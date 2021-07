Sie sollen gut für unsere Nerven sein, gegen Nervosität und Stress wirken und sogar bei Erkrankungen wie ADHS hilfreich sein – Fidget Toys heißen die handlichen und einfach aufgebauten Toys, die in allen nur erdenklichen Farben und Formen den Markt überschwemmen.

Wir haben uns die kleinen Toys genauer angesehen und verraten Ihnen in unserem Fidget Toy Selbsttest ob und was die handlichen Spielchen tatsächlich auf dem Kasten haben.

Fidget Toy – Was ist das?



Kinder lieben sie schon alleine aufgrund ihrer bunten Farben und ihres sehr simplen Aufbaus, der als Spielzeug einfach Spaß macht. Fidget Toys heißen die angeblich gesundheitsfördernden Kreisel, Formen, Würfel und Bälle, die unsere Nerven durch monotone, kleine Fingerspielereien stärken sollen. Die Anwendung ist sehr einfach, quasi selbsterklärend, der Preis der kleinen Toys gering und die Verfügbarkeit fast immer gegeben.

Kein Wunder also, dass schon längst nicht mehr nur Kinder den kleinen Handspielen verfallen sind, der Markt bedient mittlerweile vor allem auch Erwachsene. Die Reihe an Formen und Farben ist mittlerweile groß, denn hier finden sich Produkte wie der Fidget Toy Octopus, der Fidget Toy tangle, der Fidget Toy Pop it oder der Push Pop.

Fidget Toy im Selbsttest 2021



Für ein authentisches Rundumbild haben wir uns dazu entschieden, das handliche Spielzeug selbst auszuprobieren. Für unseren Test bestellten wir uns das Fidget Toy Set “LuxLife Pop It” aus dem baaboo Onlineshop.

Wir entschieden uns für diesen Artikel, da das hier angebotene Toy im praktischen 3er-Set (Kreis, Viereck, Achteck) daherkommt und daher wie gemacht ist für unseren Test verschiedener Formen.

Wir erhielten unser Produkt bereits 3 Tage nach der Bestellung. Rein optisch gefiel das Set unserem Redaktionsteam sehr gut. Die Fragen sind bunt und sehr kräftig gehalten.

Wir verteilten das Set in unserem Redaktionsteam und wollten sehen was passiert. Unser Test entwickelte sich hierdurch quasi zum Selbstläufer. Das Produkt war für unser Team den kompletten Tag über frei verfügbar und zugänglich, jedes Mitglied konnte frei wählen ob und in welchem Umfang das Toy genutzt wird.

Nach mehreren Tagen Testzeitraum zeigte sich, dass die Fidget Toys tatsächlich regelmäßig benutzt wurden und vereinzelte Mitarbeiter immer öfter zum Abbau von Stress zu dem Toys greifen. Nach einer Woche Test waren die Toys fast immer im Umlauf, sie lagen fast nie an ihrem Platz, sondern wurden fast durchgehen vom Team genutzt.

Unsere Umfrage nach einer Woche bestätigte dieses augenscheinliche Bild, dass das Produkt gut und gerne angenommen wurde.

Alle Redaktionsmietglieder gaben uns gegenüber an, dass sie sich von dem unscheinbaren Produkt nur wenig versprochen haben, sie jedoch den Griff zu den Toys mittlerweile zu schätzen wissen. Während einzelne Angestellte das monotone Spielen an dem Produkt vor allem in Pausen nutzen, gefiel es anderen Mitarbeitern gerade dann, wenn sie viel zu tun hatten den geistigen Fokus auf das Handspiel zu richten.

Zusammengefasst kamen wir zu dem Ergebnis, dass wir das Toy auch künftig in unseren Büroräumen behalten werden und es die Arbeitsatmosphäre in unserm Team positiv beeinflussen konnte.

Fidget Toy – Erfahrungen und Bewertungen

In unserem Test mit unserem Redaktionsteam überzeugten die kleinen Spiele. Was aber sagen andere User? Wir warfen einen Blick in Kundenerfahrungen und Bewertungen. Und hier zeigte sich ein sehr ähnlich gelagertes Bild.

Denn viele Käufer bestellen sich die Toys mit einer nur geringen Erwartungshaltung, sind schlussendlich jedoch positiv überrascht über die tatsächlich gegebenen Resultate des verringerten Stresses und der nachhaltigen Entspannung. Hier zeigt sich auch, dass dieser Effekt bei längerer Nutzungsdauer nochmals deutlich verstärkt wird.

Für wen ist ein Fidget Toy gedacht?

Die kleinen Toys können grundsätzlich von jeder Personengruppe, unabhängig vom Alter und Geschlecht verwendet werden.

Der Begriff an sich “Fidget” heißt übersetzt “herumzappeln” oder “nervös sein” und zeigt gleich, was das kleine Toy kann – Nervosität lindern und Stress meiden.

Dabei kann das Toy nicht nur im privaten Rahmen hilfreich sein, sondern soll auch bei Erkrankungen wie Depressionen, ADHS und Autismus helfen können.

Welche Wirkung hat ein Fidget Toy?

Das Spielen mit den Bällen, Formen, Spinnern und Würfeln soll nicht nur bei Stress, Angst und Nervosität wirken, es soll auch die Konzentration fördern, und überschüssige Energie abbauen.

Hierdurch eignet es sich für so ziemlich jeden unter uns, angefangen vom Kleinkind bis hin zum Greis. Denn unter Stress und Angst leidet ein Großteil der Menschen.

Wo kann ich Fidget Toys kaufen?

Aktuell finden Sie die Toys primär im Onlinehandel. Vor allem große Onlineshops wie Amazon oder Ebay führen die Produkte im Sortiment. Spezielle Fidget Toys Shops oder einen Fidget Toys Landen werden sie hierzulande hingegen nicht finden.

Für unseren Test haben wir uns für den Kauf im baaboo Onlinehop entschieden, denn hier finden Sie ein praktisches 3er-Set in kräftigen bunten Farben und mit verschiedenen Formen.

Preisvergleich – Wo gibt es den günstigsten Preis?

Die stressabbauenden Toys bewegen sich im unteren Preissegment. Online finden Sie die Produkte bereits für wenige Euro.

Das von uns für unseren Test bestellte Produkt aus dem baaboo Onlineshop kostet hier 12,99 € anstatt ehemals 19,99 €, was im Vergleich zu ähnlichen Artikeln einem sehr guten Preis-/Leistungsverhältnis entspricht.

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Wir haben für Sie aus ausgiebig recherchiert und präsentieren Ihnen nachfolgend die häufigsten Fragen und Antworten rund um die kleinen, stressmindernden Toys.

Gibt es Fidget Toys auch im Set bei Amazon zu kaufen? Ja, bei Amazon finden Sie ganz unterschiedliche Angebote rund um die Handspielzeuge. Auch Sets sind im Repertoire zu finden.

Kann man Fidget Toys selber machen? Grundsätzlich ist es möglich, die Toys selber zu machen. Der Aufwand und die Kosten stehen jedoch meist in keinem angemessenen Verhältnis, da die fertigen Produkte nur wenige Euro kosten.

Werden Fidget Toys bei Kaufland angeboten? Ja, auch Kaufland führt die Toys im Sortiment. Sowohl im Onlineshop von Kaufland, als auch in vereinzelten lokal ansässigen Geschäften der Kette werden Sie entsprechende Produkte finden.

Gibt es Fidget Toy Handyhüllen? Ja, vor allem Online finden Sie Fidget Toys Handhüllen in verschiedenen Farben und Formen. Auch diese Produkte sind dazu gedacht Stress und Nervosität zu reduzieren.

Was sind Figet Toy Würfel? Fidget Toy Würfel sind die ursprüngliche Form von Fidget Toys. Die Würfel haben ganz unterschiedliche Oberflächenbeschaffenheiten und unterscheiden sich hierdurch je nach Produkt.

Unsere Fidget Toy Bewertung



Fidget Toys sind klein, handlich und ganz einfach zu bedienen. Und gerade das ist es, was die handlichen Toys so besonders macht.

In unserem Test konnte das Prinzip hinter den Toys überzeugen, die Produkte wurden von unseren Mitarbeitern gerne angenommen, so dass wir uns dazu entschieden die Formen zum Abbau von Stress auch nach Testende weiterhin in unseren Büroräumen zu verwenden.

Hier überzeugte die Fidget Toy Box „LuxLife Pop It“ aus dem baaboo Onlineshop, welches in Kundenrezensionen regelmäßig gut bis sehr gut abschneidet wund insbesondere durch sein ansprechendes Preis-/Leistungsverhältnis und die unterschiedlichen Formen des 3er-Sets punktet.