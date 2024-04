Perg/München (ots) –

Nachhaltig auf dem Weg in die Zukunft: electricar, das Magazin für die Mobilität von morgen, zeichnet in Kooperation mit dem Institut Neue Mobilität die besten E-Modelle aller Kategorien aus. BEST IN CLASS – so lautet der neue Fachpreis für Elektroautos. Vom Leichtkraftfahrzeug bis zum SUV der Oberklasse werden die herausragenden Stromer prämiert – und klassenübergreifend auch das beste E-Auto des Jahres.

BEST IN CLASS: Die Gewinner werden von einer Jury, der namhafte Experten wie Christian Clerici, Prof. Dr. Ing. Markus Lienkamp und Prof. Dipl.-Ing. Johann Tomforde angehören, ermittelt. Sie selektieren und bewerten alle in Deutschland angebotenen Elektroautos anhand ihrer Spezifikationen. Effizienz und Nachhaltigkeit stehen hier genauso im Fokus wie Fahrleistung, Komfort und Qualität.

Außerdem gibt es spezielle Einreichkategorien, für die sich Autohersteller und andere Produzenten der Elektromobilität in Eigeninitiative mit ihren Modellen und Projekten bewerben können. „Bestes Design“, „Bestes Stadtfahrzeug“, „Bestes Familienfahrzeug“, „Bestes Flottenfahrzeug“ und „Vorreiter der Verkehrswende“ sind die Auszeichnungen in diesen Sonderklassen.

Alle Preisträger werden im Rahmen eines großen Events auf dem e4 Testival Ende Oktober am Hockenheimring veröffentlicht und gebührend gefeiert.

BEST IN CLASS – die besten Elektroautos des Jahres.

Über electricar und Institut Neue Mobilität:

Das Fachmagazin electricar widmet sich der Mobilität von morgen. Es informiert über die neuesten Modelle der Hersteller von Elektroautos, die wirtschaftlichen Aspekte, Ladeinfrastruktur, Success Stories und Zukunftsvisionen.

Das Institut Neue Mobilität unterstützt seine Kunden darin, vorteilhafte Wettbewerbspositionen auszubauen und sich erfolgreich im Umfeld seiner Mitbewerber zu platzieren.

