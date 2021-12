Die deutsche Regierung hat im Juli 2021 den Startschuss für die Änderung des Glückspielgesetzes gegeben und es steht ein Verbot von zahlreichen Spielen, wie Roulette und Blackjack an. Seit den veränderten Regulierungen des deutschen Glücksspielmarktes von Oktober 2020 sind Casinos ohne Lizenz vor allem bei Spielern beliebt, die ebendiese anstehenden Einschränkungen nicht tolerieren wollen.

In diesem Artikel finden sie einen Einblick in das Thema Online Casino. Machen Sie sich ein eigenes Bild und entscheiden Sie, ob das Spielen auf solchen Seiten für Sie eine Möglichkeit sein kann. Sie werden erfahren wie sich die beiden zukünftigen Arten des Glückspiel unterscheiden werden und welche Auswirkungen das für Mecklenburg-Vorpommern als Vorreiter der Glückspielpolitik und Spieler aus dieser Region haben kann.

Was ändert die deutsche Lizenz für Casino Betreiber?

Seit über zehn Jahren haben die verschiedenen Regierungen an einer Reform für das Online Glückspiel für Betreiber als auch Spieler gearbeitet aber waren damit bis jetzt noch nicht wirklich erfolgreich. Somit ist gegenwärtig noch streng genommen jede Seite im Internet ohne offizielle deutsche Lizenz. Diesen Sommer soll eine offizielle Lizenzvergabe des deutschen Staates für erwählte Anbieter stattfinden. In dem Zusammenhang gilt als verantwortungsvoll, wer die seit Oktober 2020 geltenden Übergangsregeln mühelos umgesetzt hat.

Bis jetzt gab es keine handfeste Gesetzeslage für den Betrieb eines Online Casinos. Das Glückspielgesetz hatte dies auch erstmal nicht vorgesehen. Letztes Jahr einigten sich alle Bundesländer auf den Glückspielregulierungsvertrag. Ein Gesetz, dass es zum Ziel hatte eine Grundlage für die einheitliche Regulierung deutscher Online Spielhallen zu schaffen.

Zu den wichtigsten Regulierungen zählen folgende Ordnungen:

Es werden nur noch Automatenspiele erlaubt. Dies verbannt somit Tischspiele, Jackpot-Spiele und Live Casinos.

Ein Spieler kann pro Monat nur 1000€ einzahlen.

Der Maximaleinsatz an Slot Maschinen beträgt 1€.

Das Verwenden von “Autoplay” ist untersagt.

Ein Spiel muss eine Mindestdauer von 5 Sekunden betragen.

Manche Spieler sehen diese Einschränkungen als eine Minderung der Unterhaltungsqualität und suchen nach Alternativen bei denen ihr bestehendes Spielverhalten nicht beeinträchtigt wird.

Was unterscheidet Casinos ohne deutsche Lizenz?

Gleichwohl gegenwärtig existieren noch viele Websites wie diese, die Online Casinos ohne deutsche Lizenz anbieten. Diese werden von einer Vielzahl an Spielern genutzt. Das nennenswerteste europäische Beispiel ist Malta. Der Inselstaat im Mittelmeer beschafft schon seit 2001 Online Casino Lizenzen für Betreiber in Form der „Malta Gaming Authority“ und überwacht Lizenznehmer. Eine gewisse Anzahl der in Deutschland noch unlizenzierten Online Casino ist schon seit Jahrzehnten im Betrieb und diese Anbieter haben über lange Zeit hinweg unter Beweis gestellt, dass ihr Angebot seriös und legitim ist.

Diese Lizensierung bringt nichtsdestotrotz bedeutende Einschränkungen mit sich, die bei den Spielern aus Mecklenburg-Vorpommern bisher auf kaum Akzeptanz gestoßen sind. Die Regelung bringt für die Spieler weniger Entertainment, was zu einer Zerspaltung der Betreiber geführt hat. Die Einen halten die Übergangsforderungen ein und hoffen im Sommer 2021 auf eine deutsche Lizenz. Die Anderen wollen immer noch das volle Angebot an Spielen anbieten, riskieren zugegeben auf jene Weise weiterhin ohne Lizenz zu bleiben, da die deutsche Regierung sie als unzuverlässig einstuft.

Folgendes ist jedoch grundsätzlich zu beachten: Casinos ohne Lizenz sind nicht vertrauenswürdig und sollten vehement vermieden werden. Casinos mit europäischen Lizenzen liefern jedoch ein Grundmaß an Sicherheit. Auch für Spieler aus Deutschland. Nur weil einem Casino die deutsche Lizenz fehlt, heißt das noch nicht, dass es ein Sicherheits-Risiko für deutsche Spieler ist. Machen sie aber eine gründliche Recherche bevor sie sich für einen Anbieter entscheiden.

Ist das Spielen in einem Online Casino ohne deutsche Lizenz legal?

Eine elementare Frage die sich einem Spieler aus Deutschland nun stellen kann ist, ob das Spielen in einem solchen Casino ohne deutsche Lizenz strafrechtliche Auswirkungen mit sich bringen kann. Für Betreiber ist das durchaus ein riskantes Thema. Der deutsche Staat kann sich hier auf sein Hoheitsrecht berufen und es Anbietern extern der Europäischen Union ohne Lizenz künftig klar erschweren.

Als Spieler ist man nichtsdestominder auf der sicheren Seite. Voraussetzung hierzu ist bloß, dass der Betreiber über eine Lizenz aus einem EU-Mitgliedsstaat verfügt. Hier greift das Prinzip der Dienstleistungsfreiheit der Europäischen Union. Dieses Grundrecht gewährt europäischen Kunden die Freiheit Dienstleistungen aus weiteren Mitgliedsstaaten zu beanspruchen. Der Anbieter muss einzig und nur in der Europäischen Union beheimatet sein und eine gültige Lizenz aus diesem Land besitzen.

Casinos ohne Lizenz VS Deutsche Online Casinos

Hier noch einmal die wichtigsten Vor- und Nachteile der beiden Casino-Betriebsarten:

Casinos mit der deutschen Lizenz

Vorteile Nachteile Schutz durch deutsche Regulierungsbehörden mit hohen Standards Einzahlungs- und Einsatzlimits Lizenzierte Automatenspiele von bekannten Anbietern Spiel wird künstlich verlängert (5 Sekunden pro Spiel) Rechtssicherheit und Legalität Verlust von Klassikern wie Blackjack and Roulette

Casinos ohne Lizenz in Deutschland

Vorteile Nachteile Kein Verlust von bekannten Casinospielen wie Blackjack, Roulette Nicht europäischen Casinos könnten Euro nicht als Währung akzeptieren Ein breiteres Angebot an Bezahloptionen Möglicher Betrug bei schlechter Recherche Besseres Angebot von Bonusen für neue Spieler und Bestandskunden Keine eingeschränkten Spielabläufe Große Auszahlungsmöglichkeiten in Jackpotspielen möglich

Lassen sie sich bei ihrer Entscheidung Zeit und recherchieren sie selbst!

Dieser Artikel zeigte Ihnen die Vor- und Nachteile, die Sie als Leser informieren sollen, um über die Thematik verständigt zu werden. Im Kern besteht die Debatte aus einer Seite die für das Vertrauen der Spieler spricht und eine, die für die Ungebundenheit des Angebotes und den Erhalt bestehender Konventionen steht. Schlussendlich müssen Sie sich als Spieler selber entscheiden. Machen sie eine ausführliche Recherche und überprüfen sie jeden Anbieter vorher auf eine ausreichende Lizenzierung, um vor Betrug zu schützen.