Bald kommen bei der Weltmeisterschaft in Katar 32 Nationalmannschaften auf der größten Bühne, die der Fußball zu bieten hat, zusammen und kämpfen um den Weltmeistertitel. Wir schauen uns heute die Länder und ihre beste aktuelle Weltmeister Quoten an.

Spanien: Nachdem der spanische Fußballverband RFEF einen Tag vor Beginn der Weltmeisterschaft den Trainer Julen Lopetegui entließ und ihn durch Fernando Hierro ersetzte, reichte es nur zum Achtelfinale, in welchem man von Gastgeber Russland im Elfmeterschießen ausgeschalten wurde. Im Anschluss verpflichtete man Ex-Barca-Coach Luis Enrique, der die Mannschaft seitdem mit Unterbrechung im Jahr 2019 leitet. Bei der EM 2021 kam er bis ins Halbfinale und im Nations League-Finale 2021 verlor man gegen Frankreich. Nichtsdestotrotz baute Luis Enrique seit seiner Verpflichtung eine starke Furia Roja auf, die unter anderem Deutschland mit 6:0 in der Nations League schlug. Die Mischung aus jungen Spielern wie Pedri oder Gavi und erfahrenen Kickern, namentlich Busquets oder Alba, macht Spanien zu einem der Kandidaten auf den Titel in Katar.

Brasilien: Nach der historischen 1:7-Klatsche, die als „Mineiraço“ in die brasilianische Fußballgeschichte einging, und dem Viertelfinal-Ausscheiden 2018 gegen Belgien will die Selecao wieder mit positiven Resultaten auf der großen Bühne aufwarten. Die Qualifikation überstand man ungeschlagen und gewann dazu die Copa América 2019 auf heimischen Boden, während man sich 2021 den Argentiniern geschlagen geben musste. Tites Team ist aktuell eine der besten Mannschaften der Welt und reist als Weltranglistenerster nach Katar. Letzteres könnte jedoch ein kleines negatives Omen sein, denn nie zuvor gewann ein Land die WM, welches vor dem Turnier den obersten Platz in der FIFA-Weltrangliste besetzte. Nichtsdestotrotz ist die Selecao qualitativ eine der besten Mannschaften der Welt, die Tite, der nach der WM zurücktreten wird, den großen Titel bescheren will.

Argentinien: Der andere große Favorit aus Südamerika ist Argentinien. 2018 unter dem aktuellen Sevilla-Trainer Jorge Sampaoli schied man im Achtelfinale in einem packenden Spiel gegen den späteren Weltmeister Frankreich aus. Sein Nachfolge wurde Lionel Scaloni, der eine sehr starke Mannschaft aufbaute. Bei der Copa América 2019 erreichte er den dritten Platz und ist seit dem Halbfinale gegen Brasilien in eben jenem Turnier ungeschlagen, sprich seit 35 Spielen. Den Rekord hat Italien inne, die zwischen September 2019 und Oktober 2021 lediglich zwei Matches länger keine Niederlage hinnehmen mussten. 2021 gewann man die Copa América, 2022 das Finalissima gegen Italien und geht mit jungen Wilden wie Julián Álvarez, Cuti Romero und Enzo Fernández sowie erfahrenen und älteren Spielern, namentlich Nicolas Otamendi oder Emiliano „Dibu“ Martinez, in Lionel Messis letzte WM .

England: Mittlerweile sind es 66 years of hurt, die die Three Lions hinter sich haben. Trotz all der großartigen Spieler, die die Mutter des Fußballs hervorbrachte, gelang es ihr abgesehen von der Heim-WM 1966 nie einen Titel zu erringen. Seit 2016 ist Gareth Southgate im Amt. Er formte seitdem die englische Nationalmannschaft in den letzten Jahren und entwickelte sie zu eine der stärksten Nationen in Europa. Seine bisher größten Erfolge als Nationaltrainer seines Heimatlandes sind der vierte Platz bei der Weltmeisterschaft 2018, der dritte Platz in der Nations League 2018/19 sowie die Vize-Europameisterschaft 2021. Zuletzt erntete er jedoch für seine Kaderauswahl sowie den Abstieg aus Liga A in der Nations League Kritik. Nichtsdestotrotz ist die englische Nationalmannschaft einer der größeren Anwärter auf den Titel. Mit großen Talenten wie Phil Foden oder Bukayo Saka sowie Führungsspielern, die beispielsweise auf die Namen Declan Rice oder Harry Kane hören, hat Southgate mitunter einige der besten Spieler der Welt zur Auswahl und wird sich erneut dem englischen Titelfluch stellen.

Deutschland: Historisch schlecht schnitt die DFB-Elf ab, als man bei der letzten WM hinter Schweden, Mexiko und Südkorea in der Gruppenphase ausschied. Noch nie zuvor musste man die Heimreise so früh antreten. Deutschland war bereits das vierte Land im 21. Jahrhundert, das als Weltmeister in der Vorrunde der nächsten Ausgabe eliminiert wurde. Seit dem Ende der Amtszeit konnte Hansi Flick die deutsche Nationalmannschaft jedoch weitestgehend umbauen und stabilisieren. Mit vielen Spielern, die in ihren Vereinen gut performen, darunter Manuel Neuer, Joshua Kimmich oder Kai Havertz, geht man in das Turnier. Für Deutschland wird das eine richtungsweisende WM, die zeigt, wo man auf der großen Bühne steht.

Frankreich: Der letzte Kandidat, den wir heute betrachten, ist Frankreich. Als aktueller Weltmeister und Nations League-Titelhalter ist die Équipe Tricolor natürlich ein Favorit auf den Pokal. Dennoch wurde man im EM-Achtelfinale 2021 von der Schweiz eliminiert und auch abseits des Platzes herrscht Unruhe im Verband FFF. Des Weiteren sieht sich Didier Deschamps mit Problemen auf dem Platz konfrontiert, da er seine Mannschaft verletzungsbedingt umbauen muss, worunter der Zusammenhalt und die Teamchemie nicht stimmen könnten. Die große Frage ist, ob Frankreich den Fluch der europäischen Weltmeister brechen und die Zeit in Katar trotz der Skandale erfolgreich gestalten kann.