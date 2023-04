Großartige Produkte und Lösungen entstehen an der Schnittstelle von Ideen, Erfahrungen und Herausforderungen. In einer zunehmend technologiegestützten Welt werden eng zusammenarbeitende und produktive Teams die technologischen Antworten auf die Herausforderungen der Zukunft liefern.

Vielfalt im Jahr 2023 vorantreiben

Heutzutage gibt es viele Informations- und Meinungskanäle, und es ist zu einem festen Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens geworden, eine Meinung zu haben und eine bestimmte Sache oder Ideologie zu unterstützen. Vielfalt setzt das Potenzial einer bestimmten Gruppe von Menschen nicht dann frei, wenn sie sich einig sind, sondern wenn Meinungsverschiedenheiten und unterschiedliche Meinungen tatsächlich zu einer besseren Lösung führen. Durch den Meinungsaustausch, auch wenn er gelegentlich zu Meinungsverschiedenheiten führt, können wir unsere Erfahrungen und unser gesammeltes Wissen zusammenführen, um bessere Ideen zu entwickeln.

Organisationen müssen sich heute mit Untergruppen auseinandersetzen, die auf politischer Affinität, Politikgestaltung und Governance sowie Vorlieben in der Popkultur basieren. Der Schlüssel dazu ist, zu verstehen, dass jede wertvolle Ressource, die man einstellt, eine tief verwurzelte Persönlichkeit und eine Palette von Vorlieben mit sich bringt. Anstatt sie in irgendeiner Weise zu kontrollieren, zu kanalisieren oder zu unterdrücken, sollten Unternehmen für ihre Mitarbeiter/innen einladende Sandkästen schaffen, in denen sie sich wohlfühlen und in ihrem natürlichen Lebensraum bleiben können, damit sie sich auf die wichtigsten Aspekte ihrer Arbeit konzentrieren können.

Umwege zur Vielfalt

Damit Vielfalt gedeihen und wachsen kann, ist es wichtig, Vorurteile am Arbeitsplatz zu bekämpfen. Viele Zahlen deuten darauf hin, dass sich die Produktivität und das Engagement von Beschäftigten, die Voreingenommenheit erfahren oder miterleben, negativ verändern können. Unternehmen können bei der Förderung von Vielfalt am Arbeitsplatz einen dreigleisigen Ansatz verfolgen, indem sie

Erarbeitung strenger Richtlinien zur Förderung von mehr Vielfalt in den Belegschaften

Beseitigung möglicher Vorurteile von der Einstellung bis zur Beurteilung

Schulungsprogramme einführen, um alle Mitarbeiter/innen besser für die Arbeit in einem vielfältigen Arbeitsumfeld zu rüsten

Unternehmen, die sich zu sozialen und beruflichen Fragen der Vielfalt positionieren, werden im Vergleich zu ihren Kollegen, die versuchen, die Probleme zu unterlaufen, in einem positiven Licht gesehen. Diese Eigenschaft wird in der Regel von der Führungsebene auf die mittleren und unteren Hierarchien übertragen.

Vielfalt in der Zeit der Millennials

Für Innovation durch Vielfalt gibt es viele Beispiele. Hätte die Familie Medici vor Jahrhunderten in Europa nicht Künstler aus verschiedenen Milieus gefördert, wäre die Renaissance-Bewegung eine Fiktion gewesen. Sieh dir die angesagtesten Epizentren der Kreativität und Innovation von heute an, sie alle rühmen sich einer ausgeprägten Schmelztiegelkultur, die Menschen aus unterschiedlichen Lebensbereichen zusammenbringt. Aber auch Deutschland ist stets vorn dabei, wenn es darum geht, Kulturen zusammenzubringen. Besonders schön kann man das in Berlin sehen, denn hier ist die Start-Up Szene enorm international aufgestellt. Vor allem bei Thema Spiele geht man hier voran, denn eine Online Spielothek mit deutscher Lizenz heißt meist, dass im Hintergrund viele Menschen mit Hintergrund dafür sorgen, dass alles reibungslos klappt und man cool zocken kann.

Bis 2025 werden die Millennials in den meisten Unternehmen die Mehrheit der Beschäftigten stellen. Die Kultur der Millennials zu verstehen und die Unternehmenskultur entsprechend anzupassen, wird für die fortschrittlichen Führungskräfte von morgen eine der wichtigsten Fähigkeiten sein. Um die besten Talente anzuziehen und zu halten, muss das Unternehmen ein Umfeld schaffen, das die freie Meinungsäußerung fördert, gleiche Entwicklungschancen bietet und Inklusion mit jedem Atemzug atmet.