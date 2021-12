Idyllische Spaziergänge auf einem Adventmarkt, einen Punsch auf einer weihnachtlich geschmückten Terrasse trinken und später ein stilvolles Dinner genießen, das klingt nach einem gelungenen Weihnachtstag. Und diesen können Sie nicht nur in einer Spielbank vor Ort erleben, sondern auch in einem Online Casino. Wir verraten, warum es sich auszahlt, Weihnachten abseits klassisch traditioneller Wege zu feiern, und warum eine Feier im Casino lange im Gedächtnis bleiben wird.

Ein Abstecher in ein Online Casino kann ebenfalls die Adventszeit und auch den Weihnachtsabend versüßen. Dank zahlreicher Bonusangebote stellt sich die Zeit im Dezember als besonders lukrativ für viele Spieler heraus. Haben Sie noch kein eigenes Konto in einem Online Casino, dann können Sie mit dem Casino Bonus ohne Einzahlung umgehend eines eröffnen.

Bei diesem Bonus erhalten Sie allein für die Anmeldung eine bestimmte Anzahl an Freispielen gutgeschrieben. Diese gratis Drehs sind häufig für besonders bekannte und beliebte Online Slots gültig. Bei manchen Aktionen ist die Eingabe eines Bonuscodes notwendig. Für die Free Spins müssen Sie kein Echtgeld einzahlen, dennoch haben Sie die Chance auf echte Gewinne. Diese unterliegen allerdings den Bonusbedingungen, die Sie erfüllen müssen, bevor Sie sich die Gewinne auf Ihr Konto auszahlen lassen können.

Willkommen zu weihnachtlichem Spielvergnügen

Ob in der Zeit vor Weihnachten oder ein Besuch direkt am Weihnachtstag, verschiedene Spielbanken locken ihre Gäste mit einem Rundum-Weihnachtspaket. Sie können ein romantisches Dinner im festlichen Ambiente eines Casinos erleben und anschließend das Glück bei Roulette oder Blackjack herausfordern. Bei einem Abend im Casino erhalten Sie neben einem Menü und verschiedenen Cocktailangeboten teilweise auch Begrüßungsjetons. Diese Jetons sind vergleichbar mit dem Besuch in einem Online Casino, wo Sie für die Anmeldung einen Bonus gutgeschrieben bekommen.

Das Zusammenspiel von Spielfreude, Casinoflair, Kulinarik und besinnlicher Atmosphäre lässt Ihre Weihnachtsfeier zu einem unvergesslichen Erlebnis werden. Und mit etwas Glück können Sie sich mit Ihren Jetons sogar den einen oder anderen Weihnachtswunsch erfüllen. Die Spielsalons sind natürlich zu Weihnachten festlich geschmückt. Sie vereinen die mondäne Welt des Glücksspiels mit den klassischen Elementen der Weihnachtszeit. Auch in der Adventszeit ist ein Abstecher ins Casino zu empfehlen. Mit Punsch und Maroni auf die Feiertage anzustoßen und danach ein paar Runden Roulette oder Blackjack zu spielen, stimmt ideal auf die Feiertage ein.

Weihnachtstraditionen in anderen Ländern

Die Weihnachtszeit gehört generell zu den schönsten Zeiten des Jahres. Selbst wer so gar nichts damit anfangen kann, wird sich auf Dauer den Besonderheiten nicht entziehen können. Allein ein Spaziergang über den Weihnachtsmarkt sorgt für eine wunderbare Auszeit. Kulinarische Köstlichkeiten wie Punsch oder Glühwein lassen selbst den härtesten Arbeitstag entspannt ausklingen. Ganz zu schweigen von all den Weihnachtskeksen, Lebkuchen und sonstigen Leckereien.

Das weihnachtliche Schmücken des Hauses oder der Wohnung sowie die farbliche Gestaltung des Gartens steigern die festliche Stimmung. Der Dezember hat die längsten Nächte und dunkelsten Tage. Dank Weihnachten und seiner märchenhaften Beleuchtung erscheinen uns die Nächte nicht ganz so dunkel und deprimierend wie sonst.

Die Feiertage mit seinen Liebsten zu verbringen, ob mit Familie oder guten Freunden, sorgt für einen harmonischen Schlusspunkt am Ende eines anstrengenden Jahres. Zudem ist diese Zeit für viele mit einer kurzen digitalen Auszeit verbunden. Auf Casinospiele brauchen Sie deswegen nicht zu verzichten. Feiern Sie Weihnachten im Casino, ganz ohne Smartphone, dafür mit Dinner, Jetons und mit etwas Glück bei einem hübschen Gewinn.

Jedes Land hat seine speziellen Weihnachtsrituale. So wird in Italien ein ganzer Monat lang, vom 6. Dezember bis 6. Januar, Weihnachten gefeiert. Statt dem Nikolo erscheint am 6. Dezember „La Befana“, eine gute Hexe. Sie gilt als Frau des Weihnachtsmannes. Sie beschenkt die braven Kinder und bestraft mit Kohlestückchen in den Schuhen die ungezogenen. In Schweden beginnt die Dekoration zu Weihnachten bereits im November. Und obwohl es ein Land mit alten Traditionen ist, wird am Weihnachtstag jedes Jahr am Nachmittag ein Weihnachtsspecial mit Donald Duck ausgestrahlt. Dazu wird ein Glühwein, der Glogg, getrunken.

Auch südliche Länder, in denen es keinen Schnee gibt, lassen sich nicht vom Feiern abhalten. Weihnachten in Venezuela gilt als buntestes Weihnachtsfest auf der ganzen Welt. Es gibt Feuershows und auf den Straßen wird getanzt, gefeiert und gemeinsam musiziert. Am längsten wird auf den Philippinen Weihnachten gefeiert. Hier beginnt der Verkauf von Geschenken und dekorativen Elementen bereits im September. Als Höhepunkt gilt die Mitternachtsmesse, die oft bis in die frühen Morgenstunden dauert und deswegen als „Hahnenschreimesse“ bekannt ist. Als Abschluss von Weihnachten und der Feierlichkeiten gilt das Dreikönigsfest.

Online Casinos: Weihnachtsstimmung pur

Das Fest der Liebe ist zugleich auch das Fest der besten Boni. In kaum einer anderen Zeit zeigen sich die verschiedene Online Casinos so großzügig. Die weihnachtliche Bonusreise beginnt meist schon Anfang Dezember in Form eines Adventskalenders. Hinter jedem Türchen sind verschiedene Preise, Freispiele oder andere Bonusangebote versteckt. Und je näher der Weihnachtsabend rückt, desto großzügiger gestalten sich die Promotionen und der Bonus an Heiligabend fällt ohnehin am größten aus.

Unsere Slot-Tipps zu Weihnachten

Für die richtige Weihnachtsstimmung sorgen zudem unsere Spieletipps für verschiedene Video Slots. Santa Surprise von Playtech stellt einen gelungenen Weihnachtsautomaten dar, bei dem sich alles um bunte Geschenke und aufregende Features dreht. Mit Wild- und Scatterzeichen, Freispielen, Multiplikatoren und einem Bonusgame verwandelt sich jeder Tag in eine Bescherung. Die wunderschöne Grafik erhöht die Spielfreude und bekehrt vielleicht sogar den einen oder anderen Weihnachtsmuffel.

Xmas Joker von Play’n GO lässt klassisches Flair mit seinen drei Walzen und fünf fixen Paylines entstehen. Joker- und Scatterzeichen sorgen für kontinuierliche Gewinne und reaktivierbare Freispiele. Das Design wirkt homogen, von einer spielerischen Leichtigkeit getragen und sorgt für eine nostalgisch schöne Optik. Dieses Spiel hebt sich gekonnt von der Masse an Spielautomaten ab und lässt zudem den Zauber der Weihnachtszeit nach wenigen Runden wieder aufleben.

Ebenfalls von Play’n GO ist der Slot Holiday Season, der Ihnen bei jeder Drehung Weihnachtsgewinne oder Freispiele bescheren kann. Mit seiner leuchtend funkelnden Grafik sorgt er für eine Adventszeit voller Überraschungen und bereitet jeden Spieler optimal auf den 24. Dezember vor.