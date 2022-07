Bevor sich die endgültige Verzweiflung breit macht, versuchen viele Menschen, sich Hilfe bei Schuldnerberatungsstellen zu holen, aber sind diese in der Lage, zu Rat und Tat zu stehen? Viele Schuldenberatungsfirmen werden immer wieder mit Betrug und Abzocke beim Kreditschutz in Verbindung gebracht, und Schuldner sind entsetzt über den Betrug. Wir nehmen Eco24 genauer unter die Lupe, denn sie verspricht etwas anderes und Besseres, aber steht sie auch zu ihrem Wort?

Was ist Eco24?

Eco24 ist eine Schuldner-Beratungsagentur mit Sitz in Göppingen. Die Online-Agentur steht unter der Prämisse, Menschen zu helfen, schuldenfrei zu werden.

Eco24 gibt dem Schuldner die Möglichkeit, sein privates und kollektives Vermögen auf einmal zu retten. Sie versucht auch sicherzustellen, dass der Schuldner die Situation nicht aufschiebt.

Die Entschuldung von Eco24 funktioniert in 5 einfachen Schritten.

Inkassobüros wollen so viel wie möglich von den Schuldnern. Wer Schulden hat, sollte sich daher an Eco24 wenden. Diese bietet eine kostenlose Analyse an. Sie muss alle Schulden und Gläubiger erfassen, damit man einen Überblick erhält. Sofort beginnt sie mit dem Sortieren und Ordnen der Schuldunterlagen. Es soll sofort geholfen werden, ohne zu warten.

Eco24 übernimmt die Verhandlungen mit dem Gläubiger.

Meist ist die Situation der verschuldeten Person schon so weit fortgeschritten, dass die Zeit drängt, sodass die Bearbeitung dieser Briefe der aktuell verschuldeten Person hier sofort erfolgt. Findet sich hier eine Person mit Rechnungen und weiteren ungeöffneten Briefen, werden auch diese Briefe bearbeitet.

Eco24 ist ein Schuldner-Beratungsunternehmen und bietet ein komplettes Schuldenmanagement für diejenigen, die es brauchen. Um aus dem Vertrag auszusteigen, kann der Verbraucher den Vertrag auf der Website kündigen.

Schritt für Schritt – Deutsche Erfahrung in der Schuldnerberatung

Sechs Millionen Deutsche kämpfen mit der Last ihrer Schulden, so wie sie sich durch die Finanzkrise kämpfen. Viele Unternehmen sind darauf aus, von dieser Notlage der Verbraucher, die bereits in Schwierigkeiten sind, zu profitieren. Schuldnerberatungen gibt es inzwischen an jeder Straßenecke und auch im Internet. Für unzufriedene Verbraucher kann es schwieriger sein, herauszufinden, welche Schuldner-Beratungsdienste seriös und welche gefälscht sind. Auch religiöse Einrichtungen und Verbraucherverbände verlangen von den Menschen Gebühren für die Schuldnerberatung.

Jedes Mittel ist recht, denn es ist 5 nach 12 …

Da jedoch die Zeit drängt und die Zahl der Menschen, die auf Hilfe warten, hoch ist, wird ein System eingeführt, das es den Menschen ermöglicht, einen Beratungstermin zu erhalten, ohne monatelang warten zu müssen. Wenn sie eine Schuldnerberatung brauchen, ist Eco24 der beste Dienst.

Viele wenden sich deshalb an Schuldner-Beratungsfirmen. Obwohl die Schuldner-Beratungsfirmen oft hohe Gebühren verlangen, helfen die meisten nicht bei der Lösung des Problems. Nur ein kleiner Prozentsatz der Anrufe landet bei einer Beratungsstelle, und wenn die Anrufer schließlich einen Termin bekommen, stellen sie fest, dass es nicht die Berater sind, die ihnen helfen können.

SCHULDNERBERATUNG UND 1500 EUR IM VORAUS

Der Geschäftsführer des Bundesverbandes privater Schuldnerberatungen e.V. sagte in einem Interview, dass viele private Schuldnerberatungen zwar schnelle Hilfe anbieten, aber bis zu 1.500 Euro im Voraus verlangen.

Im Falle einer Insolvenz sollten die Parteien auf jeden Fall einen Anwalt konsultieren, bevor sie einen Beratungsauftrag erteilen. Sie sollten sich über die Insolvenzordnung informieren und die Einkünfte und Kosten des Unternehmens eingehend erörtern. Sie sollten auch nachfragen, bevor sie sich beraten lassen.

Laut Internet haben viele Schuldner die Hilfe von Schuldner-Beratungsunternehmen in Anspruch genommen, und diese als sehr negativ bewertet, weil sie in der Regel keine finanzielle Erbauung erreichen. Noch schlimmer ist, dass manche Schuldner Zahlungen leisten müssen, bevor sie überhaupt Hilfe bekommen. Die Schuldenspirale dreht sich also weiter….

Bislang gibt es keine einheitliche EU-Entlastung

Das Institut für Finanzdienstleistungen ist eine Berufsorganisation, die vor fragwürdigen Schuldnerberatungen warnt. Das Iff betont, dass eine gute Schuldner- und Kreditberatung äußerst wichtig ist, denn nur so kann jemandem in seiner finanziellen Situation geholfen werden.

Das iff mahnt die Europäische Union, ein Verfahren zur Begleichung von Restschulden zu entwickeln, da die EU sonst Gefahr läuft, sich zu verschulden.

Da es in Deutschland kein Konkursamt gibt, kann sich eine Person nicht durch ein gerichtliches Verfahren vollständig von einer Schuld befreien. Sie werden oft als „Restschuld-befreit“ bezeichnet, und sobald sie befreit sind, wird die Person für „schuldenfrei“ erklärt.

Eco24 Erfahrungen, schnell und einfach?

Bei unseren Recherchen haben wir uns mit den Kreditberatungsdiensten befasst, die den Verbrauchern zur Verfügung stehen. Diese Zentren bieten unter anderem folgende Dienstleistungen an:

Schuldenfreie und unverbindliche Analyse. Wir verlangen keine Gebühren für die Beratung und sind für den Verbraucher in keiner Weise bindend.

Bei Eco24 gibt es keine Wartezeit. Sie können den Prozess und das Endprodukt sofort genießen.

Das Unternehmen sortiert und verbucht alle Belege, unbezahlten Rechnungen usw. Der Kunde muss keine Listen über seine Schulden erstellen.

Gläubiger vergessen oft, zu verfolgen, wann Zahlungen fällig sind. Deshalb wurde eine neue App namens Eco24 entwickelt, die solche detaillierten Informationen liefert.

Deutschlandweite Aktivität. Eco24 hat sich zum Ziel gesetzt, Schuldnern, die nicht genug Geld für ihre Zukunft haben, finanzielle Lösungen anzubieten, die ihnen ein normales Leben ermöglichen. Die Rechtsberatungsleistungen verursachen in der Regel zusätzliche, hohe Kosten.

Eco24 hat eine gute Internetpräsenz. Die Nutzer der Website können Bewertungen über ihre positiven Erfahrungen mit der Beratung und Betreuung durch Eco24 abgeben.

Ein Kunde hatte mehr als 15.000 Euro Schulden angehäuft, die er zurückzahlen musste. Er hatte jedoch seine Finanzen nicht richtig im Griff und war deshalb über ein Jahr lang verschuldet. Mit der fachkundigen Hilfe von Eco24 gelang es ihm, alle seine Schulden zu tilgen.

Eine Schuldenkatastrophe, die „zufällig“ passiert ist.

Viele Menschen in Deutschland sind pleite. Jeder Zehnte von ihnen ist bankrott, weil sich ihre finanzielle Situation durch die Wirtschaftskrise plötzlich verändert hat. Viele Menschen in Deutschland haben Schwierigkeiten, obwohl ihre Ausbildung, ihre Vorstrafen, ihre schlechte Haushaltsführung und ihr schlechter Umgang mit Geld nicht die Ursache für diese Probleme waren. Viele Menschen leben „unverschuldet“ in der Schuldenfalle, weil sich ihre finanzielle Situation durch die Wirtschaftskrise verändert hat.

Als Gründe werden von Eco24 genannt: Scheidung, Unterhaltszahlungen, eine Fehlinvestition, Verlust des Arbeitsplatzes, Verlust durch Tod des Partners, Krankheit, ein gescheitertes Unternehmen, eine gescheiterte Unternehmensgründung.

Dies kann ein Problem für einen Kreditnehmer darstellen, wenn sein Gesamteinkommen nicht ausreicht, um die monatlichen Zahlungen zu leisten. Um dieses Problem zu lösen, muss ein Kreditgeber möglicherweise Maßnahmen ergreifen, die für den Einzelnen geeignet sind.

Eco24-Test: Es sind mehr Menschen verschuldet als in der Vergangenheit.

Aus unabhängigen Finanzquellen haben wir erfahren, dass Eco24 von der Verbraucherzentrale eine hohe Bewertung erhalten hat. Dieses Finanzunternehmen ist ein unverbindlicher Vollservice für Schuldner und bietet einen zuverlässigen Service, den viele Verbraucher schätzen. Allerdings behauptet der Bericht, dass die unverbindliche Schuldnerberatung bei einer Umschuldung sehr erfolgreich sein würde. Obwohl die Schuldnerberater versuchen, mit den Gläubigern Rückzahlungspläne zu deren Bedingungen zu vereinbaren, sind sie nicht an die von ihnen getroffenen Vereinbarungen gebunden.

Verbraucherzentrale warnt vor Kosten für Schuldnerberatungen

Das Wichtigste bei einer Verschuldung ist, sich ein Budget zu setzen, sich daranzuhalten und Unternehmen zu meiden, die zu hohe Gebühren verlangen. Vermeiden Sie außerdem zusätzliche Kredite, da Sie diese möglicherweise nicht mehr bezahlen können. Diese Unternehmen werden Ihnen eine riesige Schuld aufbürden, die Sie nicht bezahlen können. Mit seriöser Hilfe gibt es keine Abzocke, sondern eine finanziell solide Lösung, um wieder auf einen finanziell sicheren Weg zu kommen.

Verbrauchergruppen haben Merkmale ermittelt, an denen sie einen Schuldnerberater erkennen können.

– Das Hauptproblem dieser Unternehmen ist das Fehlen eines wirksamen Systems der internen Kontrolle.

– diese Unternehmen basieren auf betrügerisch übertriebenen Versprechungen

– sie verkaufen Ihnen die Dienste des Anwalts und des Beraters, aber Sie können die Dienste nur erhalten, wenn Sie auf einen bestimmten Betrag Ihres Geldes verzichten

Eco24 hingegen arbeitet ohne Kosten für den Schuldner, wird aber sofort im Auftrag des Schuldners tätig.

Das Unternehmen arbeitet sich zügig durch seinen Schuldenberg und sortiert die ausstehenden Rechnungen, bevor es sich so schnell wie möglich an die Gläubiger wendet. Die langjährige Erfahrung und die kostenlosen Dienstleistungen sprechen für die Überlegenheit des Unternehmens.