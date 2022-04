München (ots) –

– Am beliebtesten sind Spielzeuge für draußen und Lego

– Tonies immer beliebter, Kinder- und Spielfahrzeuge in den Top Fünf

– CHECK24 Shopping: über zehn Millionen Produkte bei mehr als 10.000 Onlineshops

Zu Ostern 2022 sind vor allem Spielzeuge für draußen angesagt. CHECK24 verzeichnete in keiner Spielwarenkategorie mehr Bestellungen. Das Ballsportspiel „Spikeball“, auch Roundnet genannt, ist in diesem Jahr in der Kategorie Outdoor-Spielzeuge am häufigsten geshoppt worden. Bei dieser Trendsportart spielen maximal vier Personen einen Ball auf ein kleines Trampolin in der Mitte. Auf den weiteren Plätzen folgen Rutschen und Schwimmhilfen für Babys.1)

Außerdem sind Lego, Tonies sowie Kinder- und Spielfahrzeuge bei den Kund*innen von CHECK24 sehr beliebt. Besonders häufig landen der Osterhase von Lego, das Starterset von Tonies, das Zweisitzer GoKart von ArtSport oder die Feuerwehr mit Drehleiter von Bruder MAN im Osternest.

„Neben Süßigkeiten sind Spielzeug und Spiele für den Garten absolute Klassiker zu Ostern, die passend zu den steigenden Temperaturen gern gekauft werden“, sagt Thomas Gericks, Geschäftsführer Shopping bei CHECK24. „Tonieboxen und -figuren werden immer beliebter, aber auch Lego ist jedes Jahr ein Verkaufsschlager.“

Verbraucher*innen vergleichen bei CHECK24 Shopping über zehn Millionen Produkte bei mehr als 10.000 Onlineshops und bestellen unkompliziert mit nur einem Login über ihr digitales Kundenkonto. Bei Fragen zum Bestellvorgang unterstützen die CHECK24-Shoppingexpert*innen persönlich per Telefon oder E-Mail.

1) Datenbasis: alle verkauften Spielwaren über CHECK24 im Zeitraum 22.3 bis 5.4.2022. Stand 7.4.2022

