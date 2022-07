Flugverspätungen haben für die Fluggäste oft drastische Folgen. Deshalb hat die deutsche und die europäische Legislative in den vergangenen 20 Jahren auch ordentlich nachgebessert. Wenn sich ein Flug verspätet ist, schuldet Ihnen die Fluggesellschaft möglicherweise eine Entschädigung. Je nach Dauer der Verspätung und der Entfernung, die Sie zurücklegen müssen, kann dies eine Menge Geld sein. Doch was sind Ihre Rechte als Fluggast, wenn Ihr Flug verspätet ist? Wir recherchieren, wo man am besten seine Entschädigung von der Fluggesellschaft beantragt.

Arten von Entschädigung bei Flügen

Wenn sich Ihr Flug um zwei Stunden oder mehr verspätet, haben Sie Anspruch auf eine Entschädigung durch die Fluggesellschaft. Der Betrag, den Sie erhalten, hängt von der Dauer der Verspätung und der Entfernung ab, die Sie zurücklegen müssen. Wenn Ihr Flug beispielsweise drei Stunden Verspätung hat, können Sie bis zu 600 Euro Entschädigung erhalten. Allerdings ist es nicht immer so einfach, an das Geld heranzukommen. Die Fluggesellschaften machen es den Passagieren oft sehr schwer.

Zur Beantragung von einer Entschädigung nach EU Recht können Sie sich zunächst ganz einfach an ihre Fluglinie wenden. Wenn Sie eine Erstattung wünschen, müssen Sie auf der Website der Fluggesellschaft ein Formular ausfüllen. Sie müssen Ihre Kontaktinformationen, die Flugdaten und den Grund für Ihren Erstattungsantrag angeben. Sobald Sie das Formular eingereicht haben, wird die Fluggesellschaft Ihren Antrag prüfen und entscheiden, ob Sie Anspruch auf eine Erstattung haben. Wenn Ihr Antrag genehmigt wird, erhalten Sie eine Gutschrift auf Ihr Bankkonto. Wenn Sie keinen Anspruch auf eine Erstattung haben, können Sie dennoch eine Entschädigung in Form von Gutscheinen oder Freikarten erhalten.

Soweit die Theorie: unglücklicherweise werden in der Praxis auch viele berechtigte Ansprüche nach unzureichender Prüfung abgelehnt.

Inkasso gegen zahlungsunwillige Airlines

Online Dienstleister wie Flugrecht.de können Ihnen dennoch helfen, wenn Ihr Antrag zu Unrecht abgelehnt wurde. Dort wird Ihr Fall unabhängig geprüft und sich gegebenenfalls in Ihrem Namen mit der Fluggesellschaft in Verbindung gesetzt. Die gute Nachricht ist, dass es dem Zentrum in den meisten Fällen gelingt, die Fluggesellschaften dazu zu bringen, ihren Verpflichtungen nachzukommen. Dafür wird nur eine geringe Provision fällig, und das auch nur, wenn der Antrag erfolgreich ist. Wenn Sie also am Flughafen festsitzen, weil sich Ihr Abflug verzögert, verzweifeln Sie nicht, im schlimmsten Fall gibt es noch Hoffnung auf eine satte Entschädigung.

Anspruch vorab überprüfen

Als Erstes müssen Sie prüfen, ob Sie überhaupt Anspruch auf eine Entschädigung haben. Dies hängt von den Bestimmungen der betreffenden Fluggesellschaft und der Dauer der Verspätung ab. Eine gute erste Adresse für diese Prüfung ist die Webseite von Flugrecht.de, wo Sie auch viele weitere nützliche Informationen zum Thema Luftverkehrsrecht finden. Im Zweifelsfall lohnt es sich immer, einen Blick in die Geschäftsbedingungen der Fluggesellschaft zu werfen.

Ob Sie Anspruch auf eine Entschädigung haben und wie hoch diese sein könnte, können Sie schnell und einfach online überprüfen. Geben Sie einfach Ihre Daten in den kostenlosen Entschädigungsrechner ein und Sie erhalten innerhalb weniger Minuten eine erste Einschätzung Ihrer Lage. Bei positivem Ergebnis können Sie das Geld dann direkt bei der Fluggesellschaft über das Online-Formular einfordern.