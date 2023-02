Ein Garten hat viel Vorteile, kann aber auch viel Arbeit verursachen. Je nach Jahreszeit fallen dabei verschiedene Arbeiten an, die erledigt werden müssen. Insbesondere im Herbst kann die Entfernung von Laub viel Zeit in Anspruch nehmen. Deshalb empfiehlt es sich, ein paar Tipps zu beachten, um den Aufwand möglichst zu minimieren. Auf diese Weise hat man mehr Zeit, um sich im Garten zu erholen, anstatt die Freizeit für vermeidbare Gartenarbeit opfern zu müssen.

1. Richtige Pflanzenwahl

Die Pflege der Pflanzen verursacht in einem Garten die meiste Arbeit. Wer hier von Anfang an die richtigen Pflanzen auswählt, kann sich langfristig viel Arbeit ersparen. Eine der effektivsten Möglichkeiten ist hierbei die Verwendung von immergrünen Pflanzen. Sie haben den klaren Vorteil, dass sie im Herbst nicht ihre Blätter verlieren und Laub verursachen. Zudem bieten sie das ganze Jahr über einen Sichtschutz, weshalb sie speziell als Grundstücksbegrenzung beliebt sind.

Wer trotzdem eine gewisse Vielfalt im Garten haben möchte, sollte auf langsam wachsende sowie mehrjährige Pflanzen zurückgreifen. Darüber hinaus lässt sich bezüglich des Unkrauts viel Aufwand vermeiden, indem seine Entstehung verhindert wird. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine einfache Möglichkeit, um dies umzusetzen, ist zum Beispiel das Mulchen. Auch bodendeckende Pflanzen sind eine Option, da sie dem Unkraut das Licht wegnehmen, welches diese zum Wachsen benötigen.

2. Lichtschachtabdeckung nutzen

Gebäude, welche über Kellerräume verfügen, haben in der Regel einen Lichtschacht, um natürliches Licht in die Kellerräume zu lassen. Zum Schutz werden solche Schächte dabei meist mit einem einfachen Gitter abgedeckt. Diese schützen vor Unfällen und erlauben es, darauf zu laufen. In der Regel können sie aber nicht verhindern, dass Dreck in den Schacht gelangt. Gerade im Herbst, wenn die Bäume ihre Blätter verlieren, kann sich in dem Schacht viel Laub sammeln. Aber auch Insekten und Sand können im Schacht zu einem Problem werden.

Einen solchen Schacht zu reinigen, ist dabei nicht ganz einfach, sondern verursacht viel Aufwand. Deshalb kann es hier sinnvoll sein, eine Lichtschachtabdeckung über den Schacht zu platzieren. Diese hält Laub und anderen Unrat aus dem Schacht fern, lässt aber gleichzeitig weiterhin das Licht der Sonne hindurch. Mit wenig Aufwand lässt sich so insbesondere im Herbst viel Arbeit vermeiden.





3. Geeignetes Werkzeug verwenden

Arbeit im Garten lässt sich nicht komplett vermeiden. Für die Arbeit, die anfällt, ist es aber wichtig, dass dabei geeignetes Werkzeug zum Einsatz kommt. Ansonsten macht man sich die Arbeit unnötig schwer. Gerade ein alter Rasenmäher kann beim Rasenmähen viel Aufwand verursachen. Deshalb sollte hier darauf geachtet werden, dass die Messer regelmäßig geschärft werden. Zudem ist es sinnvoll, sich spezielles Gartenwerkzeug anzuschaffen, welches zum Beispiel beim Entfernen von Unkraut aus Fugen behilflich ist.

Damit solche Werkzeuge auch lange halten und ihren Zweck einwandfrei erfüllen können, sollten diese sachgerecht aufbewahrt werden. Ansonsten können zum Beispiel Gartenscheren schneller anfangen zu rosten, was die Arbeit erschwert. Aus diesem Grund kann es sinnvoll sein, eine Gartenbox in dem Garten aufzustellen, wo Werkzeuge vor Feuchtigkeit geschützt gelagert werden können. Solche Boxen helfen gleichzeitig auch dabei, mehr Ordnung im Garten zu schaffen. Auch ein Gartenhaus kann hierfür eine Option sein.