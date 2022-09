Berlin (ots) –

Jede von uns hat sie – diese eine, diese einzige Lieblingsjeans. Sie sitzt einfach perfekt an jeder unserer Rundungen, ihre Farbe ist genauso, wie wir sie uns wünschen, und wenn wir sie tragen, fühlen wir uns absolut großartig und schön. Wenn sie plötzlich nicht mehr passt, ist der Frust entsprechend groß.

sheego, die digitale Modemarke mit der Passform-Expertise für curvy Frauen, sagt: Das muss nicht sein! Und liefert uns ganz nach dem Motto „Die Kleidergröße kann sich ändern, aber der Style bleibt!“ mit der „Passt-mir-Garantie“ einen neuen, innovativen Service: Ab sofort können Kundinnen ihr Lieblingsstück einmalig innerhalb eines Jahres nach dem Kauf kostenfrei in eine andere Größe umtauschen, wenn es nicht mehr passen sollte.

Unter dem Hashtag #dupasstmir setzt sich sheego für mehr Körperakzeptanz & Selbstliebe ein und hat passend zum neuen, innovativen Service einen Talk in Berlin veranstaltet. Leonie Koch, bekannt als RTL-Moderatorin, moderiert das Gespräch und stellt klar: „Es ist vollkommen natürlich, dass weibliche Körper sich im Laufe des Lebens immer wieder verändern. Für mich ist das ganz wunderbar und sollte endlich nicht mehr Teil ständiger Diskussionen und Bewertungen sein.“ Gemeinsam mit Fitness-Influencerin Sophia Thiel, Podcasterin Jules Kremer und Content Createrin Anna Kova zeigen die Frauen ihre klare Haltung. „Beautystandards sind und werden immer Blödsinn sein. Jeder Mensch kommt mit unterschiedlichen physischen Grundvoraussetzungen auf die Welt, weshalb es nicht ein Ideal geben kann. Und so ist es ja auch nicht: Schönheit steckt in Vielfalt.“, sagt Sophia Thiel.

Die Passt-mir-Garantie erstreckt sich auf 24 Key-Styles mit einem Schwerpunkt auf den Bereich Denim, dazu kommen weitere, ausgewählte Artikel wie Blusen, T-Shirts und Hosen. Die eingesendeten Kleidungsstücke werden über die Initiative „Platz schaffen mit Herz“ in den Textilkreislauf zurückgebracht und weiterverwendet. Das schont Ressourcen und unterstützt gemeinnützige Projekte.

Unter www.sheego.de/passt-mir-garantie kann der Umtausch-Service ab sofort genutzt werden.

