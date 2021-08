Naschkatzen aufgepasst! Alle, die auf süße Leckereien nicht verzichten wollen aber den Zuckerverbrauch im Auge haben, für die bieten die Funtini Flavour Drops eine perfekte Lösung. Die Flav Drops sind Aromatropfen, die frei von zusätzlichem Zucker sind, kalorienarm und vegan. Sie eignen sich zu Verfeinern und Süßen von verschiedenen Speisen und Getränken. Was Sie mit diesen Tropfen alles machen können, das wollen wir Ihnen hier verraten.

funtini Flavour Drops – Was ist das?

Die Funtini Flavour Drops sind Aromatropfen, die in vier verschiedenen Geschmacksrichtungen erhältlich sind. Sie sind nicht nur zuckerfrei und kalorienarm, sie können auch im Rahmen einer veganen Ernährung verwendet werden und eignen sich perfekt zum Verfeinern und Süßen von Wasser oder anderen Getränken sowie Lebensmitteln wie Joghurt, Quark oder Müsli. Sportler und Figurbewusste peppen mit diesen Tropfen auch ihren Eiweißshake auf.

Aber auch beim Backen können die Flavour Drops eingesetzt werden. So können Sie mit den Tropfen mit Zitronen-Geschmack Ihrem Kuchen eine frisch-fruchtige Note geben. Im Schraubverschluss des Fläschchens ist eine Pipette integriert, mit deren Hilfe Sie die Tropfen exakt dosieren können und allen Speisen und Getränke genau die Süße und das Aroma geben, welche Sie wünschen.

funtini Flavour Drops im Selbsttest 2021

Nicht nur im stationären Handel, auch im Internet gibt es zahlreiche Anbieter, die eine breite Paletten von verschiedenen Flavour Drops anbieten. Wir haben die Funtini Flavour Drops Geschmackstropfen für Sie getestet. Die junge Marke ist erst seit kurzer Zeit auf dem Markt und beschränkt sich gegenwärtig ausschließlich auf den Online-Handel.

Daher haben wir die Tropfen bequem online beim Online Shop baaboo bestellt. Der Händler überzeugt nicht nur durch seine fairen Preise, die Lieferungen erfolgen schnell und zuverlässig. So erhielten wir unsere Lieferung bereits am nächsten Werktag. Um wirklich ein genaues Bild von den Funtini Falvour Drops zu bekommen, haben wir alle vier Geschmacksrichtungen bestellt, die gegenwärtig erhältlich sind und die Tropfen in unserer Redaktion ausprobiert – hier unser Ergebnis:

Unsere Buchhalterin Maren probierte die Tropfen mit Eistee Pfirsich Geschmack. Sie mischte 8 Aroma Tropfen einfach in stilles Wasser. Maren trinkt sehr gern Eistee, allerdings haben die meisten industriell gefertigten Teesorten sehr viel Kalorien. Daher freute sie sich, eine kalorienarme Alternative angeboten zu bekommen. Der Geschmack der Tropfen hat sie überzeugt, die Dosierung ist einfach und unkompliziert. Für Maren sind die Aromatropfen ohne Kalorien perfekt und sie wird sie auch zukünftig verwenden.

Cola ist eine weitere Geschmacksrichtung, die von Funtini angeboten wird. Hier hat unser Mitarbeiter Yannik die Tropfen einfach in Wasser eingerührt – allerdings in Sprudelwasser um dem Original möglichst nahe zu kommen. Auch Yannik war von dem Geschmack der Tropfen begeistert und konnte keinen Unterschied zu regulärer Cola feststellen.

Lena entschied sich für die Tropfen mit Zitronen-Geschmack und nahm sie mit nach Hause. Daheim hat die die Tropfen mit Joghurt vermischt und eingefroren. Das Ergebnis war ein leckeres Zitronenjoghurteis, dass ganz ohne zusätzlichen Zucker auskommt und damit deutlich weniger Kalorien aufweist.

Sarah mischte die Tropfen mit Erdbeer Geschmack in ihren Quark. Sie ist eine wirkliche Naschkatze und liebt süße Nachspeisen. Da die Tropfen individuell dosierbar sind, hat gleich 10 Tropfen in ihren Quark gerührt und so ein richtig süßes Dessert kreiert, dass lecker nach Erdbeeren schmeckt – ohne dabei viele Kalorien zu haben.

Unsere vier Tester waren begeistert. Die Funtini Falvour Drops sind einfach zu dosieren und können durch ihren natürlichen Geschmack überzeugen.

funtini flavour Drops – Erfahrungen und Bewertungen

Auch wenn die Funtini Flavour Drops erst seit kurzer Zeit auf dem Markt sind, so erfreuen sie sich schon einer recht großen Beliebtheit. Viele Kunden bewerten insbesondere den natürlichen Geschmack und die einfache Dosierung positiv. Auch Anwender, die auf den Zuckergehalt von Speisen besonders achten, verwenden die Aromatropfen gern zum Verfeinern von Süßspeisen.

Für wen sind funtini Flavour Drops gedacht?

Die Aromatropfen sind für alle gedacht, die nicht auf Geschmack in ihren Speisen und Getränken verzichten wollen aber auf Zucker und Kalorien. Sie sind zudem auch für Sportler und Figurbewusste geeignet, die ihre Sportgetränke oder auch ihre Eiweißshakes verfeinern wollen.

Die Anwendung

Sie können die Funtini Flavour Drops einfach in stilles Wasser oder auch in Sprudelwasser geben. Da die Aromatropfen sehr ergiebig sind, reichen bereits 7 – 10 Tropfen für ein 330 ml Glas aus. So können Sie mit einen Fläschchen der Funtini Flavour Drops 50 – 60 Gläser Wasser aromatisieren.

Welche Flav Drops gibt es noch?

Neben Funtini gibt es noch weitere Anbieter von Aromatropfen auf dem Markt. Viele Produkte sind, wie auch die Funtini Aromatropfen, online erhältlich. Hier haben wir die bekanntesten Anbieter für Sie zusammengestellt.

ESN Flavor Drops

ESN Flavor Drops sind kalorienfreie Aromatropfen, die in vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen erhältlich sind. Die Tropfen tragen das Label “Made in Germany” und werden in der hauseigenen deutschen Produktion mit modernster Technik nach höchsten Qualitätsstandards hergestellt. Sie können diese Aromatropfen ebenfalls online bestellen.

Flavour Drops MyProtein

Auch mit diesen Geschmackstropfen können Sie Fett und Zucker aus Ihrer Ernährung verbannen, ohne dabei auf Geschmack zu verzichten. Die Tropfen gibt es in 15 verschiedenen Geschmacksrichtungen, besonders beliebt, so der Hersteller, sind die Geschmacksrichtungen Vanille und Schokolade.

Flavour Drops Gymqueen

Diese FlavDrops sind nicht nur bei Fitnessqueens beliebt, mit über 50 verschiedenen Geschmacksrichtungen bietet dieser Hersteller ein breites Sortiment an Aromatropfen an. Hier können Sie auch unter Geschmacksrichtungen wie Butterkeks oder Kokosmakrone wählen. Zudem sind hier noch eine weitere Reihe von Nahrungsergänzungsmitteln erhältlich, die Sie während einer Diät unterstützen können.

Welche funtini Flavour Drops Rezepte gibt es?

Neben Wasser können Sie mit den Aromatropfen auch Speisen wie Quark, Joghurt oder Skyr, Kuchenteige oder Crêpes oder auch Ihr Porridge verfeinern. Ihrer Phantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Erlaubt ist, was Ihnen schmeckt. Viele Rezeptideen finden Sie sowohl auf den Internetseiten der verschiedenen Anbieter als auch in vielen Foren die sich rund um das Thema Ernährung und Kochen drehen.

Sind die funtini Flavdrops auch für Allergiker geeignet?

Ja, die Funtini Aromatropfen sind allergenfrei gemäß EU-Verordnung und damit auch für Allergiker geeignet.

Wo kann ich funtini flavour Drops kaufen?

Die Funtini Flavour Drops sind nicht im stationären Handel erhältlich. Sie können Sie bequem online sowohl bei verschiedenen Ebay-Anbietern oder dem Online-Händler baaboo bestellen.

Preisvergleich – Wo gibt es den günstigsten Preis?

Zum Zeitpunkt unserer Recherchen wurden die Funtini Flavour Drops vom Online-Händler baaboo zum günstigsten Preis angeboten.

Hier kostet ein Fläschchen der Aromatropfen €6,99. Ab einem Bestellwert von €29,00 erfolgt die Lieferung innerhalb Deutschlands versandkostenfrei.

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Wir konnten nicht alle Fragen beantworten? Dann haben wir hier noch weitere Fakten zu den Funtini Aromatropfen für Sie zusammengestellt.

Gibt es die funtini Flavour Drops auch bei DM oder Rossmann? Nein, gegenwärtig werden die Flav Drops nicht im stationären Handel, also auch nicht in Drogerien wie dm oder Rossmann, angeboten.

Kann man funtini Flavour Drops bei Kaufland, Edeka oder Rewe kaufen? Die Funtini Aromatropfen sind ausschließlich online erhältlich, sie werden nicht in Supermärkten verkauft.

Gibt es die funtini Flavour Drops auch in Vanille? Nein, zum jetzigen Zeitpunkt werden keine Aromatropfen mit Vanille-Geschmack angeboten. Folgende Geschmacksrichtungen sind erhältlich: Cola

Zitrone

Erdbeer

Eistee Pfirsich

Werden bei Aldi und Lidl funtini Flavour Drops verkauft? Nein, auch die genannten Discounter führen die Aromatropfen nicht in ihren Sortimenten.

Unsere funtini flavour Drops Bewertung

Wenn Sie auf Zucker und zusätzliche Kalorien in Ihren Speisen und Getränken verzichten wollen, sind die Funtini Flavour Drops eine gute Möglichkeit, diese mit viel Geschmack zu verfeinern. Sie geben vielen Desserts eine gewisse Süße, deren Intensität Sie selbst bestimmen können. Die einfache und unkomplizierte Dosierung sowie der natürlichen Geschmack lässt die Aromatropfen immer beliebter werden.