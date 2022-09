Der Kampf zwischen Online Casinos ist härter als je zuvor, um Kunden wie Sie und mich zu verlocken. Dieser Kampf führt zu höherer Qualität, einschließlich besseren Online Casinos und Software sowie besserer Bonuspakete.

In diesem Beitrag möchten wir Ihnen zeigen, welche Boni es in den besten Bonus ohne Einzahlung Casinos in Österreich gibt. So werden Sie sofort feststellen, welcher zu Ihnen passt.

Was sind die verschiedenen Arten der Boni ohne Einzahlung?

Auch wenn kostenlose Boni ohne Einzahlung einen wesentlichen Faktor gemeinsam haben, bedeutet das nicht, dass es auf dem Markt keinen Raum für Variationen gibt.

Tatsächlich ist die Auswahl und Vielfalt der Willkommensboni, die in Online Casinos angeboten werden, erstaunlich groß.

Die vielen Arten von Boni ohne Einzahlung lassen sich oft in einige wenige Kategorien einteilen, von denen sich jede durch andere Features auszeichnet, die ein einzigartiges Spielerlebnis bieten.

Die verschiedenen Arten der Boni ohne Einzahlung

· Kostenloses Bonusgeld Angebot: Diese Art von Bonus tut genau das, was auf der Verpackung steht: Sie zahlen echtes Geld auf Ihr Konto ein. Danach können Sie es an einer Reihe anderer Spiele Ihrer Wahl (meistens Slots) verwenden. In den meisten Fällen sollten Sie damit rechnen, an dieser Stelle einen kleinen Geldbetrag zu erhalten. Nur sehr wenige Casinos zahlen mehr als 10€ für Angebote dieser Art aus.

· Freispiele/Free Spins: Eine andere Art von Bonus ohne Einzahlung, die regelmäßig angeboten wird, sind Freispiele, die Sie ebenfalls ohne Einzahlung erhalten können. Wenn Sie sich mit Online Casinos auskennen, dann wissen Sie, dass diese besondere Form des Bonus nur für Slots gilt. Der Wert ist normalerweise recht gering und liegt in der Regel zwischen 0,10€ und 0,20€. Diese Form des Bonus ohne Einzahlung ist sehr hilfreich für Spieler, die nach einer Methode suchen, brandneue Slot-Spiele zu testen, ohne ein finanzielles Risiko einzugehen.

· Kostenloses Guthaben: Kostenloses Guthaben sind eine Form des Bonus, die weitaus seltener vorkommt, aber hin und wieder auftaucht. Apropos Zeit, genau die haben Sie hier zu gewinnen. Das heißt, Sie erhalten eine bestimmte Zeitspanne, um ein Spiel oder eine Reihe von Spielen zu spielen, und diese Zeitspanne kann von ein paar Minuten bis zu einer Stunde oder in manchen Fällen sogar mehr reichen. Während der zugewiesenen Zeit dürfen Sie nur einen bestimmten Geldbetrag setzen. So gesehen gehen wir davon aus, dass Sie zusätzlich zum kostenlosen Spiel auch kostenloses Bargeld erhalten.

· Mobil exklusiv: Es kann vorkommen, dass ein Anbieter den Wunsch hat, die Spieler dazu zu bewegen, sich auf eine Weise mit seiner Website zu beschäftigen, die sich von der Norm unterscheidet. Dies kann durch die Einführung eines brandneuen Spiels oder Slot-Titels geschehen oder durch die mobile Website oder Casino-App des Unternehmens. Kunden werden mit einem Bonus ohne Einzahlung belohnt, wenn sie sich anmelden und auf der vom Anbieter angebotenen mobilen Plattform spielen. So können sie ihr Ziel erreichen. Diese Anreize sind nur auf dem Handy verfügbar und können in Form von kostenlosem Bargeld, Freispielen oder zusätzlicher Spielzeit erfolgen.

· Cashback: Heutzutage gibt es eine schwindelerregende Vielfalt an verschiedenen Cashback Boni. Einige Aktionen bieten Cashback bei bestimmten Umsatzbedingungen, während andere einen festen Anteil der Verluste des Spielers als Entschädigung anbieten. Obwohl die Annahme eines Cashback Bonus voraussetzt, dass Sie zunächst eine Einzahlung vornehmen und diese Gelder dann verspielen, zeigt die Tatsache, dass Sie Cashback für Ihre Verluste erhalten, dass die betreffende Wette entweder vollständig oder teilweise risikofrei ist.

· Live Dealer Bonus: Das Live Casino ist für einige der einzahlungsfreien Boni geeignet. Das bedeutet, dass Sie verschiedene Live Dealer Spiele genießen können, und dabei neue Titel kennenlernen, die von echten Dealern bedient werden.

Warum bieten österreichische Online Casinos Boni ohne Einzahlung an?

Diese Boni werden von den Casinos als Folge der intensiven Situation in der Branche angeboten.

Das bedeutet, dass sie Ihnen einen Grund bieten möchten, ihre Website zu besuchen und auszuprobieren. Das Hauptziel dieses Unterfangens ist es, Besucher dazu zu bringen, durch die digitalen Türen des Casinos zu gehen.

Sie werden häufig auf Casinos stoßen, die einen Bonus ohne Einzahlung für eine Reihe von vordefinierten Kriterien anbieten.

Wenn sie zum Beispiel die Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes neues Casino-Spiel lenken wollen, wie Age of the Gods, Starburst, Book of Dead oder Gonzo’s Quest, oder auf etwas anderes, können sie dies tun, indem sie das Angebot exklusiv für diese Titel machen.

Auf diese Weise können Sie jede beliebige Veröffentlichung eines neuen Casinospiels hervorheben.