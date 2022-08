Begriffe wie Kryptowährungen, Blockchain, Bitcoin und NFT werden im Zeitalter der digitalen Technologie immer häufiger verwendet.

Die Wahrheit ist, dass aufgrund dieser Begriffe, die sich auf die neueste Methode für virtuelle Transaktionen beziehen, sowohl die mächtigsten Teams der Welt als auch Modeste darauf gesetzt haben, auf diese neue Welle aufzuspringen und die Geldmenge auf ihren Bankkonten zu vervielfachen.

Kryptowährungen, die ständig mit Bitsgap automatisierten Bots ausgetauscht werden, spielten eine wichtige Rolle beim Wechsel von Messi, bei mehreren europäischen Spitzenteams, die bereits über Token verfügen, bei neuen Teamsponsoren und bei Gehaltszahlungen.

Lionel Messi erhielt Kryptowährungen von PSG

PSG hat Lionel Messi mit Hilfe einer Kryptowährung erworben, die als „Fan-Token“ bekannt ist. Eine Ressource, die es den Fans eines bestimmten Teams ermöglicht, für den Zugang zu Premium-Privilegien wie Rabatten, Sonderangebote und sogar Stimmrechten für ihren Club zu zahlen.

Laut Reuters hat der argentinische Sportler zwischen 25 und 30 Millionen Euro in Form von Fan-Tokens von der Mannschaft erhalten, wobei die genaue Summe, für die er nach Paris geflogen ist, unbekannt ist.

Alle wurden von der Firma Chiliz als Teil seines Willkommens im Verein hergestellt. Der Vertrag von Messi mit den Parisern ist ein „Meilenstein“ für künftige Verträge mit Fußballstars, die diese Art von Vergütung beinhalten.

Der erste Kryptounterzeichnete Frauenfußballvertrag

Tigres hat den ersten Crypto Transfer im Frauenfußball durchgeführt. Stefany Ferrer war die erste Spielerin der Liga MX Femenil, die zu einem Team der US National Women’s Soccer League transferiert wurde und bei Angel City FC unterschrieb.

Das Unternehmen Bitso machte Stefanys Transfer in den amerikanischen Fußball möglich.

Aufgrund der geschäftlichen Zusammenarbeit zwischen Tigres und der Organisation mit über 3,3 Millionen Abonnenten konnte dieser historische Deal anerkannt werden.

Bitso konnte vier Monate, nachdem es Ende November 2021 Sponsor von Tigres geworden war, seinen ersten wichtigen Schritt im Frauenfußball machen und entwickelte dann eine Partnerschaft mit der mexikanischen Nationalmannschaft.

NFTs werden im Fußball verwendet

Non-Fungible Tokens (NFT) sind eine Art digitaler Token, der die gleiche Technologie wie Coinobots verwendet und mit einem Echtheitszertifikat versehen ist.

Ein NFT wird online definiert als ein Foto, ein Video, ein Audio, ein Text oder eine bestimmte komprimierte Datei, der eine Kennung zugewiesen wurde und Metadaten wie den Namen des Urhebers, den ursprünglichen Wert und die Verkaufshistorie enthält.

NFTs sind im Wesentlichen Sammlerstücke, die sich auf digitale Kunst, Aufkleber, Sportfilme und andere Sammlerstücke konzentrieren.

Die NBA und bestimmte Fußballspieler, wie Keylor Navas und Neymar, haben begonnen, in diesen Markt einzugreifen, um den Verkauf ihrer Souvenirs mit demselben Ziel anzukurbeln.

Natürlich wurde auch der Fußball nicht vergessen. Eine Karte von Lionel Messi wurde für fast 1.000.000$ verkauft, während eine Karte von Cristiano Ronaldo für etwas mehr als 265.000$ verkauft wurde.

Beide Karten wurden von Sorare versteigert, einer Plattform, die NFTs in ein Gewinnspiel integriert, bei dem der Besitzer der seltensten Fußballkarten gewinnt.

Im Juni 2021 schlossen sich Keylor Navas, James Rodriguez, Joao Felix und sechs weitere Fußballspieler den Blockchain-Bemühungen von Zilliqa und Polaris Sport an, um NFTs zu werden und ihre speziellen Inhalte zu vermarkten.

Das Alleinstellungsmerkmal des Unternehmens ist die Möglichkeit für bestimmte zufällig ausgewählte Kunden, Produkte mit dem Autogramm eines prominenten Helden zu erwerben.

Der Club Leandro Alem bezahlt seine Mitarbeiter mit Kryptowährung

Die Fußballer von Leandro N. Alem sind die ersten in Argentinien, die Zahlungen in Kryptowährung akzeptieren.

Daniel Etcheverry, der Manager des Clubs, ließ sich von dem inspirieren, was in anderen Zeitzonen durch Kryptowährungen geschah, und wollte die Art und Weise ändern, wie seine Spieler ihre Schecks am Ende des Monats erhielten.

„Ich dachte, das wäre eine fantastische Sache für einen so großen Sport wie den Fußball“, sagte Etcheverry.

In einem Interview sagte er: „Das Schöne an Kryptowährungen ist, dass es keine Regulierungsbehörde gibt, sondern dass sie von den Nutzern selbst kontrolliert werden.“

Die einzige verwendete Technologie ist das Blockchain-Netzwerk, das sicherer ist als jede Bank.

Lautaro Constanzo, ein Fußballspieler von Leandro Alem, unterstützte die Entscheidung seines Mannschaftskapitäns, indem er feststellte, dass „sie – seine Mannschaftskameraden und er – immer das nehmen, was zu ihrem eigenen Besten ist.“ Es war etwas Unerwartetes für sie, das sie nicht ganz nachvollziehen konnten.

Nach einer Weile im Verein wollen Sie aufsteigen und gewöhnen sich an den Gedanken, dass er eine Geldquelle ist.

Die Teams setzen stark auf Token

Mit der WM vor der Tür, setzten immer mehr Sportler und Mannschaften auf Tokens, und einige tragen sogar Token auf ihren Trikots.

Paris Saint-Germain, FC Barcelona, Manchester City, Inter Mailand, Atletico Madrid und Arsenal London sind zweifellos die besten Beispiele für diese Mannschaften.

Aufgrund ihrer Bedeutung für die Vereinswerbung, die Interaktion mit den Fans und die finanzielle Unterstützung haben Sport-Tokens eine enorme Revolution erlebt.

Der Handel mit Bitcoin und der Besitz von Token hat sich in der Welt des Fußballs glücklicherweise erfolgreich entwickelt.

Selbst wenn Sie nur die Spielerkäufe, die Gehaltszahlungen in Kryptowährung und die zahlreichen Fan-Tokens berücksichtigen, sieht die Zukunft vielversprechend aus.