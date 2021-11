Immer wieder lesen wir Beiträge im Internet, in denen es um dubiose Online-Shops geht, die ihre Kunden abzocken und dann im Nirwana verschwinden. Und ja, das Gefühl trügt nicht – natürlich gibt es diese Shops. Wie sieht es mit dem jungen Online-Händler baaboo aus? Ist baaboo fake? Dieser Frage wollten wir nachgehen und haben uns den Shop genauer betrachtet.

Wieso steht der baaboo Shop auf dem Prüfstand – woher kommen die Fake Gerüchte?

baaboo – das ist ein junger Online-Händler, der seit 2019 seine Waren im Internet anbietet. Neue Shops werden natürlich erstmal kritisch betrachtet. Das ist nicht verwunderlich, denn es tummeln sich viel „schwarze Schafe“ im Internet und die Vielzahl der Berichte über unseriöse Anbieter lässt einen sicherlich erstmal skeptisch reagieren. Schaut man dann noch auf den Firmensitz des Händlers – Estland – kommen schnell viele Klischees zusammen und man denkt „baaboo fake“. Wir wollten es aber genauer hinterfragen, denn viele Produkte werden hier zu einem unschlagbar günstigen Preis angeboten. Für Schnäppchenjäger und Sparfüchse wäre es zu schade, wenn hier nicht alles mit rechten Dingen zuginge. Eine gewisse Skepsis im Internet ist zugegeben ganz gesund, aber wir wollten es genauer wissen. Was hat es nun mit diesem baaboo Shop auf sich? Alles fake? Wir haken nach …

Wer steckt hinter baaboo?

Schauen wir uns kurz die Geschichte des Shops an. baaboo, mit Firmensitz in Estland wurde 2019 gegründet und ist seitdem online. Das Produktportfolio reicht von Alltagsprodukten wie Reinigungs- und Hygieneartikeln über diverse Gadgets für Spiel, Spaß und Sport bis hin zu Nahrungsergänzungsmitteln und vielen Aktionsangeboten. Sie können hier aber auch Elektronikprodukte, wie zum Beispiel tragbare Ventilatoren oder Lockenstäbe, bestellen. Darüber hinaus werden immer wieder viele innovative Produkte angeboten, die das Leben leichter machen.

Kann ich bei baaboo wirklich sicher bestellen?

In kurzer Zeit schaffte es baaboo eine Zusammenarbeit mit deutschen Versandhäusern und Speditionen zu etablieren, sodass eine Lieferung der bestellten Waren auch nach Deutschland innerhalb weniger Werktage möglich ist. Alleine diese Tatsache spricht schon für sich – es handelt sich bei baaboo definitiv um keine Briefkastenfirma. Auch preislich hat der junge Online-Händler viel zu bieten – nämlich sehr günstige Preise, die bei einem direkten Preisvergleich oftmals unter denen der bekannten „Platzhirsche“ der Branche liegen. Es ist also ein Paradies für Schnäppchenjäger. Ferner wird hier auch das Thema Sicherheit groß geschrieben. Dank modernster Verschlüsselungstechnologien sind sowohl die gesamte Bestellabwicklung als auch das Bezahlen bei baaboo abgesichert. So können Sie ohne einen Hauch von Unsicherheit Ihre gewünschten Waren bestellen und erhalten diese schnell und zuverlässig an Ihre Adresse geliefert. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, die auch bei den großen, bekannten Online-Portalen nicht hinterfragt wird.

Welche Kontaktmöglichkeiten gibt es bei baaboo?

Zu allen Fragen rund um den Shop oder den Produkten von baaboo können Sie jeder Zeit online Kontakt zum Kundencenter aufnehmen. Das Kundencenter ist die zentrale Anlaufstelle für den Kontakt zwischen Ihnen und dem Kundendienst des Händlers. Ihre Mail wird hier schnellstmöglichst bearbeitet und Sie erhalten innerhalb kürzester Zeit eine Antwort.

Wurde baaboo bereits als seriöser Shop verifiziert?

Als größter Onlinehandelsverband Europas ist der Händlerbund Sprachrohr und Partner der E-Commerce-Branche. Diesem Gremium gehört baaboo seit dem 31.08.2021 an. Hier werden auch ein Kundenbewertungssystem für Online-Shops und das Gütesiegel „Käufersiegel“ erstellt. Aber auch zahlreiche Erfahrungsberichte verifizieren den Onlineshop maßgeblich. So hat er bei trustpilot bereits über 40.000 Bewertungen erlangen können.

Häufige Fragen

Uns erreichen immer wieder zahlreiche Fragen zu baaboo selbst. Hier haben wir noch weitere Fakten über den Online-Händler zusammengestellt.

Wie sind die Lieferzeiten bei baaboo? In der Regel erfolgt der Versand der bestellten Waren innerhalb weniger Werktage. baaboo selbst gibt eine Lieferzeit von meist 1-3 Werktagen an. Sollte ein gewünschter Artikel einmal nicht vorhanden sein, so wird Ihnen das beim Bestellen mitgeteilt und gleichzeitig der voraussichtliche Liefertermin avisiert.

Erstattet baaboo den vollen Betrag bei Rücksendung? Jeder kennt das, man hat etwas bestellt und es gefällt doch nicht. Aber auch das ist bei baaboo kein Problem, Ihre Waren können in der Regel problemlos retourniert werden und Sie erhalten den Kaufpreis zurück, wenn Sie die Waren vorschriftsmäßig zurücksenden. Seit Juni 2014 gilt gemäß EU-Recht auch in Deutschland, dass Betreiber von Online Shops die Kosten für Rücksendungen vollständig an den Käufer weitergeben dürfen. Die gute Nachricht – baaboo macht von diesem Recht keinen Gebrauch. Die Kosten der Rücksendung werden Ihnen nicht in Rechnung gestellt. Außerdem bietet baaboo seinen Kunden eine 30 Tage Geld zurück Garantie an, von der Sie Gebrauch machen können, sollte der Artikel Ihnen nicht gefallen.

Gibt es ein Kundencenter bei baaboo? Ja, das Kundencenter des Online-Shops erreichen Sie 24 Stunden online.



Fazit – Ist baaboo fake oder seriös?

baaboo muss sich am Markt als neuer Onlinehändler nicht verstecken, ganz im Gegenteil. Mit vielen preisgünstigen Angeboten und innovativen Trendprodukten kann der Online-Shop nicht nur Schnäppchenjäger überzeugen. Die hochwertigen Waren werden sorgsam verpackt und die Verpackungsmaterialien sind aus umweltfreundlichen Rohstoffen hergestellt. Mit einem ausgezeichneten Kundendienst und schnellen Lieferungen hat sich baaboo zu Recht einen Namen in Sachen Onlinehandel gemacht. Wir hoffen, wir konnten alle Zweifel an der Seriosität des Händlers ausräumen – es handelt sich um ein zuverlässiges Unternehmen, bei dem Sie einfach und unkompliziert Ihre Bestellung platzieren können.