In Deutschland ist endgültig der Winter und die kalte Jahreszeit angekommen. Es wird weniger Zeit an der frischen Luft verbracht und auch Besuche im Fußball Stadion sind nur mehr gut eingekleidet möglich. In einem Jahr sieht die Sache wenigstens bei den Fußballspielern anders aus. Dann findet die Weltmeisterschaft 2022 in Katar statt. Nachdem die Europameisterschaft erst ein halbes Jahr aus ist, war die Zeit noch nie so kurz zwischen zwei Fußball Großereignissen. Wir schauen uns den Stand der Dinge ein Jahr vor dem Turnier an.

Die Teilnehmer und die derzeitigen Favoriten

Natürlich ist es ein Jahr vor der Weltmeisterschaft noch nicht leicht, einen Favoriten zu bestimmen. Trotzdem zeichnet sich ein gewisser Kreis an potenziell geeigneten Mannschaften schon ab. So wird entweder der amtierende Europameister Italien oder Cristiano Ronaldo mit Portugal nicht zur WM fahren. Dagegen sind bereits Katar, Argentinien, Brasilien, Belgien, Dänemark, Deutschland, England, Frankreich, Kroatien, Niederlande, Schweiz, Serbien und Spanien fix qualifiziert. Bei Experten sind derzeit Frankreich und Brasilien in der Favoritenrolle. So haben die beiden Nationen bei Sportwetten auf JackOne mit einer Quote von 7,00 die besten Chancen. Dieser und andere Wettanbieter mit deutscher Lizenz bieten gute Serviceleistungen sowie viele Zahlungsmöglichkeiten, um den Einsatz so bequem und sicher wie möglich tätigen zu können. Auch bei anderen Teams sollte es sich lohnen, die Quoten im Auge zu behalten, denn ebenso positiv werden etwa die Chancen von Argentinien bei der WM bewertet. Bei der wahrscheinlich letzten WM von Lionel Messi stehen die Zeichen gut, dass er endlich den Titel holen wird. Grund dafür ist aber weniger Messis Klasse allein, sondern auch der restliche Kader der Argentinier. Mit Emiliano Martinez, Cristian Romero, Lisandro Martinez und Rodrigo de Paul stehen erstmals in Messis Karriere auch Spieler im Kader, die für defensive Stabilität sorgen. In der Offensive gibt es mit Angel di Maria und Lautaro Martinez zusätzlich starke Alternativen. Messi hat in der Vergangenheit jedoch bereits bewiesen, dass er für Tore auch im Alleingang sorgen kann.

Der Austragungsort Katar

Nachdem die Stadien in Katar alle entweder in Doha oder in der Nähe sind, wird es eine fanfreundliche Anreise werden. Derzeit wird ein Stadtbahnsystem gebaut, welches alle Stadien mit dem Hauptbahnhof verbindet. Es werden insgesamt acht Stadien bespielt, wobei bis auf das größte Stadion bereits alle fertiggestellt sind. Darunter sind auch einige architektonische Highlights:

So bietet das Lusail Iconic Stadium in Lusail Platz für über 86.000 Zuschauer und soll der Schauplatz für das Endspiel sein.

Auch auf Umweltfreundlichkeit wird Wert gelegt. Beispielsweise wurden beim Bau des Education City Stadium in ar-Raayan 20 % umweltfreundliche und 50 % lokale Materialien verwendet. Dadurch ist es eines der umweltfreundlichsten Stadien der Welt. Das Stadion, das an einen geschliffenen Diamanten erinnern soll und deswegen Juwel der Wüste genannt wird, wurde bereits 2020 fertiggestellt und war schon der Spielort des Finales der Club-WM 2020, welche Bayern München gewinnen konnte.

Ebenfalls beeindrucken ist das Al-Bayt Stadion in al-Chaur, welches ein schließbares Dach hat und als Ganzes an ein traditionelles Zelt der Nomaden Katars erinnern soll. Dieses Stadion bekam ebenfalls fünf Sterne in einer Nachhaltigkeitsstudie.

In jedem Stadion befindet sich ein eingebautes Kühlsystem, um die Temperaturen zu regulieren, da es sonst zu warm für Hochleistungssport wäre. Nach der WM sollen die Stadien verkleinert und die Sitze an Stadien in anderen Ländern gespendet werden.

Nur mehr ein Jahr und wir haben endlich wieder ein Fußball Großereignis. Dieses Mal findet es im Nahen Osten in Katar statt und die ersten Teilnehmer sind bereits fix dafür qualifiziert. Bei diesen Teilnehmern sind auch schon Favoriten inkludiert, wie Frankreich, Brasilien und Argentinien. Auch die Stadien werden rechtzeitig fertiggestellt sein und uns ein Fußballspektakel kurz vor der Weihnachtszeit bieten. Am 18. Dezember 2022 wird dann am vierten Advent der Weltmeister 2022 feststehen.