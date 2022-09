Wer träumt nicht davon, einmal die Freiheit auf hoher See zu genießen? Das Meer Kroatiens bietet die perfekte Kulisse für einen unvergesslichen Urlaub. Erleben Sie die Schönheit der Natur vom Wasser aus und begeben Sie sich auf eine außergewöhnliche Entdeckungsreise. Ob nur ein paar Stunden raus auf die Adria oder mit einem Traumboot Kroatien mehrere Tage entdecken: Die Seeflotte ist breit aufgestellt und macht Lust auf mehr Meer. Die unvergleichlichen Naturlandschaften bringen Sie weit weg von Stress und Hektik.

Kroatien ist bekannt für seine traumhaften Inseln und Küstenlandschaften. Mit einem Boot können Sie bequem von Insel zu Insel reisen und die Schönheit der Landschaft hautnah erleben. Die verträumten Städte an der kroatischen Küste bieten viele Sehenswürdigkeiten und Attraktionen. In jedem Teil des Landes erwartet Sie ein Stück kroatische Geschichte. So haben neben Dubrovnik und Zagreb insgesamt acht Städte das Siegel der UNESCO erhalten.

Mit bis zu 2.500 Sonnenstunden im Jahr, kristallklarem Wasser, naturbelassenen Stränden, abgelegenen Buchten und geschichtsträchtigen Plätzen ist Kroatien schon lange kein Geheimtipp mehr. Wie wäre es beim nächsten Urlaub die Zeit nicht nur am Strand zu verbringen, sondern ein Boot mieten in Kroatien ?

Auf einem Boot zu relaxen und die Sonne zu genießen, einen Tag mit Freunden verbringen oder eine der zahlreichen kleinen Inseln ansteuern – die Möglichkeiten sind vielfältig. Wir haben vom Bootsverleih in Kroatien eine breit gefächerte Auswahl unterschiedlicher Boote zusammengestellt.

Ein Boot mieten in Kroatien

Über das Portal können Sie in Kroatien ein Boot mieten und damit die schönsten Ecken des Landes erkunden. Mit dem Vermietungsservice haben Sie einen vertrauenswürdigen und zuverlässigen Partner an Ihrer Seite. Sie buchen das gewünschte Boot in wenigen Klicks online und machen Ihre Reise zu einem Traumurlaub.

Sie können verschiedene Arten von Booten für jedes Budget mieten. Zur Auswahl stehen kleine Boote, die selbst Anfänger leicht steuern und größere Schiffe, die ausreichend Platz für alle Freunde oder eine Reisegruppe mitbringen. Die Boote in Kroatien bringen alles mit, was Sie für einen Ausflug benötigen. Sie stehen zum vereinbarten Mietzeitpunkt startbereit zur Verfügung.

Schauen Sie sich die Inserate auf dem Portal genau an, zu jedem Boot gibt es detaillierte Informationen zur Ausstattung, Voraussetzungen zur erfolgreichen Vermietung und komfortable Extras. Die Piktogramme liefern die wichtigsten Fakten, wie die Anzahl der zugelassenen Personen, die Länge des Bootes, den Mietzeitraum und die Kabinen. In Abhängigkeit vom Mietzeitraum gibt es vom Besitzer einen variablen Bonus. Dieser Rabatt mindert nicht nur Ihre Ausgaben, er ist eine Einladung, mehrere Tage auf dem Meer zu verbringen.

Je nach Boot fallen verschiedene Zusatzkosten an, zum Beispiel für Bettwäsche, Kurtaxe oder Logbuch. Oftmals sind im Mietpreis die Ausgaben für den notwendigen Kraftstoffe noch nicht enthalten. Spätestens wenn Sie den Mietvertrag erhalten, sehen Sie die konkreten Ausgaben, die in Verbindung mit der Bootsvermietung in Kroatien anfallen.

Im nächsten Schritt bestätigt der Eigentümer die Mietanfrage und Sie werden sich über die Details und den Zeitpunkt einig. Ist es dann so weit und sie stehen kurz vor Ihrem Bootsausflug, erhalten Sie vom Eigentümer eine kurze Einweisung. Sie können offene Fragen stellen und direkt starten. Vorab sollten Sie das Boot inspizieren und herausfinden, ob es Ihren Vorstellungen entspricht. Dann steht der Vermietung der Boote in Kroatien nichts mehr im Wege und Sie können den Mietvertrag unterschreiben.

Wir setzen auf Transparenz und laden Sie ein, nach Ihrem Ausflug einen kurzen Erfahrungsbericht zu schreiben. So helfen Sie anderen Interessenten bei der Entscheidung und können Ihren ersten Eindruck unvermittelt weitergeben.