkalkt er das Wasser und filtert Schwermetalle und Bakterien. Seine Nutzer können zwischen drei verschiedenen Strahlarten wählen. Außerdem ist eine Start-Stopp-Taste integriert, wodurch der Wasserstrahl während des Duschens pausiert werden kann, ohne das Wasser abdrehen zu müssen. Das erleichtert das Wassersparen ungemein.

Die grüne Dusche im Selbsttest 2021

Wir wollten uns vom Können der Handbrause selbst überzeugen und haben sie einer freiwilligen Probandin zur Verfügung gestellt. Sie sollte das Produkt unvoreingenommen austesten und herausfinden, wie gut die Duschbrause wirklich ist.

Kathrin ist Mutter zweier Kinder und verheiratet. Sie will den Duschkopf ausgiebig im Alltag testen. Ihr Mann tauscht den alten Duschkopf gegen die grüne Dusche und ist von der Einfachheit begeistert. Kathrin lobt die Wertigkeit der Brause und freut sich den Duschkopf zu nutzen. Beim ersten Duschen ist sie von der erhöhten Wassermenge begeistert, wodurch ihr das Duschen selbst wesentlich mehr Freude bereitet und sie diese als kleine Auszeit ihres Alltags nehmen kann.

Abends sind die Kinder an der Reihe. Meist setzt sie diese in die Badewanne und duscht sie dann ab. Das klappt dank der Start-Stopp-Taste viel besser als sonst. So kann sie viel einfacher justieren, wann sie Wasser braucht und wann nicht, ohne selbst nass zu werden, wenn sie sich über die Wanne beugt. Kathrin ist beruhigter, weil sie weiß, dass das Wasser durch die Steine gefiltert wird und ihre Kinder keinen Substanzen ausgesetzt sind, die nicht ins Wasser gehören.

Auch Kathrins Mann schwärmt vom neuen Duschkopf. Die grüne Dusche beschert ihm nach seiner Arbeit ein angenehmes Gefühl.

Alle Familienmitglieder loben das neue Duscherlebnis wegen der erhöhten Wassermenge. Lediglich Aussagen zum Wasserverbrauch konnten sie aufgrund der kurzen Testzeit noch nicht machen.

Gibt es eine günstigere Alternative?

Als günstige Alternative können wir die Wellness-Shower empfehlen. Die integrierten mineralisierten Steinkugeln sollen laut Hersteller für ein revitalisierendes Duscherlebnis sorgen. Auch hier haben Nutzer die Wahl zwischen drei unterschiedlichen Strahlarten. Durch die Nutzung wird der Wasserverbrauch um bis zu 40 % gesenkt. Gleichzeitig wird der Wasserdruck erhöht. Die Bestellung über baaboo läuft unkompliziert, die Lieferung erfolgt schnell. Deshalb sprechen wir für dieses Produkt ebenfalls unsere Empfehlung aus.

Anzeige Unsere Empfehlung Produkt Die grüne Dusche Wellness Shower Eigenschaften ✅ Wellness für Zuhause✅ Revitalisierend & hydrierend✅ Entspannende Massagewirkung x 30-35% Wasser sparen ✅ Wellness für Zuhause✅ Revitalisierend & hydrierend✅ Entspannende Massagewirkung✅ bis zu 40% Wasser sparen Mögliche Nebenwirkungen ✅ KEINE Nebenwirkungen ✅ KEINE Nebenwirkungen Inhalt 1 Duschkopf 1 Duschkopf Preis 37,50 Euro 19,95 Euro Versandkosten ✅ KOSTENLOS ✅ Ab 29,00 Euro KOSTENLOS Lieferzeit 15 und 25 Tagen 1-3 Tage Preis-Leistung ★ ★ ★ ☆ ☆ 3/5 ★ ★ ★ ★ ★ 5/5

Für wen ist die Anwendung sinnvoll?

Die Anwendung der grünen Dusche ist für sämtliche Haushalte gedacht, in denen der Wasserdruck zu niedrig ist oder das Wasser selbst zu hart. Diesen Punkten wirkt die Brause entgegen. Auch Menschen mit empfindlicher Haut sollen von der Verwendung der speziellen Handbrause profitieren können. Durch die integrierte Filterung des Wasser haben Bakterien und Kalk keine Chance mehr die Haut anzugreifen. Rundum kann jeder vom Gebrauch der grünen Dusche profitieren.

Erfahrungen und Bewertungen der grünen Dusche

Wir wollten wissen, wie die grüne Dusche bei ihren Anwendern ankommt. Im Internet finden wir zahlreiche positive Kundenstimmen. Viele teilen ihre Erfahrungen und loben den einfachen Austausch des Duschkopfs. Außerdem sind viele vom höheren Wasserdurchfluss begeistert, der das Duscherlebnis besonderer macht. Personen, die die grüne Dusche bereits seit einiger Zeit nutzen, bestätigen die Aussagen des Herstellers, dass der Wasserverbrauch gesenkt wird.

Anwendung: So funktioniert die grüne Dusche

Die grüne Dusche wird einfach auf der vorhandenen Armatur angebracht, wie jeder herkömmliche Duschkopf auch. In der Handbrause sind Mineralsteine integriert, die das Wasser filtern und unerwünschte Substanzen, wie Chlor, Kalk, Bakterien oder Schwermetalle entfernen. Im Duschkopf selbst sind 250 Sprühlöcher enthalten, die den Wasserdurchfluss erhöhen. Dadurch wird zwar nicht der Wasserdruck an sich erhöht, aber die Durchlaufmenge des Wassers. So kommt das Wasser mit mehr Druck aus der Brause. Durch die Start-Stopp-Taste können sie den Wasserstrahl nach Belieben unterbrechen und so Wasser einsparen.

Wo kann man die grüne Dusche kaufen?

Die grüne Dusche können Sie über die Website des Herstellers erwerben. Auf keiner anderen Plattform gibt es die grüne Dusche zu kaufen.

Ist der Hersteller von die grüne Dusche seriös?

Wir konnten einen positiven Eindruck vom Hersteller gewinnen. Es handelt sich um ein Startup, das seinen Sitz in den Niederlanden hat. Das Impressum der Website ist ordnungsgemäß und führt die Firmendaten dort auf.

Wie hoch ist die Lieferzeit?

Laut Hersteller dauert die Lieferung der Handbrause zwischen 15 und 25 Tagen. Diese Lieferzeit empfinden wir in der heutigen Zeit, wo fast überall kurze Lieferzeiten möglich sind, als unverhältnismäßig lang.

Preisvergleich

Auf der Herstellerseite kostet die grüne Dusche 37,50 Euro, der reguläre Preis liegt bei genau 50,00 Euro. Der Hersteller gibt also derzeit einen Rabatt von 25% auf seinen eigenen UVP. Die Versandkosten übernimmt der Hersteller.

Häufige Fragen

Wir haben für Sie die häufigsten Fragen rund um die grüne Dusche zusammengetragen. So finden Sie alle wissenswerten Informationen auf einen Blick und können Unklarheiten beseitigen.

Gibt es “Die grüne Dusche” bei Amazon? Nein, dabei handelt es sich um ein exklusives Produkt vom Hersteller.

Existiert ein Rabattcode? Zum Zeitpunkt unserer Recherche konnten wir keinen Rabattcode finden, allerdings wartet auf der Herstellerseite ein genereller Rabatt in Höhe von 25 %.

Was für einen Anschluss brauche ich? Der Hersteller gibt an, dass die grüne Dusche in 95 % der Haushalte passt. Dazu braucht es lediglich einen ganz normalen Anschluss.

Hat die grüne Dusche ein Rückgaberecht? Auf seiner Seite wirbt der Hersteller mit einer 30 Tage Geld zurück Garantie. Dabei handelt es sich um ein seriöses Angebot des Herstellers.

Wie oft muss ich die Steine wechseln? Für das beste Duscherlebnis sollten die Steine laut Hersteller alle 8 bis 10 Monate getauscht werden.

Wieviel Liter Wasser kann ich mit grüner Dusche sparen? Mit der grünen Dusche können Nutzer bis zu 35 % an Wasser sparen. Der Verbrauch bei dieser speziellen Dusche liegt bei rund 5 Litern pro Minute. Bei einer herkömmlichen Brause sind es zwischen 6 und 8 Litern. Eine Regenwald Dusche braucht sogar bis zu 15 Liter pro Minute. So lassen sich die Kosten um bis zu 200 Euro pro Jahr reduzieren.

Unsere Bewertung

Die grüne Dusche ist ein tolles, innovatives Produkt, welches das Duscherlebnis merklich verbessert. Der Hersteller ist ein Startup mit Sitz in den Niederlanden, das ein gutes Produkt auf den Markt gebracht hat. Sie wollen zur Verbesserung beitragen. Die grüne Dusche filtert das Wasser, verfügt über einen praktischen Start-Stopp Knopf, wodurch in Kombination mit den Mineralsteinen der Wasserverbrauch um bis zu 35 % verringert werden soll und erhöht gleichzeitig die Durchlaufmenge des Wassers. Entsprechend können wir die grüne Dusche grundsätzlich empfehlen. Einziger Nachteil ist die lange Lieferzeit. Deshalb möchten wir nochmal auf das Alternativprodukt Wellness-Shower von baaboo hinweisen. Die Lieferung erfolgt schnell, der Wasserverbrauch kann um bis zu 40 % gesenkt werden und der Preis ist wesentlich günstiger.