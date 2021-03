Ciniax soll ein effektives Produkt sein, mit dem man die Gewichtsabnahme unterstützen und sogar beschleunigen Kann. Durch die Einnahme der Kapseln soll abnehmen so einfach wie noch nie gewesen sein, da die Fettverbrennung im Körper erhöht wird. Doch können die Herstellerversprechen wirklich eingehalten werden? Wir haben uns ausführlich über den Fatburner informiert und einen Selbsttest durchgeführt.

Was ist Ciniax?

Die Ciniax Kapseln sind Diätpillen aus natürlichen Inhaltsstoffen. Die Kapseln sind somit frei von irgendwelchen chemischen Zutaten, welche unserem Körper schaden könnten. Durch den enthaltenen natürlichen Wirkstoffkomplex wird die Fettverbrennung erhöht und die Gewichtsabnahme beschleunigt. Da es sich um ein Nahrungsergänzungsmittel handelt, können die Kapseln keine vollwertige Nahrung ersetzen, sondern werden zusätzlich eingenommen.

Mit Ciniax abnehmen? Selbsttest 2021



Wir wollten uns selbst davon überzeugen, ob man mit Ciniax abnehmen kann oder ob es sich nur um leere Versprechen bezüglich der Wirkung handelt. Durchgeführt hat unseren Selbsttest eine freiwillige Probandin. Aufgrund unseres Preisvergleichs haben wir uns entschieden, die Kapseln im Online-Shop baaboo zu bestellen, da diese dort zum besten Preis verfügbar waren und man ein 30 Tage Rückgaberecht hat. Das Produkt war dann auch innerhalb von 2 Tagen bereits bei uns, mit einer zügigen Lieferung konnte der Shop schon mal punkten.

Unsere Probandin Maria ist 33 Jahre alt und wog 85 kg zu Beginn unseres Tests. Sie hatte schon einige Diätprodukte ausprobiert, aber leider bislang keinen Erfolg damit gehabt. Sie war also ziemlich skeptisch, ließ sich aber dennoch auf den Versuch ein und war auf das Ergebnis gespannt.

Tag 1: Zu Beginn besprachen wir den Ablauf des Selbsttests. Wir haben einen Testzeitraum von 45 Tagen festgelegt, somit reicht eine Dose aus. Die Einnahme soll wie vom Hersteller empfohlen durchgeführt werden, jeweils morgens und abend eine Kapsel. Außerdem einigten wir uns darauf, dass wir alle 15 Tage ein Update erhalten.

Tag 15: Die ersten 15 Tage waren um und wir erhielten das erste Zwischenergebnis unseres Tests. Maria berichtete, dass die Einnahme der einfach sei, die Kapseln sind leicht zu schlucken und geschmacksneutral. Ihr Heißhungerattacken blieben bereits nach den ersten Tagen aus und sie fühlt sich insgesamt viel fitter. Auf der Waage hat sich noch nicht allzu viel getan, dennoch ist bereits ein Kilo runter.

Tag 30: Mittlerweile sieht man bereits, was die Ciniax Kapseln bei Maria bewirken. Sie sieht wesentlich frischer und fitter aus, hat weitere 3 Kilo abgenommen, welche sich auch schon bemerkbar machen, da die Jeans zu groß werden und die Taille schmaler geworden ist. Sie selbst sagt auch, dass sie nicht nur über den Gewichtsverlust begeistert ist, sondern im Alltag auch viel mehr Energie verspürt.

Tag 45: Nach dem festgelegten Testzeitraum besuchte uns Maria zum letzten Mal und berichtete uns sofort, dass sie die Kapseln auch weiterhin einnehmen möchte, zumindest solange, bis sie ihr Wunschgewicht erreicht hat. Im gesamten Zeitraum hatte Maria mit keinerlei Nebenwirkungen zu kämpfen und sowohl die Optik wie auch die Waage haben bestätigt, dass man mit Ciniax Kapseln erfolgreich abnehmen kann. Selbstverständlich ist uns bewusst, dass die Kapseln bei jedem Menschen unterschiedlich wirken können und die Erfolge somit variieren können.

Ciniax Erfahrungen und Bewertungen

Nachdem wir uns bereits ein eigenes Bild von Ciniax gemacht hatten, wollten wir wissen, wie es um die Erfahrungen anderer Anwender steht. Bei unserer Recherche sind wir im Internet auf zahlreiche positive Kundenmeinungen und Erfahrungsberichte in einem Forum und auf mehreren anderen Webseiten gestoßen. In den Bewertungen kann man ebenfalls nachlesen, dass die Anwender mit den Kapseln abnehmen konnten. Zu Nebenwirkungen fanden wir keinerlei Hinweise, was vermutlich an den natürlichen Inhaltsstoffen liegt.

Ciniax Einnahme und Dosierung

Grundsätzlich sollte die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln immer nach Vorgabe des Herstellers erfolgen, so auch bei Ciniax. Täglich sollen 2 Kapseln mit ausreichend Flüssigkeit eingenommen werden. Es empfiehlt sich jeweils morgens und abends 1 Kapsel zu schlucken. Die vorgegebene Dosierung sollte nicht überschritten werden, um jedoch optimale Ergebnisse zu erreichen, sollten die Ciniax Kapseln über einen längeren Zeitraum eingenommen werden.

Für wen wäre die Einnahme sinnvoll?

Generell ist Ciniax sowohl für Männer wie auch für Frauen gleichermaßen geeignet. Wer effektiv Gewicht verlieren möchte, die Fettverbrennung ankurbeln und die Gewichtsabnahme beschleunigen bzw. unterstützen möchte, findet mit dem Präparat unserer Meinung nach eine sehr gute Möglichkeit. Wie man den Erfahrungsberichten entnehmen kann, steigern die Ciniax Kapseln obendrauf auch das allgemeine Wohlbefinden und die Energie im Alltag.

Wirkung und Wirkungseintritt

Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass die Kapseln wie vom Hersteller empfohlen über einen längeren Zeitraum eingenommen werden müssen, um optimale Ergebnisse zu erreichen. Die Dauer ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich, da jeder Körper anders auf die einzelnen Inhaltsstoffe reagieren kann. Einen genauen Wirkungseintritt können wir somit leider nicht vorhersagen. In unserem Test hat sich die Wirkung jedoch bereits nach den ersten Tagen gezeigt, da die Heißhungerattacken unserer Probandin ausblieben.

Ciniax Inhaltsstoffe und Zusammensetzung



Ciniax ist eine Diätpille aus natürlicher Herkunft und ohne chemische Zusatzstoffe. Der Hauptwirkstoff der Kapseln ist Garcinia Cambogia, diese gehört zu der Familie der Zitrusfrüchte. Aus der getrockneten Schale wird Hydroxycitric Säure extrahiert (HCA), dies ist bereits als sehr effektives Diätmittel bekannt und wird in sehr vielen Präparaten eingesetzt.

Mögliche Nebenwirkungen und Risiken

Laut Hersteller sind keine Nebenwirkungen bekannt. Auch in den Erfahrungsberichten der Anwender konnten wir bisher nichts zu Nebenwirkungen finden. Dies wird vermutlich an den natürlichen Inhaltsstoffen liegen, welche sehr gut verträglich sind. Jedoch sollte Ihnen bewusst sein, dass jeder Mensch unterschiedlich auf Inhaltsstoffe reagieren kann. Sollten Ihnen Unverträglichkeiten gegenüber einer der Inhaltsstoffe bekannt sein, empfehlen wir von der Einnahme abzusehen. Grundsätzlich sollten Kinde, Schwangere und stillende Frauen auf die Einnahme von Fatburnern verzichten.

Wo kann ich Ciniax kaufen?

DIe Ciniax Kapseln sind derzeit ausschließlich beim Hersteller oder im baaboo Online Shop erhältlich. Es handelt sich um kein medizinisches Produkt, hat keine PZN und ist nicht in Apotheken erhältlich. Außerdem gibt es auch keine offiziellen Angebote bei eBay oder Amazon.

Preisvergleich – Was kosten die Ciniax Kapseln?

Beim Hersteller kostet eine Dose Ciniax mit 60 Kapseln 49,90 Euro, hinzukommen noch weiter 4,90 Euro Versandkosten. Es werden zwei weitere Sparpaket angeboten, bei dem Sie 3 oder 6 Dosen auf einmal kaufen und von einem Mengenrabatt profitieren können.

Den günstigsten Preis für Ciniax Kapseln erhalten Sie derzeit jedoch im baaboo Shop. Hier können Sie die Maxi Dose mit 90 Kapseln für einen Sonderpreis von nur 29,95 Euro kaufen. Wenn Sie sich dort für ein Sparpaket entscheiden, haben Sie außerdem die Möglichkeit bis zu 2 Dosen gratis zu erhalten – z.b. beim 3+2 Sparpaket – hier zahlen Sie 3 Dosen und erhalten 2 weitere Dosen kostenlos zu Ihrer Bestellung dazu. Umgerechnet zahlen Sie dann nur noch 17,97 Euro für eine Dose, günstiger erhalten Sie diese nirgendwo. Die Lieferung durch den baaboo Shop erfolgt übrigens kostenlos, auch wenn Sie nur eine Dose bestellen.

Ciniax Kapseln bei Höhle der Löwen?

Im Internet sind wir immer mal wieder auf Gerüchte gestoßen, die behaupten, dass Ciniax bei der Sendung “Die Höhler der Löwen” vorgestellt wurde. Wir haben diese Behauptungen überprüft und nachgeforscht, doch keinerlei Hinweise für einen Zusammenhang gefunden. Auch auf der offiziellen Verkaufsseite gibt es keine Hinweise zu der Vorstellung in dieser TV Sendung. Es handelt sich hierbei also um Falschaussagen bzw. Gerüchte.

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Liegen offizielle Testberichte oder Studien vor? Auf offizielle Studien oder Testberichte sind wir bislang nicht gestoßen, doch auf der offiziellen Verkaufsseite finden wir Siegel, welche die 100% natürlichen Zutaten auszeichnen sowie ein “klinisch erwiesen” Zertifikat. Auch unser eigener Test hat die Wirkung der Ciniax Kapseln bewiesen.

Kann man mit Ciniax Kapseln wirklich abnehmen? Nicht nur unser Praxistest, sondern auch die Erfahrungen der Anwender zeigen, dass man den Gewichtsverlust mit Einnahme der Kapseln unterstützen kann.

Kann ich Ciniax in Apotheken kaufen? Nein, die Kapseln sind ausschließlich online beim Hersteller oder im baaboo Online Shop erhältlich.

Kann ich Ciniax bei Amazon oder eBay bestellen? Nein, weder Amazon noch eBay bieten die Kapseln derzeit im Sortiment an.

Ist die Einnahme gesundheitsschädlich? Da Ciniax auf natürlichen Inhaltsstoffen basiert, können gesundheitliche Risiken ausgeschlossen werden. Sollten jedoch Unverträglichkeiten gegenüber dem Inhaltsstoff bekannt sein, sollte die Einnahme nicht erfolgen.

Unsere Ciniax Bewertung

Die Wirkversprechen des Herstellers waren hoch gegriffen, konnten aber durch unseren Selbsttest bestätigt werden. Ciniax Kapseln sind ein effektives Diätmittel, welches beim Abnehmen hilft. Die Fettverbrennung wird aktiviert und der Stoffwechsel angekurbelt und das schon durch die Einnahme von 2 Kapseln täglich. Auch die Erfahrungen und Bewertungen anderer Anwender haben die Wirksamkeit der Kapseln bestätigt.

Außerdem haben Sie aktuell die Möglichkeit das Maxi Pack mit 30 Kapseln mehr zum günstigeren Preis als die reguläre Dose zu erhalten. Und sollten Sie sich für ein Sparpaket bei baaboo entscheiden, gibt’s sogar bis zu 2 Dosen gratis. Wir können bestätigen, dass es sich bei Ciniax um ein wirkungsvollen Produkt handelt und sprechen eine klare Kaufempfehlung aus.