Wie überprüft man, ob ein Online-Casino seriös ist? Online-Wetten werden immer beliebter, da beliebte Twitch-Streamer in ihren Livestreams viel Geld verdienen. Doch bevor du dich den großen Spielern anschließt, solltest du zuerst die Seriosität der Website überprüfen. Denn es ist bereits mehrmals vorgekommen, dass betrügerische Online-Casinos erfolgreich verklagt wurden.

In jüngster Zeit hat das Online-Casino die Glücksspielbranche im Sturm erobert und erfreut sich täglich wachsender Beliebtheit. Die Einfachheit des Geldtransfers sowie die große Auswahl an Spielern begeistert viele Casino-Fans. Besonders deshalb ist Vorsicht angesagt, denn wo viel Geld fließt ist der Betrug nicht weit entfernt.

Wenn du vor kurzem mit dem Online-Gambling begonnen hast, gibt es ein paar Dinge, die du wissen musst, bevor du deine Plattform auswählst. In diesem Artikel erfährst du, wie du ein seriöses Online-Casino erkennen kannst. Sehen wir uns sechs Möglichkeiten an, wie du die Sicherheit und Authentizität eines Online-Casinos überprüfen kannst.

Lizenzierung und Zertifizierung

Ein wichtiger Aspekt, den du berücksichtigen solltest, bevor du dich auf ein Online-Casino einlässt, ist die Lizenzierung und Zertifizierung, die sich mit Einführung des Glücksspielstaatsvertrags verändert haben. Unter keinen Umständen solltest du dich auf ein Online-Casino einlassen, das nicht von einer staatlichen Stelle zertifiziert und lizenziert ist. Ein vertrauenswürdiges Online-Casino verfügt über ein Regulierungszertifikat von einer unabhängigen Stelle. Diese unabhängigen Stellen analysieren in der Regel die RNG-Software des Online-Casinos, die Bankbedingungen und -methoden, die Auszahlungsquoten und die Spielfunktionen.

Wenn du auf Seiten ohne Zertifizierung Geld einzahlst oder die Daten deines Bankkontos angibst, läufst du Gefahr, betrogen zu werden. Im Allgemeinen ist ein seriöses Online-Casino mit Lizenz und Zertifizierung recht einfach zu erkennen. Einige von ihnen präsentieren ihre Lizenz bereits auf der Homepage. Auch wenn ein betrügerisches Online-Casino die Lizenzen und Zertifizierungen auf seiner Website fälschen kann, kannst du dich bei der Aufsichtsbehörde deines Landes vergewissern.

Erforderliche Voraussetzungen für die Registrierung

Jede Online-Casino-Website, auf der um echtes Geld gespielt wird, verlangt in erster Linie, dass neue Benutzer einen zweistufigen Registrierungsprozess durchlaufen. Die zweistufige Registrierung ermöglicht den Austausch wichtiger Informationen zwischen dem Casino und den neuen Nutzern, falls es in Zukunft zu Problemen kommt. Die erste Phase der Registrierung besteht in der Regel darin, sich beim Casino anzumelden. Hier gibst du deinen vollständigen Namen, deinen Benutzernamen, deine E-Mail-Adresse, deine Telefonnummer und deine Wohnanschrift ein. In der zweiten Phase der Registrierung geht es dann um die Einzahlung auf dein Online-Konto.

Viele, zumindest in Deutschland lizensierte Casinos, gehen sogar noch weiter und verlangen zusätzliche Dokumente wie einen Identitätsnachweis, bspw. durch den Personalausweis. Alle diese Überprüfungen müssen jedoch über die verschlüsselte Plattform des Casinos erfolgen, um die persönlichen Daten der Benutzer zu schützen. Wenn das von dir gewählte Online-Casino keine verschlüsselte Plattform für die Registrierung hat, könnte es sich um eine Betrugsseite handeln. Außerdem würde ein nicht vertrauenswürdiges Online-Casino unregelmäßig mehrmals und unnötigerweise nach deinen Daten und Dokumenten fragen. Wenn du diese Art von Casino erkennst, musst du sicherstellen, dass du dich von diesem Casino fernhältst, um dein Geld nicht zu verlieren.

Sicher Zocken ist möglich

Wie du vielleicht weißt, ist das Online-Casino ein großer und wachsender Markt mit täglich neuen Spielern. Um das Spielerlebnis für die Spieler sicherer zu machen, wurden jedoch spezielle Regeln vonseiten der Politik aufgestellt, die sicherstellen, dass niemand betrogen wird oder Gelder der Spieler veruntreut werden. Wenn du dir jedoch bei einem bestimmten Online-Casino unsicher bist, kannst du eine der genannten Möglichkeiten nutzen, um eine vertrauenswürdige Plattform mit einem guten Ruf von einer unzuverlässigen zu unterscheiden. Es ist in der heutigen Zeit demnach problemlos möglich ein Casino im Netz zu finden, das seriös ist und bei dem du sicher und ohne weitere Gedanken spielen kannst.