Was ist das Geheimnis hinter fünf- bis sechsstelligen Gewinnen in Online Spielotheken? Sind es die Erfahrungen, Strategiendenken oder ist alles auf das Glück zurückzuführen? Die Fragen lassen sich nicht so einfach beantworten und fallen unserer Meinung nach für viele sehr individuell aus. Wir haben uns die Gewinner und Höhe der Gewinne einmal näher angesehen und sind den Antworten auf die Spur gegangen. Für das Sammeln eigener Erfahrungen und im besten Fall Erzielen eines der größten Gewinne in Online Spielotheken, sehen Sie sich einmal das beste Online Casino mit Auszahlung. Mit etwas Glück können Sie hier Top Bonusangebote für Neukunden und neue Automatenspiele kennenlernen.

Das Geheimnis des wachsenden Interesses an Online Spielhallen

Die neue Regulierung des deutschen Glücksspielstaatsvertrags hat Türe und Tore geöffnet, um in Deutschland legal an Glücksspielen teilzunehmen. Ein weiterer Grund für den Zuwachs der Spieleranzahl sind die deutlich verbesserten Online Glücksspielseiten und die Spiele. Einen zusätzlichen Anreiz, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, bieten die Willkommensangebote für Neukunden und Bonusprogramme für Bestandskunden. Nicht zuletzt die Medienpräsenz zum Beispiel durch TV-Werbung von 22-6 Uhr und die hohe Anzahl der Gewinner führt zu einer stetigen Zunahme der Nachfrage. Da fast alle neuen, sicheren und seriösen Online Spielotheken über eine App oder eine plattformunabhängige Webseite verfügen, ist vor allem das mobile Glücksspiel zunehmend in das Zentrum des Interesses gerückt.

Platz 5: Mega Moolah vergibt 6,6 Millionen Euro

Der fünfte Platz geht an den Mega Moolah Gewinn, der sich beim Spielen bei Optibet ereignete. Der Millionengewinn gehört zu einem der jüngsten Gewinne und ereignete sich Juni 2021. Der Gewinn gilt als 100. Siebenstelliger Gewinn in der Microgaming-Familie. Nur wenige Monate zuvor im gleichen Jahr konnte ein anderer Spieler im Mega Moolah Slot einen Gewinn in Höhe von 3 Millionen Euro kassieren. Wir werden den Slot in unserer Top 5 Liste der größten Gewinne in Online Casinos noch einmal wiederfinden. Seien Sie gespannt!

Platz 4: Mega Fortune mit 11,7 Millionen Euro

Der glückliche Gewinner des vierthöchsten Gewinns in einer Online Spielothek kommt aus Norwegen. Das Spiel besticht durch seine besonders einfachen Spielregeln. Wurde die Jackpot-Runde gestartet, dreht der Spieler an einem riesigen Glücksrad. Kommt das Rad auf dem richtigen Feld zum Stillstand, wechselt auch schon der Hauptgewinn in Form des Jackpots seinen Besitzer. Genau dieses Szenario passierte im Betsson Casino. Ein junger Norweger konnte den Mega Fortune-Jackpot in Höhe von 11,7 Millionen Euro gewinnen. Als einer der wenigen, höchsten Gewinne in einer Online Spielothek findet sich der Gewinn in Form eines Videos auf YouTube.

Platz 3: Ancients Fortunes WowPot mit rund 17,3 Millionen Euro

Das Mittelfeld wird vom Slot Ancient Fortunes WowPot belegt. Im August 2021 konnte ein Spieler aus Schweden den gigantischen Jackpot an sich reißen. Der Spielautomat konnte damit zum fünften Mal einen Millionär zum Sieger küren. Die extrem hohen Jackpots dieses Slots aus dem Hause Microgaming sorgen seit dem Release des Automatenspiels für Furore. Mittlerweile lag die Jackpotsumme von Ancients Fortunes WowPot bis zum Jahr 2021 bei 1,43 Milliarden Euro.

Platz 2: Mega Fortune mit 17,8 Millionen Euro

Im Jahr 2013 konnte ein Spieler aus Finnland im Klassiker Mega Fortune den Jackpot holen. Der Gewinnbetrag in Höhe von 17,8 Millionen Euro konnte sich wirklich sehen lassen und ließ den Slot Mega Fortune erneut Geschichte schreiben. In nur wenigen anderen Online Spielautomaten konnten Spieler so oft einen überdurchschnittlich hohen Gewinn erzielen. Der Spieler platzierte in seiner Siegesrunde einen Einsatz von nur 0,25 Euro. Damit zeigt sich einmal mehr, dass nicht alle Jackpotgewinne mit einem hohen Rundeneinsatz einher gehen.

Platz 1: Mega Moolah liefert 18,9 Millionen Euro Gewinn

Die einzigartige Spielgeschichte wurde am 28. September 2018 geschrieben. Gespielt wurde dabei mit 0,25 Euro und damit dem minimalen Spieleinsatz. Als der Gewinn erzielt wurde, handelte es sich um den höchsten Gewinn aller Zeiten, sodass er direkt den Weg ins Guinessbuch der Rekorde fand. Blicken wir auf die Gewinnsumme aller mit dem Slot Mega Moolah erzielten Gewinne, hat das Automatenspiel bisher 900 Millionen Euro an seine Spieler in Deutschland und weltweit vergeben. Der Slot hat schon lange Geschichte geschrieben und lockt immer wieder das Interesse bei Neu- und Bestandskunden an.

Prognosen für das Jahr 2022

Das Jahr 2021 war ein einschneidendes und sehr gutes Jahr für die deutsche Online Glücksspielbranche. Seit dem Sommer 2021 können wir uns endlich auf den Webseiten oder den mobilen Apps legal mit Online Slots auseinandersetzen. Die Entscheidung zwischen dem Demomodus oder dem Spielen um Echtgeld können wir an jedem Moment unseres Spiels ganz leicht ändern. Allein im Jahr 2021 konnten drei Millionäre durch die Slots Ancients Fortunes WowPot mit 17,3 Millionen Euro, Mega Moolah mit 14,2 Millionen Euro und erneut Mega Moolah mit 6,6 Millionen Euro gekürt werden. Als Geheimtipp kristallisiert sich der Slot Mega Moolah auch weiterhin heraus. Er gehört zu den Slots, bei denen man mit minimalem Rundeneinsatz den Millionengewinn erzielen kann.

Ausdauer & Glück verbinden

Keiner der Gewinner hat sich zum Ziel gesetzt, unbedingt den Jackpotgewinn zu erzielen. So zeigt sich einmal mehr, dass der Schlüssel zum Erfolg im Spaß an der Freude liegt. Mit Ausdauer und ohne Druck locken Sie Fortuna weitaus eher aus ihrem Versteck, als wenn Sie verbissen einen Euro nach dem anderen setzen. Verschaffen Sie sich regelmäßig einen Überblick darüber, wie viel Geld Sie gesetzt haben und wie hoch die damit erzielten Gewinne ausgefallen sind. Behalten Sie auch Ihre Strategien in Form der Anzahl der aktivierten Gewinnlinien sowie der Uhrzeit, wann und wie lange Sie gespielt haben oder wie hoch Ihre Einsätze ausgefallen sind. Sammeln Sie dabei nicht nur im Echtgeld-, sondern auch im Demomodus erstklassige Erfahrungen und behalten Sie Ihr Budget immer im Auge. Sehr gute Erfahrungswerte lassen sich zudem durch den Einsatz von Bonusangeboten erringen. Lesen Sie sich die Bonusbedingungen dabei genau durch, um erzielte Gewinne korrekt in Echtgeld umzuwandeln. Mit etwas Glück und Ausdauer gehören auch Sie vielleicht bald auf die Liste der Top 5 größten Gewinner in Online Spielotheken. Viel Erfolg und Spaß bei Ihren nächsten Spielen und genießen Sie jede einzelne Spielrunde in der Online Spielothek Ihrer Wahl!