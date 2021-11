Beim Bild des dauernd vor dem PC oder der Konsole sitzenden Nerds handelt es sich um ein Klischee, das durchaus seit vielen Jahren und mittlerweile Jahrzehnten der Wahrheit entspricht. Gerade jüngere, schulpflichtige Kinder haben nur selten die Kontrolle über die eigene Zeit beim Computerspielen.

Werden die jungen Gamer irgendwann einmal erwachsen und lässt diese bis dahin die Faszination des Spiels noch nicht los, so haben sie vollkommen andere Beweggründe, um sich nach der besten Zeit für Videospiele umzuhören. Um sich der Fragestellung einzelner Gamer nähern zu können, ist es wichtig, deren Motive zu kennen. Der eine will gegen möglichst viele Gegner aus aller Herren Länder antreten, ein anderer möchte unglaubliche Preise einfahren und ein Dritter möchte es irgendwann schaffen, seine Gamingleidenschaft mit dem Arbeitsalltag in Einklang zu bekommen.

Diese Erörterung zeigt bereits auf, dass es gar nicht so einfach ist, eine allgemeingültige Antwort auf die Fragen dieser Zeit zu finden. Man bekommt im Online Casino 5 € gratis und schon kann es passieren, dass man ein neues Hobby für sich entdeckt hat. Um die Frage nach der richtigen Zeit zum Computerspielen beantworten zu können, muss sich aus zwei unterschiedlichen Blickwinkeln der Situation genähert werden. Da wäre zum Einen der persönliche Faktor, der auch das Zusammenspiel zwischen dem Videospielen und dem realen Leben reguliert. Ein zweiter Faktor, der bei vielen, die sich auf die Suche nach dem idealen Zeitpunkt zum Spielen begeben, eine Rolle spielt, ist die Aktivität anderer Spieler innerhalb eines Zeitfensters. Im Gegensatz zu den subjektiven Beweggründen im Faktor eins, geht es hier vorwiegend um den Erfolg, der sich bei einem Spiel erzielen lassen sollte.

Das eigene Verhältnis zum Spiel : Wie wirkt sich die Zeit, die vor dem PC oder der Konsole verbracht wird, auf das eigene Privatleben aus? Diese Frage sollte immer an erster Stelle kommen, denn selbst das beste Spiel ist nicht in der Lage, reale Erlebnisse zu ersetzen. Das soziale Leben, Freunde und die Familie dürfen bei aller Liebe und Leidenschaft zu Spiel niemals zu kurz kommen. Wer spät aus der Schule kommt und gleich mit dem Gaming oder nach einem erschöpfenden Arbeitstag als Erstes die Konsole aktiviert, der verpasst die seltenen Momente, die einem an derartigen Tagen mit der Familie bleiben. An derartigen Tagen ist es manchmal das Beste, die Konsole erst gar nicht anzumachen. Wer unbedingt eine Partie spielen möchte, der sollte das, natürlich im rechten Maß, vor dem Einschlafen machen oder auf das nächste Wochenende warten.

Die eigene Leistungsfähigkeit beachten : Egal, ob gegen das System oder gegen reale Gegner angetreten wird, moderne Spiele sind so gestaltet, dass einem diese alles abverlangen. Bestimmt haben sich schon einige dabei erwischt, wie es an bestimmten Tagen nicht mit der Konzentration oder der Reaktionsschnelligkeit funktionieren will. Eine pauschale Antwort auf die Frage, wann der Spieler am leistungsfähigsten ist, kann nicht gegeben werden. Vielmehr sollte jeder sehr genau auf sich selbst und seinen Körper hören. Während manche hervorragend unter Stress und im müden Zustand funktionieren, brauchen andere absolute Ruhe, einen vollen Magen und ausreichend Schlaf. Klappt es beim nächsten Mal nicht so gut oder wächst man förmlich über sich hinaus, so sollte man schleunigst herausfinden, woran das liegt. Dieses Wissen kann einem bei den zukünftigen Runden Gold wert sein.