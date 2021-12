Die Geschichte des Glücksspiels in Deutschland reicht bis ins 14. Jahrhundert zurück, als Kartenspiele in Europa populär wurden und sich schnell verbreiteten. Die deutsche Stadt Ulm wurde sogar zum Zentrum der Spielkartenproduktion – von dort aus wurden sie in andere europäische Länder exportiert. Auch im späten 14. Jahrhundert gab es in Würzburg und Frankfurt am Main spezialisierte Häuser, in denen einige der Glücksspiele gespielt wurden. Echte Casinos kamen in Deutschland erst später, im frühen 19. Jahrhundert, auf, wurden aber bald verboten.

Im Laufe der Jahre wurde das Glücksspiel in Deutschland mehrmals verboten und wieder legalisiert. Vor allem 1933 waren sie erlaubt, aber am Ende des Zweiten Weltkriegs mussten alle Kasinos wieder geschlossen werden. Sie wurden erst in den 1950er Jahren wiedereröffnet. Neben den Kasinos wurden Mitte des 20. Jahrhunderts auch andere Glücksspiele – Lotterien und Sportwetten – legal und populär.

Obwohl das Glücksspiel in Deutschland ein sehr beliebter Zeitvertreib ist, ist der Bereich des Glücksspiels recht streng gesetzlich geregelt. Doch der lokale Glücksspielmarkt steht bereits vor einem Umbruch.

Deutschland startet Lizenzierungsverfahren für Online-Glücksspiele

Am 1. Juli 2021 tritt der Glücksspielstaatsvertrag (ISTG) 2021 deutschlandweit in Kraft. Er enthält neue Lizenzierungsoptionen für Sportwetten, virtuelle Spielautomaten und Online-Poker für private Anbieter. Darüber hinaus wird das ISTG 2021 neue Regeln für die Werbung enthalten. Die nach dieser neuen Regelung ausgestellten Lizenzen sind in ganz Deutschland gültig.

Das ISTG 2021 ermöglicht es privaten Anbietern, Lizenzen für Sportwetten, virtuelle Glücksspielautomaten (Online-Simulation von landgestützten Glücksspielautomaten) und Online-Poker zu beantragen. Die Lizenzen haben eine Gültigkeit von fünf Jahren. Die Möglichkeit, eine Lizenz für Online-Casinospiele zu erhalten, ist in den Gesetzen der einzelnen Bundesländer geregelt. Der Gesetzgeber wird sich wahrscheinlich an den Vorgaben für eine Betriebslizenz für landbasierte Kasinos orientieren. Die Anforderungen für die Erlangung einer Lizenz für das Anbieten von Online-Sportwetten, virtuellen Spielautomaten und Online-Poker sind sehr ähnlich und unterscheiden sich nur in bestimmten Punkten. Zu den wichtigsten Aspekten der allgemeinen Anforderungen gehören die folgenden:

Kaution: Der Antragsteller muss eine Kaution von mindestens 5 Mio. EUR hinterlegen. In Einzelfällen kann dieser Betrag bis zur Höhe des erwarteten durchschnittlichen Monatsumsatzes (maximal 50 Mio. €) erhöht werden. Bereitstellung von Glücksspielangeboten im Internet. Werden verschiedene Internet-Glücksspielangebote über dieselbe Internet-Domain angeboten, muss der Betreiber für jede Form des Glücksspiels einen unabhängigen und grafisch getrennten Bereich bereitstellen. Die Abteilung verbietet auch Cross-Promotion. Ein Spieler darf nicht gleichzeitig auf verschiedenen Websites spielen. Der Spieler muss bei der Registrierung auf der Website ein monatliches Einzahlungslimit von höchstens 1.000,00 € festlegen. Das Limit gilt für den Spieler und nicht für den Anbieter. Dies bedeutet, dass ein Spieler in der Regel 1.000 € pro Monat auf allen Spielplattformen ausgeben kann. Die zuständige Behörde wird die Einhaltung der 1.000-Euro-Grenze über eine zentrale „Grenzwertkontrolldatenbank“ überwachen. Für den Anschluss an die Grenzwertkontrolldatenbank und deren Nutzung müssen die Anbieter eine Gebühr entrichten.

Das alles bedeutet, dass neue Spieler in Deutschland legal in Online-Casinos spielen können. Alles, was Sie tun müssen, ist, sich zu registrieren, und dann erhalten Sie Ihren Bonus. 100 einzahlungsbonus zum Beispiel, das wäre ideal für neue Spieler, weil sie die Slots spielen können, die sie wollen, ohne ihr eigenes Geld zu verlieren.

Gesetzgebung

Der wichtigste rechtliche Rahmen für das Glücksspiel in Deutschland ist der Glücksspielstaatsvertrag von 2012, der von allen 16 Bundesländern verabschiedet wurde. Darin werden die wichtigsten Ziele und Elemente der Glücksspielregulierung – Verbraucherschutz, Betrugsbekämpfung und Bekämpfung des Schwarzmarktes – dargelegt. Dieses Dokument sieht ein staatliches Monopol für Lotterien und ein Verbot von Online-Casinos vor und beschreibt das Genehmigungsverfahren.

Darüber hinaus werden neben dem State Gambling Compact und den einzelnen Landesgesetzen auch andere Vorschriften zur Regulierung des Glücksspiels herangezogen, wie das Spielbankengesetz, die Gewerbeordnung, die Glücksspielverordnung, das Gesetz über Pferderennen und Lotterien und andere. Es gibt keine erschöpfende Liste der in Deutschland erlaubten und verbotenen Glücksspiele, aber einige sind gesetzlich als solche definiert, die einer staatlichen Regulierung unterliegen. Dazu gehören: Poker, Sportwetten und Pferderennen, Casino-Spiele, Spielautomaten, Lotterien und Bingo.

Die Glücksspiellizenzen werden von der Landesregierung erteilt. Jede einzelne Region hat ihre eigenen Zulassungsvorschriften und bestimmte Beschränkungen für die Art der Glücksspielaktivitäten, die Anzahl der Lizenzen, den Standort einer Glücksspieleinrichtung usw.

Aussichten für den Glücksspielmarkt

Trotz seiner Strenge kann der neue Glücksspielstaatsvertrag die Glücksspielindustrie in Deutschland erheblich erweitern. Es ist wahrscheinlich, dass eine landesweit einheitliche Regelung die Zahl der illegalen Casinos verringern und die Sicherheit der Spieler beim Glücksspiel gewährleisten kann. Experten sagen für die kommenden Jahre einen Anstieg des Glücksspielmarktes voraus, da er für ausländische Anbieter recht attraktiv ist. Insgesamt werden neue Online-Casinos und landbasierte Glücksspieleinrichtungen, die erfolgreich betrieben werden, dem Staatshaushalt wesentlich höhere Steuereinnahmen bescheren.